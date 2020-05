FESTDAG: Det ble en festdag til fjells for Ellen Hagen og Janne Hemma som iførte seg bunad over skidressen, tok med seg flagg og gikk til fjells. Foto: JØRN PETTERSEN

Feirer 17. mai med bunad og flagg på fjellet

SNØRVILLEN 995 MOH (VG) Over to hundre mennesker gikk den knapt timelang turen til Sjøens høyeste punkt for å feire dagen og synge «Ja vi elsker».

Noen hadde til og med tatt på seg bunaden over skidressen – andre hadde tatt med noe godt å drikke for å utbringe en skål for dagen. Stemningen var det ikke noe å si på.

Allerede klokken 07.00 var det mange som var på plass på langrennsstadion på Sjusjøen. Snøforholdene var gode – over en meter og mange hadde gledet seg til den rundt 5 km lange skituren opp til Snørvillen.

– Vi bor på Sjusjøen og vil feire dagen. Dette er et godt alternativ, og så har vi aldri vært her i bunad heller, sier Ellen Hagen og Janne Hemma som bor på Sjusjøen til VG.











FEST TIL FJELLS: Tone Alterskjær i Visit Sjusjøen er godt fornøyd med dagens 17. mai-fest.

– Det er så koselig å se glade mennesker i løypene som setter pris på den jobben vi gjør, sier løypekjører Johannes Haukåssveen til VG.

Denne morgenen ledet han en kortesje på tre løypemaskiner som alle skal opp på Sjusjøens høyeste punkt – med hundrevis av glade og feststemte skiløpere etter seg. Langs løypene, som mange steder var kantet med flagg sto, feststemte skiløpere og vinket med flaggene sine. For flagg hadde de med seg nesten alle sammen.

– Dette har vi faktisk tatt litt på sparket. Siden det ikke er noen andre arrangementer, vi har mye snø og det er mye folk i fjellet, tenkte vi at hvorfor ikke pynte løypemaskinene, sette på musikken og dra til fjells, sier Tone Alterskjær, leder av Visit Sjusjøen til VG.

Og initiativet var så vellykket at det absolutt frister til gjentagelse.

– Er det nok snø, gjør vi gjerne dette flere ganger, sier Alterskjær.

Publisert: 17.05.20 kl. 12:31

