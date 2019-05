«Hvaldimir» kan være en terapihval

En ny teori om den tamme hvithvalen, som i april ble oppdaget utenfor Finnmark, har kommet til overflaten. Den kan ha blitt trent til å brukes i terapi.

Hvithvalen dukket først opp utenfor Finnmarkskysten i slutten av april, og vakte oppsikt. Den kontaktsøkende hvalen, som var utstyrt med seletøy, fikk navnet «Hvaldimir», og fikk stor oppmerksomhet etter at den ble mistenkt for å komme fra den russiske marinen.

Nå mener Morten Vikeby, tidligere konsul i Murmansk og journalist i Fiskeribladet, å vite hva som er hvalens opphav. Han tror at hvalen har rømt fra et russisk terapianlegg, der den trolig har blitt brukt til å drive «hvithval-terapi» for vanskeligstilte barn. Det var Fiskeribladet som først omtalte Vikebys teori.

– Det er all grunn til å tro at hvalen er brukt i terapi, og det karakteristiske seletøyet kan brukes av barn som «svømmer» sammen med hvalen, sier Vikeby til VG.

Han lanserer «terapihval» som en god betegnelse på hvithvalen, og han sammenligner praksisen med delfinterapi, som også skal være praktisert flere steder i Russland .

Den populære hvithvalen fra Finnmark kan ha blitt brukt til å hjelpe vanskeligstilte barn, mener Morten Vikeby, tidligere konsul i Murmansk og journalist i Fiskeribladet. Foto: Håvard Hesten

Behjelpelig hval

Hvalens adferd er også gjenkjennelig, mener Vikeby. Tilbake i 2008 skrev han en reportasje om terapihvalene for Fiskeribladet. Og «Hvaldimir» ligner.

I går skrev VG om Ina Mansika (25), som mistet mobiltelefonen i vannet da hun besøkte hvalen. Telefonen var på vei til bunns da Hvaldimir dukket ned og hentet den. Da Vikeby leste det, synes han oppførselen virket kjent.

– Jeg sier ikke at dette er den samme hvalen som jeg skrev om den gangen, men det er samme type. Og den har en karakteristisk oppførsel: Den henter ting, tar ting tilbake, og tiltrekkes mennesker, sier Vikeby.

Hvalen han opprinnelig møtte i Russland het Semjon, og var definitivt ingen spion, mener Vikeby.

– Jeg synes ikke man bør hoppe til konklusjonen om at denne hvalen er en spionhval, legger han til.

– Helt fantastisk

Fiskeridirektoratet er lettet over at hvalen trolig ikke er en spion.

– Vi har jo tenkt på spionasje og krig, men så er den bare en hval som vil oss mennesker godt. Den er til og med brukt for å kose med oss. Helt fantastisk, sier inspektør Jørgen Ree Wiig i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.

NRK skrev i går at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet ser på muligheten for å flytte hvalen til Island.

Vikeby lanserer imidlertid muligheten for å beholde hvalen i Norge, dersom ingen gjør krav på den.

– Kan vi ikke lage en norsk attraksjon? Vi har marinbiologer med betydelig kunnskap i landet som kan ivareta den, og dersom ingen gjør krav på den kan den få være i Finnmark og bli et tilskudd til turismen, sier han.

Publisert: 07.05.19 kl. 15:20