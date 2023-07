SENDT I POSTEN: Flere uker etter at Mattilsynet satte ned foten for Prime Energy, kunne norske kunder bestille energidrikken på nett og få den levert på døra.

Stopper salg av ulovlig Prime Energy

Energidrikken har for høyt innhold av koffein til å bli solgt i Norge, likevel fikk VG kjøpt den ulovlige drikken.

Kortversjonen Norske regler tillater maksimalt 32mg koffein per desiliter i energidrikk, mens Prime Energy inneholder 56mg.

Mattilsynet har beskrevet salget av Prime Energy som ulovlig.

Flere butikker stoppet salget etter å ha blitt kjent med forbudet tidligere i år, men nettbutikken CoopersCandy.no fortsatte å selge produktet.

Det er maksgrenser for hvor mye koffein energidrikker som selges kan inneholde.

Grensen er satt til 32 milligram per desiliter i Norge, melder Mattilsynet.

«Flere av Prime Energy-produktene har et betydelig høyere innhold enn det som er tillatt for energidrikker» skrev de i slutten av mai.

Mattilsynet mener salg av Prime sin energidrikk strider med det norske regelverket, og at den ikke er tillatt.

Flere butikker sluttet å selge produktet da de ble klar over «dommen» tidligere i år, men ikke alle.

CoopersCandy.no hadde denne uken fortsatt energidrikken til salgs. VG fikk kjøpt og tilsendt energidrikken.

Prime Energy inneholder 56 milligram koffein per desiliter. Til sammenligning er det 40 milligram i kaffe, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Vi sluttet alt salg

VG har forsøkt å komme i kontakt med nettbutikken for å stille flere spørsmål, blant annet om de er klar over forbudet.

De ønsker ikke å svare på spørsmålene, men kommer med denne kommentaren:

– På grunn av ny informasjon om at Prime Energy ikke er tillatt for salg på grunn av for høyt koffeininnhold, har vi sluttet alt salg av Prime Energy i alle markeder, skriver Coopers Candy i en e-post til VG.

PRIME: Energidrikken som VG bestilte til Norge hadde innholdsfortegnelse på svensk og svensk pant. Nå er salget stoppet til norske og svenske kunder.

Nettbutikken som har base i Sverige, skriver på sin nettside at de er «registrerade hos Mattilsynet för livsmedelshantering». De har egen side for norske kunder, med norsk domene.

Når VG sjekker utvalget etter å ha tatt kontakt med nettbutikken er energidrikken fjernet.

Mattilsynet melder at det er importørens ansvar at drikkene har et lovlig innhold.

«Mattilsynet kontrollerer norske nettsteder, men disse kan være mer utfordrende å kontrollere enn fysiske butikker».

Oppdager de salg av mat- og drikkevarer som strider mot regelverket tar de kontakt med butikkene for å veilede dem.

«Dersom de ikke retter seg etter dette, kan Mattilsynet fatte vedtak med forbud om å selge produktet» skriver de i en e-post til VG.

Ber om etterforskning i USA

Mandag ba majoritetsleder i det amerikanske senatet, Chuck Schumer, det amerikanske mattilsynet etterforske Prime.

Prime Energy advarer om at produktet ikke er anbefalt for barn under 18 år, men Schumer mener at markedsføringen av drikken kan resultere i høyt inntak blant barn.

Ikke offentlig lansert

Prime Hydration ble offentlig lansert på det norske markedet denne sommeren, etter at det ble gjort endringer i innholdet.

Conaxess Trade som importerer drikken til Norge, meldte til VG at Prime Energy ikke er offentlig lansert.

FANS: Influencerne Logan Paul og KSI lanserte Prime Hydration i Norge tidligere i år. De møtte flere norske fans på Aker Brygge i Oslo.

Ønsker aldersgrense på energidrikk

Energidrikke var lenge omdiskuterte i Norge, og var i flere år klassifisert som legemiddel på grunn av mengden koffein.

På grunn av EU-regler ble drikken likevel lovlig å selge i norske butikker i 2009. Først på banen var Red Bull.

I år ble det flertall på Stortinget for å innføre et forbud mot salg av energidrikk til barn under 16 år.

Det er opp til regjeringen å bestemme når et forbudet vil skje. Allerede velger enkelte butikker å ikke selge energidrikk til personer under anbefalt aldersgrense.

I 2022 ble det solgt over 73 millioner liter energidrikk i Norge, ifølge Bryggeri- og drikkevareforeningen.