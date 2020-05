BEKYMRET: Oddvar Hølland (61) har vært tillitsvalgt i Aker-systemet i 21 år. Han er bekymret for konsekvensene dersom ikke regjeringen kommer med det han omtaler som “kraftfulle tiltak”. Her står han i en en de tre største verftshallene som alle er på 3000 kvadratmeter.

Frykter ny oljekrise: – Snart kan det bli flere tomme industrihaller

EGERSUND (VG) Til vanlig jobber det opp mot to hundre arbeidere i denne enorme verkstedhallen. Onsdag var fem arbeidere i sving på det tre tusen kvadratmeter store verftsgulvet i Egersund.

Nå nettopp

– Det som skjer er helt vilt. Det er veldig trist å se. Men snart kan det bli flere tomme industrihaller, sier hovedtillitsvalgt Oddvar Hølland (61) ved Aker Solutions offshoreverft i Egersund.

Coronakrisen har rammet norsk industri og næringsliv med stor tyngde. I oljeavhengige Rogaland kan konsekvensene bli dramatiske når den lave oljeprisen fører til at store utbyggingsprosjekter settes på vent.

I Egersund er ordrebøkene ved hjørnesteinsbedriften Aker tomme fra januar neste år. Halvparten av arbeidsstyrken, 1200 arbeidere, er borte siden midten av mars.

– Dersom det ikke kommer kraftfulle tiltak fra regjeringen, i en lengre tidshorisont, vil hele industrien stoppe opp. Da kan det bli masse oppsigelser, sier Hølland.

les også Olje- og leverandørindustrien trenger krisehjelp

61-åringen fra Egersund har vært tillitsvalgt i Fellesforbundet i Aker-systemet i 21 år, og deltatt i tre store nedbemanninger. Nå står leverandør- og serviceindustrien foran sin kanskje største utfordring noensinne, mener han.

– Dersom ikke de store oljeselskapene får investere, blir det oppsigelser. Det vil ikke være noen vei utenom. Så vi trenger handling fra regjeringen, og vi trenger det nå.

SER MØRKT UT: - Fra høsten av vil det være veldig lite igjen. Vi snakker om noe småplukk i Nordsjøen og reparasjoner. Ingen produksjon, sier Hølland. Foto: Hallgeir Vågenes

Han mener tiltakspakken for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien som ligger i bordet, ikke er god nok.

– Vi trenger tiltakspakker som ikke har en så kort horisont som regjeringen legger frem. Den må forlenges. Så blir det helt unødvendig å skattlegge oljeselskapene ekstra, samtidig som en gir kortere avskrivning på prosjekter. Når disse tiltakene er i boks, må oljeselskapene sørge for at prosjektene tildeles norsk leverandørindustri.

Hølland mener et annet virkemiddel også er viktig for å avhjelpe situasjonen for dem som kan bli stående uten arbeid.

– Det er svært viktig at permitteringsperioden utvides fra 26 til 52 uker. Da er det større sjanse for at vi kan komme gjennom dette uten oppsigelser.

Halvert arbeidsstyrke

Administrerende direktør ved Akers verft i Egersund, Jan Ertesvåg, sier til VG at de hadde 2400 arbeidere i jobb da regjeringen innførte de strengeste smitteverntiltakene i fredstid 12. mars, det høyeste nivået på ti år. 1800 var innleide arbeidere.

I dag er arbeidsstyrken halvert, men foreløpig er ingen fast ansatte permittert.

– Våre 520 fast ansatte er alle i jobb, enten på hjemmekontor eller fysisk på verftet. I tillegg kommer 300 offshorearbeidere som er flyttet på land på grunn av krisen, og 400 innleide, de fleste norske.

SAVNER BARNA: Platearbeiderne Lukasz Plewczynski (37) (t.v.) og Ireneusz Minda (50) er begge fast ansatt ved Aker-verftet i Egersund. Foto: Hallgeir Vågenes

I sommer skal verftet levere moduler for Equinor til Troll-feltet. I løpet av høsten avsluttes arbeidet med å bygge om en nedsenkbar plattform for danske Maersk Drilling. Fra januar 2021 er det tomt i ordrebøkene.

– Vi har arbeid i etablerte kontrakter ut 2020 i Egersund. I tillegg vil vi opprettholde driften på verftet i Sandnessjøen frem til Johan Castberg-leveransen vår er ferdigstilt i Sandnessjøen i løpet av november i år.

Ifølge Ertesvåg har Aker i Egersund på det meste leid inn over 3000 ansatte på ulike offshoreoppdrag, i tillegg til egne fast ansatte.

Da myndighetene innførte strenge smitteverntiltak 12. mars, ble arbeidsstyrken ved mange verft og installasjoner redusert fordi innleide utenlandske arbeidstakere umiddelbart måtte i karantene.

For å unngå ekstra belastning på lokalt helsevesen i kommunen med inntil 700 mann i karantene , valgte Aker Solutions i Egersund å sende utenlandske innleide hjem samme helg, sier Ertesvåg.

Oljefylket 18 prosent av verdiskapingen i Rogaland er direkte relatert til utnyttelse av naturressurser. I tillegg kommer betydelig verdiskaping i ulike “leverandørnæringer”.

Hver fjerde sysselsatt i næringslivet i Rogaland er direkte engasjert i petroleumsvirksomheten.

To tredjedeler av de 30 største virksomhetene i næringslivet i Rogaland er direkte relatert til petroleumsvirksomhet.

