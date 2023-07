I BRANN: Natt til mandag brant det i eneboligen til Morten Nordby i Bjørkelangen i Viken.

Huset sto i full fyr: − Flaks vi var våkne

Dette var synet som møtte Morten Nordby (50) og datteren kun minutter etter at de kom seg ut av huset.

Kortversjonen Morten Nordby og datteren opplevde at huset sto i full fyr natt til mandag.

Brannen startet i andre etasje av eneboligen.

Brannvesenet var raskt på stedet, men årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Huset ble bygget på 1920-tallet. Vis mer

Nordby og datteren hadde nettopp vært ute på en kjøretur, og siden det er ferietid var de begge oppe ganske sent.

Etter midnatt natt til mandag begynte han å høre noen mystiske lyder.

– Først hørtes det ut som noe datt ned fra et bord. Jeg reagerte ikke så veldig mye på lydene i starten, sier Nordby, som eier boligen.

Han hadde tv-en på og trodde til og begynne med at det var leieboeren som gikk rundt i annenetasje.

Men så skrur Nordby ned lyden på tv-en og hører nøyere etter – de mystiske lydene fortsetter.

– Jeg hørte så et større og høyere dunk, og jeg reiste meg.

Nordby forteller at han gikk ut av huset og like etter så han huset i full fyr med åpne flammer.

– Jeg ringte brannvesenet med en gang, forteller han.

– Flaks vi var våkne.

– Ukjent årsak til brannen

Brannen startet i utleieenheten til eneboligen, men heldigvis var vedkommende som bor der ikke hjemme.

– Vi fikk en dramatisk melding om en bygningsbrann. Da vi kom frem brant det ut av vinduet i andre etasje og melding inn til oss gikk på at en person ikke var gjort rede for, sa brannvesenets innsatsleder Morten Thoresen til Romerikes Blad natt til mandag.

– Dermed ble det gjort både grovsøk og to finsøk etter denne personen, la han til.

Hva som var årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

– Vi er bare glad for at ingen mennesker er skadet, og for at vi ikke har mistet noe med affeksjonsverdi, sier Nordby.

– Sånn sett: «Hvis det skulle gå galt, så har det gått så lite galt det kunne gått».

Det var Indre Akershus blad som omtalte hendelsen først.

NØDETATER RYKKET UT: Brannvesenet var på stedet for å slukke brannen.

Huset brant på 50-tallet

Huset som ligger i Bjørkelangen i Viken ble bygget på 1920-tallet. Ifølge eieren er det ikke første gang at huset står i full fyr.

– Da oldemoren min bodde her på 50-tallet brant det også, men da var det nok mer kritisk.

– Brannvesenet var veldig kjappe. All honnør til dem, sier han avslutningsvis.

BRANT FOR ANDRE GANG: Huset brant en gang på 50-tallet, da bodde Mortens bestemor i huset.

