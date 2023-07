Nødetatene utenfor Jernbanetorget stasjon rundt midnatt torsdag.

Person i 30-årene døde etter T-baneulykke på Jernbanetorget

En person i 30-årene er død etter en ulykke på Jernbanetorget sent torsdag kveld, opplyser krimvakt i Oslo politidistrikt, Andreas Jansen, til VG.

– Hovedhypotesen er at det er en ulykke, sier Jansen.

Personen omkom fredag ettermiddag. De pårørende er varslet. Politiet har hentet inn videoovervåkning og snakket med vitner.

– Disse funnene styrker hypotesen om at det er en ulykke, sier Jansen.

Han ønsker ikke å kommentere hendelsesforløpet.

Det var natt til fredag at en person ble fraktet til Ullevål sykehus med livstruende skader etter å ha blitt påkjørt av T-banen i Oslo, like før midnatt torsdag.

Politiet sa til VG at hendelsesforløpet var uklart, og at de jobbet med å få oversikt over situasjonen. De sa de hadde flere hypoteser over hva som hadde skjedd, og at innledende undersøkelser tydet på at det dreide seg om en ulykke.

Alle T-banelinjene i hovedstaden var en stund stengt på grunn av situasjonen. Klokken 00.47 var trafikken i gang igjen, med store forsinkelser og innstillinger.

VAR STENGT: Jernbanetorget T-banestasjon.