Rogaland er landets største petroleumsfylke med hovedtyngden av sysselsettingen i leverandørnæringen (Kilde: Næringslivets perspektivmelding for Rogaland 2019, NORCE Norwegian Research Centre) Vis mer

– Vanskelig situasjon

Hølland synes det er trist å se den hundre meter lange og tredve meter brede verkstedhallen nesten tom for folk.

Blant dem som fortsatt er i jobb er platearbeiderne Lukasz Plewczynski (37) (t.v.) og Ireneusz Minda (50), begge fast ansatt ved Aker-verftet i Egersund.

Minda har bodd i Egersund i flere år med familien. Plewxzynski har kone, en sønn på 13 og to tvillingjenter på 11 år i Polen som han ikke har sett siden februar.

– Det er en vanskelig situasjon å være i. Kanskje kan jeg få se dem i juli. Jeg håper på det, sier han.

PROSJEKTLISTEN: Om noen måneder vil denne listen være betydelig kortere. Foto: Hallgeir Vågenes

– Krevende

Solveig Helland (44) var bare 19 år da hun begynte som sveiser ved Aker-anlegget i hjembyen Egersund. I dag er hun arbeidsleder i prefab-avdelingen, der råmaterialer bearbeides. Nå er hun usikker på hva fremtiden vil bringe.

– Jeg krysser fingre for at jeg fortsatt har jobb i 2021. Under den forrige oljekrisen fra 2014 til 2016 tok det raskt opp igjen. Oppdragene sto nærmest i kø etterpå. Jeg er usikker på om det vil skje nå.

USIKRE TIDER: Arbeidsleder Solveig Helland (44) har jobbet hele sitt voksne liv på Aker-verftet i Egersund. Nå frykter hun for konsekvensene av at oljeselskapene utsetter nye investeringer. Foto: Hallgeir Vågenes

Helland synes situasjonen er vanskelig.

– Jeg bor alene, og har sånn sett ingen å støtte meg til. Hunden min kan ikke bidra med å betale regninger.

Hun tror det vil bli vanskelig å omskolere seg.

– Jeg har jobbet her i 25 år, og kan ikke noe annet. Situasjonen preger alle her nå. Mange er i etableringsfasen. De startet som lærlinger, fikk fast jobb og etablerte seg med hus og hjem og familie. Det er ikke enkelt å bare finne på noe nytt.

HÅPER PÅ LØSNING: – Jeg håper politikerne tar industrien på alvor, sier arbeidsleder Solveig Helland. Her med hunden Amadeus. Foto: Hallgeir Vågenes

Det verste er usikkerheten, å ikke vite, sier Helland.

– Det er mange spørsmål. Hver dag spør alle om det er noe nytt. Folk klamrer seg til at selskapene skal sette i gang nye prosjekter. Det er en krevende tid for alle. Jeg håper politikerne tar industrien på alvor. Før det er for sent.

BRENNER PLATER: De siste ti årene har Jone Sirevåg (51) jobbet med å programmere robotene som skjærer til stålplater. Nå er han omplassert til en avdeling der platene brennes manuelt. Her i samtale med klubbleder Oddvar Hølland (t.h.). Foto: Hallgeir Vågenes

Verftsdirektøren i Egersund understreker at leverandørbransjen er helt avhengig av at oljeselskapene får hjelp til å realisere nye prosjekter. Dette må skje veldig raskt, for å sikre aktivitet i bransjen allerede i 2021, sier han.

- Dessverre har samtlige prosjekt som lå til utførelse i 2021, nå blitt skjøvet ut, i første omgang til 2022 og 2023. Dermed går vi inn i et særdeles rolig 2021, mens potensielt kan markedet igjen bli overopphetet fra 2022 og 2023. Dette scenarioet er uheldig å få så tett opptil forrige nedtur i bransjen. Da så vi at 2019 ble et glovarmt aktivitetsår med altfor høy aktivitet i forhold til ressurstilgangen i markedet.

TOMME GATER: 12. mai var det registrert 563 helt ledige i Eigersund kommune, en nedgang på 70 i løpet av en uke. Det utgjør 7,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg kom 417 delvis ledige, en økning på 12 fra uken før. Foto: Hallgeir Vagenes

Geir Sølve Hebnes Sleveland er direktør ved Grand Hotel i Egersund og leder i byens næringsforening. Han sier at Aker-verftet er selve motoren i kommunen, med rundt 15.000 innbyggere.

– Under den forrige oljekrisen hadde vi svært høy ledighet, og den høyeste ungdomsledigheten i landet. Det er en situasjon vi ikke vil komme i igjen.

Sleveland sier at lav oljepris nå er en større bekymring enn coronaviruset.

– Hvis alle investeringer i olje- og gassektoren stopper opp, frykter vi en kollaps. Vi venter spent på hvordan myndighetene vil håndtere dette, sier han.

AVHENGIG AV VERFTET: Geir Sølve Hebnes Sleveland er direktør ved Grand Hotel i Egersund og leder i Egersund Næringsforening. Han sier han ikke tør å tenke på hva som kan skje hvis hjørnestensbedriften Aker får større problemer. Foto: Hallgeir Vågenes

Sleveland tror mange bedrifter vil klare seg greit over sommeren, blant annet på grunn av myndighetenes støttetiltak. Men høsten kan bli tøff, tror han.

Han sier han ikke tør å tenke på hva som vil skje hvis kommunens hjørnesteinsbedrift kommer i større vansker.

– Det er et skrekkscenario. Det ville ha ført til en depresjon her.

Publisert: 16.05.20 kl. 00:18

Mer om Coronaviruset Arbeidsliv Aker Jobb

Fra andre aviser