DØD: Familien bekrefter til VG at Lars Grønnerød er død. Han ble 61 år gammel. Foto: PRIVAT

Lars Grønnerød (61) er død

Lars Grønnerød (61) er død, 20 år etter trippeldrapet på Orderud gård.

De siste årene av sitt liv ønsket 61-åringen ingen oppmerksomhet. Han har levd en tilbaketrukket tilværelse, siden han hadde sonet ferdig straffen i april 2013.

Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel for medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård på Sørumsand natt til pinseaften 1999. Han nektet straffskyld.

– Familien bekrefter at Lars har gått bort. Familien er i dyp sorg. Dette er et privat anliggende og familien håper på forståelse for at man ikke ønsker offentlig oppmerksomhet rundt dette, sier familien i en uttalelse til VG.

Ekteparet Marie Orderud (83) og Kristian Orderud (80) og deres datter Anne Orderud Paust (47) ble funnet skutt og drept i kårboligen på gården i Sørum i Akershus 23. mai 1999.

Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 år, Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo fikk 16 års fengsel - også de for medvirkning.

Ingen er dømt for å ha utført drapene.

Ingen av de fire domfelte har erkjent straffeskyld.

Fikk ikke gjenopptatt trippeldrapssaken

Grønnerød begjærte straffesaken gjenåpnet i 2006, men fikk avslag fire år senere.

Gjenopptakelseskommisjonen mente det ikke fremkom nye eller avgjørende bevis som ville ha endret utfallet i en ny straffesak.

– En trist nyhet

Kommisjonen hadde da blant annet foretatt en ny samlet analyse av beviskjeden som førte til den fellende dommen mot Grønnerød.

– Det er heller ikke kommet fram momenter som kan gi grunnlag for en vesentlig mildere straff, sto det i avslaget fra gjenopptakelseskommisjonen.

Per og Veronica Orderud begjærte drapsaken gjenopptatt i fjor. Gjenopptakelseskommisjonen tar sikte på å komme frem til en avgjørelse i 2020.

Privatetterforsker Tore Sandberg har bistått ekteparet med å få gjenopptatt saken. Han sier til VG at Grønnerøds bortgang er en trist nyhet.

– Det er altfor tidlig. I hvilken grad det påvirker gjenopptakelsen av saken til Per og Veronica er jeg i tvil om, men det er klart at Grønnerød og hans rolle er jo en integrert del av begjæringen. Jeg har i detalj gått gjennom et antall biter av hans rolle, sier Sandberg.

Dommen: Grønnerøds rolle begrenset

Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett la til grunn at motivet var en årelang arvestrid mellom ekteparet Per og Veronica Orderud og Per Orderuds foreldre.

Retten kom til at Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød, som den gang var kjærester, hadde en klart mer begrenset rolle enn ekteparet.

FØR DOMMEN: Lars Grønnerød under rettssaken i Nes herredsrett 2001. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Grønnerød ble dømt for å ha gitt fra seg en revolver til Per og Veronica Orderud og for å ha gitt ekteparet instruksjoner om håndtering av våpen.

Det var Kristin Kirkemos forklaring som naglet de tre andre til trippeldrapet.

Kirkemo forklarte at hun i et juleselskap på Orderud fem måneder før drapene overhørte ekteparet og Grønnerød planlegge drapene.

Samme kveld skal hun ha levert våpen til ekteparet, en pistol som de skal ha bedt om og betalt for. Pistolen var stjålet i Molde sommeren 1998.

ÅSTEDET: Kriminalteknikere undersøker kårboligen på Orderud gård på Sørumsand etter trippeldrapet i mai 1999. Foto: Holm, Morten

Fant pistolmagasin hos Grønnerød

Da politiet etter trippeldrapet ransaket leiligheten til Lars Grønnerød, fant de et pistolmagasin fra en 22 kalibret pistol i en settekasse på veggen.

Våpeneksperter hos Kripos konkluderte med at pistolhylsene som var funnet på åstedet på Orderud gård, hadde sittet i det beslaglagte magasinet.

Politiet mente magasinet tilhørte en av de to pistolene som Kristin Kirkemo kjøpe i Molde og som hun et halvt år før drapene skal ha overlevert til ekteparet Orderud.

ANKESAKEN: Foran står Veronica og Per Orderud, bak står Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo. Foto: Harald Nygård

Magasinet var et av påtalemyndighetens sterkeste tekniske bevis for å felle de tre tiltalte.

Både herredsretten og lagmannsretten la til grunn at magasinet var i det ene våpenet som ble brukt under trippeldrapet.

Det andre drapsvåpenet var en kaliber 38 revolver.

Grønnerød forklarte at våpenet var hans «Lillegutt». Han forklarte at han i påsken 1999 ga revolveren til Per og Veronica Orderud, i bytte den ene pistolen de hadde fått av Kirkemo.

Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble begge frifunnet for å stå bak et bombeattentat mot Anne Orderud Paust og hennes ektemann Per Paust sommeren 1998.

VÅPEN: Det ene drapsvåpenet var en Ruger 22 kaliber pistol, lik den som er avbildet. Foto: Åserud, Lise

