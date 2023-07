1 / 4 Dette bildet ble delt i discord-chaten flere nordmenn var medlem av. forrige neste fullskjerm Dette bildet ble delt i discord-chaten flere nordmenn var medlem av.

Hadde jevnlig kontakt med ekssoldaten: − Plutselig fikk vi bilder av pistolen

Den belgiske ekssoldaten som ble pågrepet i Norge etter trusler mot Belgias statsminister, deltok i en Discord-gruppe med flere nordmenn.

Kortversjonen En belgisk ekssoldat ble fredag 7. juli arrestert i Norge etter å ha truet Belgias statsminister Alexander De Croo

Mannen var aktiv i en Discord-gruppe med flere nordmenn. Han begynte å dele forstyrrende innhold i gruppen onsdag.

Ifølge en belgisk avis er ekssoldaten overført til medisinsk observasjon. Flere belgiske aviser har skrevet at han mistet jobben i forsvaret på grunn av psykiske problemer. Vis mer

VG har snakket med en mann i 30-årene som deltar i Discord DiscordEt chatte-program designet for gaming-fellesskap.-gruppen, og beskriver at mannen hadde vært aktiv der og spilt med de andre i rundt to år.

Han fremstod helt normal, ifølge mannen. Men plutselig, for tre dager siden, skjedde det noe:

Det startet med at ekssoldaten onsdag kveld begynte å dele spesielle meldinger, og snakke om at det var noen i det canadiske militæret som hadde tystet på ham, sier han.

– Så plutselig fikk vi bilder av pistolen og alt dette her, og han sa han skulle styrte regjeringen i Belgia, sier mannen, som ikke ønsker navnet sitt på trykk, til VG.

Oppdaterte på discord

Ekssoldaten ble pågrepet i Norge fredag, etter at han kom med flere trusler mot den belgiske statsministeren Alexander De Croo. Det var blant annet i form av en video der han fester et bilde av De Croo til et tre og skyter mot bildet flere ganger.

Ifølge Nieuwsblad skal mannen ha blitt pågrepet vest i Oslo da han opptrådte truende i en butikk, og han er nå overført til medisinsk observasjon.

Nordmannen sier det er rundt 40 personer i gruppen ekssoldaten deltok i, blant dem flere nordmenn. De spiller World of Warcraft sammen. Fra onsdag til fredag delte ekssoldaten flere direkteoppdateringer der, sier han.

VG har sett en rekke bilder fra Discord-chaten, der ekssoldaten skriver om alt fra at han hater politikere, til at han har fire telefoner og et nettverk over hele verden - til at han skal reise til Skottland og operere derfra, at han skal lage en camp i naturen når han kommer til Norge, og at han blir overvåket på flyplassen.

«Takk for at dere er bekymret. Men. 2 år med forberedelser. Dere forstår ikke det større bildet i dette», skriver han blant annet i en rekke med meldinger fredag, før han skriver at han har landet i Oslo.

– Han var superparanoid da han var på flyplassen, sier nordmannen til VG.

Prøvde å varsle

Mannen forteller til VG at de andre i gruppen var usikre på hva som egentlig foregikk da ekssoldaten plutselig begynte å dele merkelige meldinger.

Etter hvert delte han en lenke til videoen han la ut på Facebook, der han skyter mot bildet av statsministeren.

– De fleste av oss ønsket at han heller skulle få seg noe hjelp. Det var først da vi så videoen at vi skjønte at det var noe som hadde gått veldig galt. Vi tok vare på alt det han hadde skrevet og prøvde å finne ut hvordan vi skulle få sagt ifra, forteller han.

Han sier de også var usikre på om ekssoldaten egentlig var på vei til Norge da han sa at han skulle komme. Da de skjønte at han faktisk var i landet, jobbet de med å finne ut av hvem de burde varsle og hvordan, men de så etter hvert meldinger i mediene om at mannen var pågrepet.

De konsentrerte seg derfor om å dokumentere oppdateringene ekssoldaten hadde delt fra det han hadde drevet med på discord gjennom dagen.

Dette overleverte de til belgisk sikkerhetspoliti fredag, sier mannen.

Idoliserte Varg Vikernes

Ifølge De Standaard kalte ekssoldaten seg på et tidspunkt for en av lederne i en legion som gir hverandre ordre gjennom musikk.

De skriver at han i en annen video skryter av black metal-artisten Varg Vikernes, som er dømt for drap og kirkebrann i Norge.

Nordmannen i discord-chaten sier at ekssoldaten idoliserte Varg Vikernes. Han tror dette er grunnen til at han valgte å komme til Norge.

I et av skjermbildene fra Discord-chaten onsdag kveld skriver ekssoldaten at han ønsker å være en budbringer for Vikernes, at han ikke er en dårlig mann, og at mediene og Wikipedia er fulle av løgner om ham.

Sammen med meldingen sendte han et bilde av det som skal ha vært tidligere kommunikasjon mellom ham og Vikernes, men bildene er sladdet. Han delte det samme bildet på sin Instagram-profil fredag.

Flere belgiske aviser har skrevet at ekssoldaten fikk sparken fra forsvaret på grunn av psykiske problemer. Det samme inntrykket har nordmannen i Discord-gruppen.

– Men han har fungert som en helt vanlig person fram til for et par dager siden, sier han.

Nordmennene i gruppa var ikke nervøse for at ekssoldaten skulle forsøke å oppsøke dem da han sa han dro mot Norge, sier han.

– Han trenger mer mental hjelp enn noe annet vil jeg si, og det har vært den generelle forståelsen i gruppa.

