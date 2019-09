KLIMAELITEN SAMLET: Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen, her utenfor FN-bygningen i New York mandag i forbindelse med FNs klimatoppmøte. Foto: Thomas Nilsson / VG

Elvestuen til klimaskeptikere: – De tar feil

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er skremt over FNs ferske klimarapport, men visste at den ville by på dårlige nyheter. – Vi har fryktelig dårlig tid, sier han.

Nå nettopp







– Rapporten er skremmende, det er ikke noe annet å si om det, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen på telefon fra New York, hvor han har deltatt på FNs klimatoppmøte.

Han snakker om den nye spesialrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) om hvordan klimaendringene påvirker verdens hav og isdekte områder. Noen av konklusjonen er at isen smelter fortere, havet stiger raskere, ekstremvær rammer oftere, og at det vil koste enorme summer å beskytte storbyer mot vannmassene.

les også FN-rapport: Havnivået stiger 2,5 ganger så raskt som på 1900-tallet

Totalt 6981 vitenskapelige artikler ligger til grunn for rapporten, som ble publisert onsdag.

– Den føyer seg inn i de fire tidligere rapportene som alle understreker alvoret – de menneskeskapte klimaendringene er det største problemet verden står overfor. Konsekvensene er enorme, sier Elvestuen, som også er president i FNs miljøforsamling.

Hovedfunn fra rapporten: Havnivået stiger 3,66 millimeter per år. Det er 2,5 ganger raskere enn i perioden 1900 til 1990.

Verdens hav har allerede tapt 1–3 prosent av oksygenet i de øvre nivåene siden 1970. Havene vil miste mer ettersom oppvarmingen fortsetter.

Fra 2006 til 2015 har issmelting fra Grønland, Antarktis og verdens isbreer akselerert. Nå smelter 650 milliarder tonn is per år.

I de arktiske områdene er snødekket i juni måned mer enn halvert siden 1967, en nedgang på nesten 2,5 millioner kvadratkilometer.

I Arktis har havisen i september hatt en nedgang på nesten 13 prosent per tiår siden 1979. Årets nivå er det nest laveste som noen gang er registrert. Hvis utslippene fortsetter som i dag, vil det ved slutten av århundret være 10–35 prosents risiko hvert år for at havisen vil være fullstendig borte i september.

Sjødyrbestanden vil trolig minke med 15 prosent, og fiske ventes å avta med 21–24 prosent i løpet av dette århundret på grunn av klimaendringer.

For første gang sier det internasjonale klimapanelet at enkelte øystater sannsynligvis vil bli ubeboelige. Kilde: AP / NTB

– Thunbergs sinne er berettiget

Elvestuen var til stede under Greta Thunbergs tordentale på klimatoppmøtet mandag, noe han beskriver som «veldig sterkt».

– Greta Thunbergs sinne er berettiget, og vitenskapen hun viser til er korrekt. Vi må ta ansvar på vegne av både henne og fremtidige generasjoner. Om vi klarer å få til endring raskt nok, er det vi vil bli målt på i uoverskuelig fremtid.

– Hva vil du si til klimaskeptikere?

– De tar feil, sier Elvestuen.

– Vitenskapen er helt tydelig. Dette er alvor, vi har fryktelig dårlig tid, og det eneste rasjonelle er å ta tak i dette med tyngden det krever. Nå.

NORSK DELEGASJON: Fra venstre helseminister Bent Høie, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, kronprins Haakon, statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i New York mandag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Elvestuen er ikke i tvil om at hovedansvaret ligger på nasjonale myndigheter, men at dette også handler om hver enkelt beslutning hver og en av oss tar i hverdagen.

– Vil man være en del av løsningen eller en del av problemet? spør Elvestuen retorisk.

Fakta: Parisavtalen Parisavtalen er en internasjonal avtale om klimapolitikk, vedtatt på klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015. Den trådte formelt i kraft 4. november 2016.

Avtalen har tre overordnede mål: Å begrense global oppvarming til «godt under» 2 °C, men helst til 1,5 °C, sammenlignet med førindustriell tid. Å øke lands kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå en utvikling som fostrer klimarobusthet og lave utslipp. Globale finansstrømmer skal gjøres forenelige med lave klimagassutslipp og klimarobust utvikling. 105 stater har forpliktet seg gjennom Parisavtalen, og samtlige har lovet å gjennomføre utslippskutt. Kilde: Store Norske leksikon, NTB

Må gjøre mer av alt

Rapporten konkluderer med at noen av endringene vil skje selv om vi skulle klare å kutte utslippene i henhold til Parisavtalen.

– Det vet vi, og det så vi et eksempel på i Jølster i sommer. Rask oppvarming skjer også i nord, sier Elvestuen.

les også Klimaforsker: – Vil se hyppigere jordras i årene som kommer

Selv om Elvestuen synes rapportene er skremmende, understreker han at det fortsatt er mulig å gjøre noe med å få ned utslippene.

– Tiltak knyttet til havet kan for eksempel stå for 21 prosent av utslippsreduksjonen. Parisavtalen må forsterkes, land må melde inn høye nok mål, vi må ta tak i alle rapportene som FNs klimapanel har lagt frem. Vi må også få på plass en internasjonal avtale for natur av samme betydning som Parisavtalen, sier han.

– Vi må gjøre mer av alt. Verdens politiske ledere må ta tak.

Alvoret gjør ham motivert

Teknologisk utvikling, næringsutvikling og sterk politisk vilje over tid. Dette må til for å stanse utviklingen, mener Elvestuen – men understreker også at de klimastreikende ungdommenes betydning ikke kan overvurderes.

– Den bevegelsen har ført til et fundamentalt skifte som har endret internasjonal politikk og forsterkes klimaarbeidet.

les også Kommentar: Kloden blir ikke ubeboelig

Elvestuen mister ikke motet av nok en rapport, men blir handlekraftig, forteller han.

– Jeg kjenner på alvoret – og blir enda mer motivert til å gjøre mer. Vi visste at også denne rapporten ville bestå av dårlige nyheter. For meg går dette på å handle. Både i Norge, i Europa og internasjonalt.

Om Brasils president: – Vanskelig

Han påpeker at situasjonen opp mot Brasil og landets president Jair Bolsonaro er vanskelig.

– Men det er stor internasjonal oppmerksomhet rundt det å ta vare på natur som et klimatiltak. Det er også noe vi må se en mobilisering av i Norge.

Bolsonaro har brukt talerstolen i FN til å gå til angrep på verdenslederne og det han kaller propaganda om Amazonas, og han har også glimret med sitt fravær da verdenslederne var samlet til et toppmøte om bevaring av regnskogen.

USAs president Donald Trump dukket til manges overraskelse opp på klimatoppmøtet, men etter 30 minutters gikk han videre til et møte om religionsfrihet som han etter planen skulle prioritere. Han har fjernet klimareguleringer i USA og varslet at han vil trekke USA ut av Parisavtalen.

les også Retorikk-ekspert: Trump svarer Thunberg med å gi henne langfingeren

– Hva tenker du om det internasjonale samarbeidsklimaet sett i lys av Trump og Bolsonaro?

– Vi trenger mer samarbeid med mange andre land som er enige i at vi må handle. Jeg møtte representanter for Climate Alliance, 24 amerikanske delstater som gjør en felles innsats. Handling og vilje fra 24 delstater har global betydning.

Publisert: 26.09.19 kl. 02:12







Mer om