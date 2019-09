DÅRLIG VALG: Ap-oppslutningen daler, og leder i Fellesforbundet ber ledelsen vurdere om de hører hjemme på toppen. Jonas Gahr Støre Foto: Gisle Oddstad

Ap-tillitsvalgt: Hele ledelsen bør vurdere sin stilling

Leder Steffen Høiland i Fellesforbundet i Nord-Rogaland sier ledelsen i Ap ikke mestrer å treffe vanlige folk. Han ber dem vurdere å gå av.

Oppdatert nå nettopp







– Flere tillitsvalgte har sittet sammen her i kveld og reaksjonene er unisone: Vi er meget skuffet over resultatet for Arbeiderpartiet. Det er en liten trøst at de rødgrønne samlet går frem, sier Høiland.

Han har også tidligere vært kritisk til ledelsen og vurdert å melde seg ut av partiet.

– Hva har gått galt?

– Vi opplever at det er gjort strålende innsats lokalt, for å løfte frem Aps politikk, men at det er den sentrale ledelsen som må ta dette tapet på sin kappe. Det har vært gjort ukloke veivalg, blant annet i Nord-Norge og Andøya og når det gjelder politireformen. Det lyser mot oss at vi har mislyktes i Nord-Norge:

DÅRLIG VALG: Ap-oppslutningen daler, og leder i Fellesforbundet ber ledelsen vurdere om de hører hjemme på toppen. Her er Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, henholdsvis leder og nesteleder i Ap, avbildet på partiets valgvake mandag kveld. Foto: Gisle Oddstad

– Men Vedum og Sp har dundret løs og vært på offensiven, har våre ledere møtt det med halvhjertet distriktspolitikk. Sp har gått i ledelse og fått i gang en folkelig bevegelse, mens Ap fremstår som en elitekultur.

Støre fikk spørsmålet om noen i ledelsen vurderte sin stilling i lys av valgresultatet på vei til debatt i Stortinget mandag kveld.

– Det har jeg ikke hørt noe om, svarte han.

– Det er mange som må ta ansvar for et valgresultat. Det skal vi gå igjennom nå, sa han.

Høilands uttalelser om at ledelsen bør vurdere å gå av, kommenterer han slik:

– Det har han full rett til å mene. Jeg har ikke hørt andre budskap som det. Jeg tar det med meg, sier Støre.

Sjekk resultatet i din kommune her

Mener Støres formue står i veien

Høiland sier revolusjonen har kommet til Sauda, det tradisjonsrike industristedet nord i Rogaland.

– Her får Senterpartiet 54 og Ap 20 prosent.

– Det høres ut som om du ikke har tillit til at Støre vil evne å løfte partiet igjen?

– Det dreier seg ikke bare om Støre, men om hva partiet sentralt samlet har fått til. Jeg mener hele partiledelsen bør vurdere sin stilling.

NEDERLAG: Støre og Arbeiderpartiet leverer det dårligste resultatet i et kommunevalg siden krigen, ifølge prognosene. Foto: Gisle Oddstad

Hovedtillitsvalgt Atle Teigland i Aker Solutions vil kreve hoder på et fat, men opplever at hans parti sliter.

les også Når Arbeiderpartiet møter seg selv i døren

– Det dreier seg i stor grad om mangel på tydelighet. Vi ser det spesielt i Nord hvor Sp har overtatt hele arenaen. Vi trenger Ap som det styringsdyktige alternativet på venstresiden, men vi har ikke greid å formidle vår posisjon.

I Sunndalsøra sitter også en skuffet LO-tillitsvalgt og Ap-medlem.

– Jeg opplever at partiet mitt har mistet kontakten med grasrota. Når det gjelder Støre og partiledelsen, vil jeg ikke være skråsikker. Når vi ser valgresultatet, så forteller det at vi vil bli dradd til venstre. Det bekymrer oss som kjemper for at vi fortsatt skal ha industriarbeidsplasser her i landet, sier klubbleder Arve Baade ved Hydro i Sunndalsøra.

les også SV, Sp og MDG mot brakvalg i Tromsø: – Blir en hestehandel

– Dette er ikke godt nok

Den gamle partihøvdingen og statsråden, Thorbjørn Berntsen, legger heller ikke skjul på sin skuffelse.

– Etter en del målinger, kommer ikke resultatet til Ap som noen overraskelse, men det er et dramatisk dårlig valg, dårlig etter krigen. Vi har ikke nådd frem med vårt budskap.

– Hva må gjøres?

– Det får evalueringen vise. Jeg er mest bekymret over at vi ikke evner å treffe de unge velgerne, som strømmer til De grønne og partiene til venstre. Det blir vår store oppgave å snu den tendensen, slik at de unge ser at klimaet trenger et stort styringsparti på venstresiden.

PÅ VEI TIL VALGVAKE: Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik på vei inn til partiets valgvake mandag kveld. Foto: Gisle Oddstad

les også Hysteriske tilstander på MDGs valgvake: Kan bli større enn Frp og SV

Lederen i LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum i Fellesforbundet, er svært skuffet over valgresultatet.

– Dette er ikke godt nok, fastslår Eggum, som også sitter i sentralstyret til Ap.

Han vil ikke delta i noen heksejakt nå.

– Vi skal grundig evaluere hva som gikk feil, slik at Ap kan løfte seg igjen. Jeg registrerer at det er flere partier som har behov for å reise kjerringa; selv om Ap gjorde et dårlig valg, så viser valget at det overhodet ikke blåser noen høyrevind i Norge.

Støre sier de skal evaluere valgkampen fra og meg tirsdag og at de vil ta med seg kritikk som kommer, inn i det arbeidet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ledet partiet siden 2014, da han etterfulgte Jens Stoltenberg.

les også Prognose: Ap går mot krisevalg – men beholder makten i storbyene

Største smellen siden krigen

Mandag gikk hans parti på den største smellen i et kommunevalg etter krigen.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk Ap 27,4 prosent etter en mye kritisert valgkamp. Støres store formue og forvaltningen av den kom i fokus og det dårlige valgresultatet utløste en maktkamp om skylddeling.

Det ble etterfulgt av anklagene mot nestleder Trond Giske, som endte med at han måtte gå av som nestleder.

Støre har også hatt problemer knyttet til verning av Lofoten, Vesterålen og Senja og med fagbevegelsen og Acer-striden.

les også Venstre-leder Trine Skei Grande: – Ble ikke festkvelden vi hadde håpet på

Nærmeste Ap har kommet, var i 2003 da 27,5 prosent stemte på Arbeiderpartiet. Ser vi på utviklingen av valgresultatene til Ap, så viser det tre nivåer:

Da partiet var ørnen i norsk politikk på 1950- og 60-tallet, hadde partiet stort sett over 40 prosent. På 1970- og 80-tallet scoret de noe under 40 prosent, mens de 1990-tallet og utover på 2000-tallet har forsøkt å klamre seg rundt 30 prosent.

Publisert: 10.09.19 kl. 00:21 Oppdatert: 10.09.19 kl. 00:31







Mer om