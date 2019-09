GRUBLER: Elektriker Tommy Skansen, som bor i Sloraveien, like ved Hagen-ekteparet, lurer den dag i dag på hvorfor Anne-Elisabeth Hagen ikke svarte ham den skjebnesvangre morgenen 31. oktober i fjor. Her sitter han og titter ned på Hagen-boligen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ringte til Anne-Elisabeth Hagen klokken 09.48: – Jeg stusset over at jeg ikke fikk svar

FJELLHAMAR (VG) En telefonsamtale klokken 09.14 er det siste sikre livstegnet etter Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant 31. oktober i fjor. 34 minutter senere ringte Tommy Skansen. Han fikk ikke svar.

I dag kan VG bringe helt nye opplysninger om Anne-Elisabeth Hagens siste kjente bevegelser morgenen 31. oktober i fjor, både fra politiet og fra et nytt vitne:

– Jeg ringte Anne-Elisabeth klokken 09.48, men jeg fikk ikke svar. Jeg stusset over det, fordi vi hadde en avtale om at jeg skulle bytte lampene på kjøkkenet hennes, sier elektriker Tommy Skansen til VG.

Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 09.14, altså 34 minutter før Tommy Skansen ringte.

Dermed kan ugjerningen mot kvinnen ha skjedd i dette tidsrommet, eller kort tid etter.

Sluttet å svare

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt ønsker ikke å gå i detalj utover at Anne-Elisabeth Hagen ble drept eller bortført i tidsrommet etter telefonsamtalen klokken 09.14 og frem til ektemannen Tom Hagen varslet politiet cirka klokken 14.10 samme dag.

– Politiet er kjent med at Anne-Elisabeth Hagen etter et konkret tidspunkt innenfor dette tidsrommet, sluttet å besvare telefonsamtaler, sier Brøske til VG.

Anne-Elisabeth Hagen skal ha vært alene hjemme under 09.14-samtalen.

– Etterforskningen så langt viser at Tom Hagen ankom jobben i tidsrommet klokken 09.10 til 09.15 denne dagen, sier Brøske.

– Hvor sikre er dere på at 09.14 er siste sikre livstegn fra henne?

– I vår hovedteori forholder vi oss til at telefonsamtalen 09.14 er siste kjente livstegn. Det er imidlertid med dette som med mye annet – frem til hendelsesforløpet er klarlagt, skal vi være varsomme med å være helt bastante i våre konklusjoner, svarer Brøske.

– Hva kan dere si om nest siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen?

– Vi ønsker ikke å kommentere dette noe nærmere enn å bekrefte at dette er tidligere samme morgen 31. oktober i fjor, svarer Brøske.

– Pleide å ringe tilbake

Elektriker Tommy Skansen bor et steinkast unna Hagen-boligen og har hatt flere oppdrag i boligen i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog.

– Når jeg har ringt til henne, så har hun jo pleid å ringe tilbake igjen, sier Skansen, som forteller at han gjorde avtalen med Anne-Elisabeth to uker i forveien. Deretter fikk han ikke kontakt.

Elektrikeren husker at han ble oppringt av politiet lørdag 3. november, og at han ble bedt om å komme ned på politistasjonen. Der fikk han vite at Hagen var borte, og han ble bedt om å skrive under på taushetsplikt.

VAR I AVHØR: I avhør, kort tid etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem, var Tommy Skansen i avhør. Her fikk at han vite at naboen var borte. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Politiet hadde oppdaget at jeg hadde ringt henne, og at jeg hadde vært der tidligere. De ville bare vite hvorfor jeg hadde vært der, og om jeg hadde sett eller hørt noe som kunne være av interesse for dem, sier Skansen.

Tekniske spor i huset

Ektemannen Tom Hagen skal ha kommet hjem fra jobb ved 13.30-tiden på forsvinningsdagen. I boligen lå det et trusselbrev, hvor det ble krevd ni millioner euro i kryptovalutaen Monero i løsepenger.

Anne-Elisabeth Hagens mobiltelefon lå igjen i huset, og alle som hadde ringt henne, ble oppringt av politiet. I dagene etter ble vinduene dekket til, mens kriminalteknikere arbeidet i skjul i boligen.

Ifølge VGs opplysninger er det funnet spor i huset som kan tyde på at Anne-Elisabeth Hagen ble slept langs gulvet, før hun forsvant. Politiet har en teori om at hun kan ha blitt angrepet på badet, ettersom det er funnet situasjonsspor.

FORSVUNNET: Politiet etterforsker nå Anne-Elisabeth Hagens forsvinning som en drapssak. Foto: Privat

Tekniske spor som kan tyde på at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for vold, har ledet politiet til en teori om at hun kan ha blitt drept i boligen, og deretter fjernet fra hjemmet. Imidlertid etterforskes saken fortsatt bredt.

Politiet har også offentliggjort et skoavtrykk funnet i boligen fra en Sprox-sko i størrelse 45, som de mener kan knyttes til ugjerningen.

– Jeg ble også kalt inn av politiet for en stund tilbake for å avlegge skoavtrykk, ettersom jeg hadde vært i boligen, sier Skansen.

Omfattende undersøkelser

I om lag ti uker holdt politiet saken skjult for offentligheten, før de i januar i år offentliggjorde saken. Frem til før sommeren, var politiets hovedhypotese en økonomisk motivert kidnapping.

Nå mener de dette er mindre sannsynlig. Politiets hovedteori er at de står overfor et drap som er forsøkt skjult ved en såkalt fingert bortføring.

Politiet har brukt mye tid på få plass en tidslinje for morgenen 31. oktober i fjor. Telefonsamtalen Hagen hadde med et familiemedlem, har vært underlagt omfattende undersøkelser, før etterforskerne konkluderte med at det er et sikkert livsbevis.

HÅPET SVINNER: Tore Skansen (til venstre) og sønn Tommy Skansen håper inderlig på at naboen kommer tilbake, men med tiden svinner håpet. Foto: Helge Mikalsen

– Tung at hun er borte

Både far og sønn Skansen har bare godord å si om Anne-Elisabeth Hagen. Begge to håper at hun en dag skal komme til rette, men etter å ha fulgt med på politiets pressekonferanser, innrømmer de at håpet begynner å svinne.

– Sjansene begynner å bli fryktelig små, uheldigvis. Hun er en utrolig hyggelig og raus dame, som ikke gjør en flue fortred. Vi hadde bikkjer begge to, og det ble en del bikkjeprat. Hun var en god nabo og venn, sier Tommy Skansen.

– Det er tungt at hun er borte, legger han til.

Publisert: 19.09.19 kl. 06:23







