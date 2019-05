ETT DØGN PÅ AKUTTDØGNENHET: Kvinnen skal ha oppsøkt lege flere ganger før hun ble lagt inn på sykehuset. Foto: Gisle Oddstad

Kvinne som døde av rabies var akuttinnlagt tidligere

Kvinnen i 20-årene som døde av rabies var i kontakt med kommunehelsetjenesten flere ganger før hun ble innlagt på sykehuset i Førde.

Mandag døde pasienten som var innlagt på Førde sentralsjukehus etter at hun ble bitt av en hund med rabies, på en reise til Sørøst- Asia for vel to måneder siden. Kvinnen ble innlagt på sykehus 28. april, men kommuneoverlege Øystein Furnes sier til NRK at kvinnen oppsøkte lege flere ganger i Norge før hun ble innlagt på sykehuset.

– Hun var i kontakt med lege og var innlagt på en akuttdøgnenhet i et døgn, sier Furnes til statskanalen.

HADDE INGEN MISTANKE: Da kvinnen lå inne på døgnenheten tenkte de ikke det kunne være rabies. Foto: Gisle Oddstad

Ikke mistanke om rabiessmitte

Kommuneoverlegen forteller til VG at sykdommen gir flere diffuse symptomer.

– Derfor er det naturlig at man oppsøker legen i flere omganger.

– Var det mistanke om rabiessmitte allerede da hun var innlagt på døgnenheten?

– Nei, da hadde hun ikke ligget der.

Furnes ønsker ikke å si noe om på hvilke måter kvinnen skal ha følt seg dårlig, eller på hvilke tidspunkt hun oppsøkte lege og var akuttinnlagt før hun senere igjen ble innlagt på sykehus.

Han sier at mellom fem og ti helsearbeidere i kommunen har blitt vaksinert for rabies etter kontakt med pasienten. Kommuneoverlegen viser til Helse Førde for videre opplysninger om pasienten.

Har vaksinert helsepersonell

VG har spurt om kvinnen ble vaksinert før eller etter hendelsen, men Helse Førde sier de ikke kan svare på dette.

– Vi går ikke ut med noen opplysninger om noe som helst i forløpet, sier fagdirektør Trine Hunskår Vingsnes i Helse Førde.

Kommunikasjonsrådgiver i Helse Førde, Per Marifjæren, sier at sykehuset har drevet aktivt med smittevern, og at helsepersonell har blitt vaksinert.

– Der det har vært kontakt med pasienten har personalet vært gjennom intervjuer. Så har dokumentene blitt gjennomgått sammen med FHI, der har hver enkelt blitt vurdert og om det er nødvendig med en vaksine eller ikke.

Kommunikasjonssjef i Helse Førde opplyser at mellom 25 og 30 ansatte ved Førde sentralsjukehus har blitt vaksinert, selv om det aldri har vært rapportert smittet fra menneske til menneske.

