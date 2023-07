STORT VALG: 23-åringen synes det er imponerende at mange vet hva de vil bli allerede som 19-åringer. – Det er jo et stort valg å ta som så ung.

Elise (23) velger bort studier: − Folk ser ned på meg

Elise Caspersen (23) er på sitt fjerde «friår» etter videregående. Hun føler seg ikke klar for å studere, og vet ikke hva hun vil bli. Det blir sett ned på, mener hun.

Om få uker offentliggjøres inntaket for høyere utdanning. I disse dager er mange i gang med å tenke i retning studier, fremtid og jobbmuligheter.

«Du begynner vel å studere til høsten?» får Caspersen stadig spørsmål om.

– Alle forventer at jeg skal begynne å studere, det er så mye press rundt det, sier hun.

Det har ført til at Caspersen føler seg annerledes og utenfor. Selv om hun er i full jobb.

– Folk tar det som en selvfølge at jeg er student, og da må jeg alltid forklare.

ENSOM: Selv om 23-åringen trives med å jobbe, synes hun det er ensomt og vanskelig å få nye venner.

– Ikke klar

Caspersen sier at hun liker å jobbe. Hun vil heller det, enn å hoppe på en utdanning hun ikke er sikker på om hun ønsker seg.

– Jeg trives med det, og er ikke klar for å sette meg tilbake på skolebenken enda.

De siste årene har hun hatt ulike jobber, i tillegg til to år på folkehøyskole. Underveis har hun forsøkt å finne et studie som passer henne.

– Men når jeg går inn på Samordna opptak og ser alt fra låtskriver-linje, til Afrika-studier, sitter igjen med: Jeg aner ikke.

Caspersen synes det er synd at det er såpass tabubelagt å ville bruke flere år på å finne ut hvilken studieretning man vil gå.

– Jeg føler til og med at jeg blir sett på som dummere enn alle de andre.

Hun mener folk ser ned på henne, og har ved flere anledninger følt at hun har måttet forsvare avgjørelsen.

«Men hvordan kan jeg vite hva jeg vil bli?» spør 23-åringen seg selv.

– Jeg trenger noen år til å finne ut av det, og det bør være helt greit, sier hun videre.

Vanskelig med venner

Mesteparten av vennene fra hjembyen flyttet vekk etter videregående. Caspersen prøvde det samme.

Forventningsfull flyttet hun til den velkjente studentbyen Trondheim.

– Jeg hadde gledet meg veldig til å bli kjent med mange nye, og leve det livet i en ny by.

Men det ble ikke slik Caspersen håpet. Derfor bestemte hun seg nylig for å flytte hjem igjen.

– Jeg følte meg veldig ensom der. Siden jeg ikke var student var det kjempevanskelig å få venner.

Det har tatt lang tid å innse at Trondheims-tiden ikke ble som hun hadde tenkt.

– Men til slutt fikk jeg bare nok, nå skal jeg bo hjemme en stund å prøve og finne ut av hva jeg vil gjøre videre.

NY BY: Nå er Caspersen klar for ny tilværelse i ny by, og håper det kan hjelpe henne med å finne en studieretning å søke på om noen år.

Vil «bli noe»

Psykologspesialist Jørgen Sundby bekrefter at mange unge føler på et stort press når det kommer til høyere utdanning.

– Mange føler seg presset til å «bli noe» og spesielt ta høyere utdanning fordi samfunnet verdsetter det aller mest.

Sundby mener det er synd at det å jobbe ikke er like verdsatt. Han poengterer at høyere utdanning ikke er for alle.

– Det finnes mange veier til å bli voksen, hvis man er i tvil kan det være lurt å prøve ulike jobber.

Videre sier han:

– Og det gjør ikke at man er en taper.

– Bruk tid

Psykologspesialisten kan også fortelle at mange opplever det som et nederlag å ikke leve livet helt A4.

– Det legges til rette for at studier er det man skal gjøre etter videregående, og gå mot strømmen krever mye.

Han mener dette i mange tilfeller fører til en følelse av utenforskap og ensomhet.

– Men det er viktig å huske på at man ikke er alene, selv om det føles sånn.

Avslutningsvis oppfordrer Sundby alle til å gjøre det de selv synes er meningsfullt og viktig.

– Det er lov å ta det med ro og bruke tid på å finne ut hvem man er, og hva man vil gjøre.

23-åringen ønsker å være åpen om sin opplevelse for å minske tabuet.

– Man hører sjeldent snakk om dette, og det er synd.

Hun sier videre at hun håper de som er i samme situasjon ikke føler seg alene.

– Det er så vondt å føle seg alene, og det hjelper å vite at man ikke er det.

