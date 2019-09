DREPT: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble funnet drept hjemme 10. august. Dette bildet er fra minnemarkeringen på Sandvika videregående skole. Foto: Thomas Andreassen, VG

Mener Johanne (17) ble drept fordi hun var av asiatisk opprinnelse

Politiet har fått styrket sin teori om at Johanne Ihle-Hansen ble drept fordi stebroren Philip Manshaus mente hun var av en annen rase.

– Vi vet utifra siktedes egen forklaring og tekniske funn at det ikke er noen tegn til kamp. Hun ble drept i sin egen seng, på sitt eget rom. Det støtter teorien om at hun ble drept fordi hun var av asiatisk opprinnelse og at motivet er knyttet til det gjerningsmannen oppfatter som rase, sier politiadvokat politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt.

Fikk bekreftet teori

Han opplyser at politiet i utgangspunktet hadde to teorier om hvorfor drapet skjedde på Eiksmarka i Bærum 10. august. Den ene teorien var at Johanne (17) forsøkte å stanse stebroren sin fra å gå til angrep på moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Den andre teorien var at drapet var motivert av forestillingen om at Manshaus stesøster var en annen rase.

Nå er sistnevnte teori den politiet fester lit til.

– Dette støttes av siktedes forklaring i avhør, men også av de øvrige tekniske funnene, sier Kraby.

Skutt fire ganger

Tidligere tirsdag gikk politiet ut med funnene fra obduksjonsrapporten. Den viser at Johanne ble skutt til sammen fire ganger, tre ganger i hodet og én gang i brystkassen.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble funnet drept hjemme i boligen sin i Bærum 10.august.

Stebroren Philip Manshaus (21) er siktet for drapet og for terrorangrepet mot moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum.

Kraby bekrefter at Manshaus begrunner både drapet og angrepet på moskeen med ideologi.

Politiet har også konkludert med at riflen som ble brukt er den samme som ble lovlig oppbevart i boligen på Eiksmarka. Politiet mener Ihle-Hansen ble skutt i tidsrommet 14.15 til 15.00 10. august.

Erkjenner ikke straffskyld

22 år gamle Philip Manshaus har innrømmet at han har begått handlingene han er siktet for, men har ikke erkjent straffskyld. Han ble 9. september varetektsfengslet for fire nye uker.

22-åringen gjorde nazihilsen da han ankom rettssalen til dette fengslingsmøtet. Advokaten hans, Unni Fries, sa da at Manshaus sier at han mener han har begått nødrettslige handlinger.

Ingen ble alvorlig skadet i angrepet på moskeen, der Manshaus gikk til angrep med skytevåpen. Mohammad Iqbal (76) og Muhammad Rafiq (65) klarte å overmanne Manshaus da han tok seg inn i moskeen.

