Norsk artist må møte i retten: Tiltalt for vold mot NRK-ansatt

En norsk artist i 20-årene må i høst møte i Oslo tingrett tiltalt for å ha overfalt og banket opp en NRK-ansatt i 40-årene utenfor NRKs lokaler på Marienlyst.

NRK-medarbeideren fikk bruddskader i ansiktet etter overfallet, som skjedde 24. januar i år.

Artisten er tiltalt for å ha påført NRK-medarbeideren grov kroppsskade med betydelig eller uhelbredelig skade.







Dette førte til varig arbeidsudyktighet for den NRK-ansatte, som måtte operere brudd i kinnbeinet etter flere slag eller spark, ifølge tiltalen.

– Jeg har ikke noen kommentar til tiltalen på nåværende tidspunkt, sier artistens forsvarer, Benedikte Johansen i advokatfirmaet Elden.

NRK anmeldte hendelsen 29. januar i år.

– Vi kan bekrefte at en av våre medarbeidere ble utsatt for vold på NRKs eiendom på Marienlyst. Vi anser det som såpass alvorlig at vi valgte å gå til politianmeldelse, sa organisasjonsdirektør i NRK Olav Hypher til VG i slutten av april.

