Frp vraker Erna igjen – går sammen med Sp og Ap

Irritert og oppgitt over ikke å bli kontaktet av Høyre, tok Frps Roy Steffensen initiativ til å danne flertall sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet om ny kompetansereform.

Regjeringens prioritering av «daglige presseshow» og «dansevideoer» får skylden.

Dermed ryker Erna Solberg på et nytt nederlag i Stortinget – også nå påført regjeringen av den inntil nylige regjeringspartneren Frp.

«Såra og vonbråten»

– Kompetansereformen var vært viktig for regjeringen i mange år, og 22. april presenterte statsråd Henrik Asheim og Erna Solberg den nye reformen. Den hadde vi høring på i Stortinget for snart to uker siden. I tiden som har gått har Høyre vært mer opptatt av daglige presseshow og dansevideoer, så det er ingen som har tatt kontakt med oss for å finne ut om det er flertall for meldingen, sier Roy Steffensen, lederen av Utdannings- og forskningskomiteen, til VG.

– Er dere i Frp blitt så «såra og vonbrotne» over manglende oppmerksomhet fra Høyre at dere har hoppet rett til sengs med fienden?

– Nei, dette handler om at vi søker der vi har størst sjanse for å få flertall for vår politikk. Og mens vi venter på et initiativ ifra Høyre, så satte vi oss ned med Ap og Sp. Og de ga oss ting som ikke var mulig å få inn i regjeringsplattformen med Høyre, Venstre og KrF, så da er vi kjempefornøyde, sier Steffensen.

– For det første er det ikke meningen å såre noen. Den dansevideoen var det ikke regjeringen som ivret for å gjennomføre. Det var mer et pålegg fra statsministeren. For oss er det veldig viktig at vi har god dialog med Frp. Så hvis han opplever at han ikke er kontaktet nok, må vi passe på at vi gjør det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til VG.

GLEDESDANS: Slik kan et stortingsflertall feires i Vandrehallen i nasjonalforsamlingen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kan telle til 85

Lederen av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget understreker at man ikke har tatt noe ut av regjeringens kompetansemelding, men at man har «spisset» den og kommet med en rekke tillegg.

– Jeg er den eneste uten høyere utdanning i komiteen, men jeg kan telle til 85, tallet som gir flertall i Stortinget. Vi fant frem til en enighet om en melding er mer tilpasset arbeidslivets behov. Det er den røde tråden i det vi nå er blitt enige om, sier Steffensen.

Gjennom dette intervjuet med VG blir den nye enigheten for første gang kjent offentlig.

Hjertesak

– Frp kom til oss, og vi har en hjertesak: Studieplasser til fagskolene, som er høyere yrkesfaglig utdanning. Vi mener at de treffer meget godt på regionalt arbeidsliv og muligheten til å bygge opp kortere, yrkesrettede utdanninger. Vi har gjentatte ganger bedt om en opptrappingsplan for fagskolene, som vi ikke har fått flertall for. Nå er det flertall for å opprette 2000 nye studieplasser i år, og neste år, og at vi deretter skal trappe opp med 1000 nye studieplasser hvert år de neste fire-fem årene, sier Marit Arnstad, Sps parlamentariske leder.

HEMMELIGE FORHANDLINGER: Da Frps Roy Steffensen ikke hørte noe fra Høyre, gikk han til Ap og Sp og sikret flertall med dem. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Kjempegøy

Også i Ap er man fornøyd.

– For Ap var det kjempegøy da Frp kom til oss med denne forespørselen. Kompetansereform har vært en av de viktigste sakene for oss lenge. Dette er en stor seier for oss. Særlig det med høyere yrkesutdanning. Finansieringssystemet for høyere utdanning har vært den viktigste bøygen for å få til god livslang læring og den individuelle retten til god videre- og etterutdanning, sier Aps utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg.

Tror de har flertall

På spørsmål om hvor regjeringspartienes folk i Stortinget er når sak etter sak går i vasken for regjeringen, svarer Steffensen:

– Jeg vet ikke om de tenker at de fortsatt tror at de har flertall. Det kan være at de tar oss for gitt. Vi har god kontakt på enkelte saker, mens en del saker ser ut til å ha gått i glemmeboken, sier han videre.

– Det ser ut til at regjeringen mener vi bare skal klappe og juble, sier Solberg.

Her er de seks punktene som de tre partiene er enige om å påtvinge regjeringen i Stortingets behandling av ny kompetansereform:

De seks punktene 1. «Stortinget ber regjeringen opprette 1000 nye studieplasser innen høyere yrkesfaglig utdanning fra høsten 2020, i tillegg til at de 1000 som regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett skal bli permanente, og at det videre utarbeides en forpliktende opptrappingsplan med 1000 nye studieplasser årlig over fem år.» 2. «Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med stortingsmeldingen om styringspolitikken for statlige universiteter og høyskoler, om å legge frem forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Forslaget må utarbeides i tett samarbeid med utdanningssektoren og arbeidslivet. Incentiver/faktorer i forslaget til nytt finansieringssystem skal være • Relevant arbeid etter endt studie • Ulike opplegg for videreutdanning • Opprettelse av mindre og fleksible emner og moduler som arbeidslivet etterspør og som kan tas i kombinasjon med jobb» 3. «Stortinget ber regjeringen opprette bransjeprogram for olje, gass og leverandørindustrien og den maritime sektor.» 4. «Stortinget ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg for å utrede hvordan arbeidstagere kan opparbeide seg en rett til kompetanseheving gjennom arbeidslivet, og sikre at tillitsvalgte tas med i drøftinger om hvilken kompetanseutvikling virksomheten trenger.» 5. «Stortinget ber regjeringen utrede en ny incentivordning «Kompetansefunn Digital» for at små og mellomstore bedrifter skal investere i økt digital/teknologi kompetanse for sine ansatte.» 6. «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om å utvide retten til realkompetansevurdering til også å gjelde voksne uten rett til videregående opplæring.» Vis mer

Publisert: 20.05.20 kl. 11:18

