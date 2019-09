PARTISEKRETÆR: Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet (midten), her sammen med leder Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik. Foto: Helge Mikalsen, VG

Stenseng om Aps nederlag: – Vi betaler en høy pris for regjerings-forlik

Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) varsler at partiet neppe vil delta i brede forlik med regjeringen de neste to årene.

– Vi har gjort et dårlig valg, langt dårligere enn Arbeiderpartiet ønsker.

Slik oppsummerer partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) kommunevalget i morgentimene, før sentralstyret skal møtes for å evaluere tapet klokken 14.

Tross rundt 25 prosent oppslutning er hun optimistisk. Senterpartiet og Miljøpartiet har gått kraftig fram. I mange byer og kommune vil det sikre at Ap fortsatt blir ved makten eller får makt de neste fire årene.

– Det er rødgrønt flertall i Oslo og Trondheim. Det ser ut som det er fullt mulig å fortsette å styre Bergen og at i kan ta makten fra Høyre i Stavanger. Det betyr at de fire største byene kan bli Ap-styrt. Det blir en spennende dag med alle forhandlingene, sier Stenseng.

FIRE NYE ÅR: I Oslo sørger MDG og SV for å gi Raymond Johansen (Ap) fire nye år som byrådsleder. Her utenfor valgvaken i går kveld. Foto: Gisle Oddstad

– Overordnet viser valgresultatene at folk sier nei til sentraliserings- og privatiseringspolitikk som regjeringen har ført de siste seks årene. Det er gledelig å se at samtlige fire regjeringspartier går tilbake, sier Stenseng.

Senterpartiets enorme oppslutning i Nord-Norge ryster det tradisjonelle styringspartiet.

– Vi kommer til å miste mange kommuner, særlig i Nord-Norge.

– Ap har dominert Nord-Norge siden krigen. Hvorfor glipper landsdelen nå?

– Nord-Norge er spesielt for oss. Vi var store tidlig og Ap leverte løsninger for verdiskapning og utvikling som ga oss tillit i mange tiår. De siste årene har det vært en stor og høylytt protest mot sentraliseringspolitikk nordpå, som politireform, forsvarsforlik og kommunereform. Og Ap har ikke vært gode nok til å målbære og møte den frustrasjonen, sier Stenseng

Brede forlik i Stortinget om viktige reformer og politiske beslutninger sikrer langsiktige løsninger og stabile rammevilkår. De siste årene har Ap inngått forlik med regjeringen og Høyre om forsvaret, asyl, skatt og politiet.

– Var det feil å støtte regjeringens reformer tidligere?

– Ap er et ansvarlig parti som har søkt løsninger med andre. Intensjonen bak for eksempel politireformen var riktig, men regjeringens gjennomføring er for dårlig.

– Er det slutt på brede forlik med regjeringen?

– Det er mye mindre sannsynlig at vi kommer til å vedta brede forlik med regjeringen de neste to årene. Regjeringen har vist seg som en utro forlikspartner. Nå betaler vi en høy pris for det, sier Stenseng.

– Vi må bygge opp tilliten til Arbeiderpartiet igjen.

Stenseng håper organisasjonsbygging og ny politikk skal blåse liv i partiorganisasjonen.

– Snart starter arbeidet med nytt partiprogram og vi skal finne nye svar på de politiske utfordringene. AUF vant skolevalget for tredje gang på rad og vi har mange unge kandidater på listene. Over 12 prosent under 30 år.

Partisekretæren er optimistisk, tross nederlaget.

– Vi har brukt en god del av tida siden 2017 på en vanskelig intern situasjonen, som nå er ferdig. De siste par årene ser at omleggingen vi har gjort flere steder av partiorganisasjonen har gitt gode resultater. Hovedfokuset er rekruttering av nye medlemmer og å gi dem flere arenaer i å være aktive på. Det gir muligheter til å mobilisere ved valg, sier Stenseng.

