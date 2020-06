Bedrifter fikk urettmessig coronastøtte – vil tvangsinndrive penger

1660 bedrifter har fått utbetalt penger fra den offentlige tilskuddsordningen som de ikke hadde rett på. Nå varsler Skatteetaten at utestående krav som ikke betales innen fristen vil bli drevet inn med tvang.

Nå nettopp

Seksjonssjef Gerd Janne Skodje i Skatteetaten opplyser til VG at 51 aktører som har fått krav om tilbakebetaling, ikke har betalt pengene tilbake ved forfall. Totalt utgjør disse kravene rundt 1,6 millioner kroner.

– Disse kravene vil bli gjenstand for tvangsinnfordring dersom de ikke blir tilbakebetalt etter purring, skriver Skodje i en e-post.

Seksjonssjefen opplyser at Skatteetaten til nå har truffet 1660 vedtak om tilbakebetaling av midler mottatt gjennom kontantstøtteordningen.

– Det kan skyldes at foretaket trekker søknaden, at de korrigerer opplysningene, eller at Skatteetaten etter saksbehandling kommer fram til at foretaket ikke har krav på tilskudd.

les også Regjeringen bruker 27 milliarder kroner – får hard kritikk

Totalt utgjør de samlede tilbakebetalingskravene rundt 32,5 millioner kroner.

– Utestående tilbakebetalingskrav utgjør pr. i dag cirka 4,9 millioner kroner, skriver Skodje.

les også Ap om coronastøtte: – Må slå ned på dem som jukser

Det var 3. april regjeringen la frem en forskrift om en midlertidig kompensasjonsordning for å hjelpe bedrifter som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. To uker senere var søknadsportalen klar til bruk.

For mars og april er det utbetalt over 2,5 milliarder kroner, til i alt 42.395 mottagere. Oversikten over hvilke bedrifter som har fått støtte fra staten, ligger åpent tilgjengelig på Skatteetatens hjemmeside.

Ifølge Skodje har Skatteetaten nå over 900 saker som vurderes for etterkontroll.

– Det kan være både bevisst og ubevisst feil, så det er ikke nødvendigvis slik at det er 900 saker med mistanke om svindel eller misbruk. Arbeidet med etterkontroller vil pågå over lengre tid, og vi får også inn tips om urettmessige utbetalinger som vi ser på fortløpende.

les også Trapper opp tilsyn i bedriftene: – Uhyrlig at noen utnytter coronakrisen

Så langt har Skatteetaten politianmeldt én sak knyttet til kompensasjonsordningen.

– Generelt kan vi si at det ikke er noen indikasjoner på at juks og svindel med ordningen er utbredt. Når man ser på den totale utbetalte summen, så er andelen urettmessige utbetalinger lav.

Skodje understreker at det vil komme krav om tilbakebetaling og sanksjoner i saker der det avdekkes svindel.

– De vil måtte tilbakebetale pengene som er uberettiget mottatt, og i de tilfellene det foreligger misbruk eller ikke unnskyldelige feil man må påregne et straffebeløp på 30 eller 60 prosent.

Publisert: 22.06.20 kl. 07:02

Mer om Skatteetaten

Fra andre aviser