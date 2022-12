LAVERE AVGIFT: Det er uklart hva redusert drivstoffavgift vil bety for pumpeprisen.

NAF beskylder Vedum for bløff om lavere pumpepriser

NAF oppfordrer finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til å legge frem regnestykket som viser at han ikke bløffer om drivstoffavgiften.

Finansdepartementet slapp nyheten torsdag morgen: Veibruksavgiften på drivstoff reduseres fra nyttår, noe som vil gi billigere pumpepris, ifølge regjeringen.

– Et minikutt, var første kommentaren fra Norges Automobil-Forbund.

Organisasjonen uttalte at et avgiftskutt på 600 millioner kroner monner lite, når staten samlet tar inn 14 milliarder kroner årlig i drivstoffavgift hvert år.

Noen timer senere sier NAFs pressesjef Ingunn Handagard til VG:

– Det vi tolket som et minikutt, er sannsynligvis ikke noe kutt i det hele tatt. Når vi har regnet på det, fremstår påstanden fra Vedum som en bløff.

Handagard mener regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre:

NAF viser til at samtidig som drivstoffavgiften er kuttet, har regjeringen økt kravet til innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel.

Utfordrer Vedum

– Fordi biodrivstoff er mye dyrere enn vanlig fossilt drivstoff, tviler vi på at det samlet sett blir en effekt som folk vil se på pumpeprisen, sier Handagard.

Biodrivstoff er fremstilt fra biologisk materiale, som avfall eller trevirke. Det blandes i bensin og diesel for å redusere CO₂-utslippene.

Fra nyttår krever regjeringen at andelen biodrivstoff skal øke fra 15,5 til 17 prosent.

NAF har regnet ut av utslaget blir en prisøkning på 20–25 øre per liter.

– Da må avgiftskuttet på drivstoff være betraktelig større, for at det skal bli merkbart for folk flest når de fyller bensin og diesel, sier Handagard.

Hun utfordrer finansministeren til å legge frem tallene og vise hvilken forskjell avgiftsendringene vil gjøre for pumpeprisene.

VG har forelagt kritikken for Finansdepartementet.

– Uten våre endringer i veibruksavgiften, så ville prisen gått opp. Det er ingen tvil om at drivstoffavgiftene nå reduseres, så er det lov å mene at kuttene burde vært enda større. Det er en ærlig sak, skriver statssekretær Lars Vangen (Sp) i en epost.

Du kan lese hele tilsvaret lenger ned i saken.

Info Avgifter på drivstoff For bensin og diesel betaler du tre typer avgifter: Veibruksavgift , som består av en bensinavgift og en dieselavgift, skal dekke samfunnets kostnader ved bilbruken.

CO₂-avgift , som skal dekke de kostnadene som følger av dette utslippet.

Merverdiavgift, som er en ren inntektskilde for staten. Kilde: Smarte Penger Vis mer

Regjeringen reduserer veibruksavgiften på drivstoff og Stortinget har vedtatt å fjerne grunnavgiften på mineralolje fra årsskiftet.

Det siste kommer bygg- og anleggsbransjen og landbruket til gode.

– Disse avgiftsendringene bidrar til å trekke pumpeprisene på drivstoff ned, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Veibruksavgiften på drivstoff reduseres med samlet 1,88 milliarder kroner, mens høyere CO₂-avgift i veitrafikken øker statens inntekter med 1,26 milliarder.

Nettoreduksjonen blir dermed i overkant av 600 millioner kroner.

Når avgiftskuttet på mineralolje tas med, er den samlede netto reduksjonen av drivstoffavgiftene cirka 2,2 milliarder kroner.

– Reduserte drivstoffavgifter bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for husholdninger og næringsliv, og vil bety spesielt mye for bygg- og anleggsbransjen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

BLID: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Langt unna å levere

Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at den vil redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter.

– Reduksjonen i drivstoffavgifter i 2023-budsjettet er en direkte oppfølging av regjeringens avgiftspolitikk, sier Vedum.

NAF er av en annen oppfatning:

– De er langt unna å levere på løftene fra Hurdalsplattformen, sier Handagard.

Drivstoffprisene har økt kraftig gjennom 2022. Vedum sier at mange husholdninger og bedrifter opplever høye drivstoffpriser som en stor utfordring.

– Vi håper regjeringen vil følge opp med flere tiltak og innser hvor hardt de skyhøye drivstoffavgiftene slår inn i økonomien til vanlige folk, sier NAFs talsperson.

Ifølge NAF er nesten ti kroner av literprisen moms og andre avgifter.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) mener det korrekte er at regjeringen reduserer veibruksavgiften, men øker CO₂-avgiften enda mer.

Han har sjekket statsbudsjettene for 2022 og 2023 og finner følgende tall:

2022: Veibruksavgift kr 4,95, CO₂-avgift kr 1,78, samlet kr 6,73

2023: Veibruksavgift kr 4,70, CO₂-avgift kr 2,21, samlet kr 6,91

– Det er ikke til å tro at vi har et finansdepartement som sender ut pressemeldinger hvor de villeder folk og pressen, kommenterer Roy Steffensen.

Frp-representanten sier rett ut at Vedum bløffer:

– Støre bør spørre seg selv om han er tjent med en finansminister som ikke bryr seg om fakta og som åpenbart sliter med å bruke en kalkulator.

VG har forelagt kritikken til finansministeren. I en e-post skriver statssekretær Lars Vangen (Sp) at den største endringen fra i år til neste år er at regjeringen fjerner en avgift i avgiftssystemet.

– Fra 1. januar 2023 reduseres de totale drivstoffavgiftene med ca. 2,2 milliarder kroner. Avgiftsreduksjon på drivstoff til ikke-veigående maskiner blir om lag 1,56 milliarder, noe som gir en netto avgiftsreduksjon på 138 øre per liter.

Avgiftsreduksjonen på drivstoff i veitrafikken blir da i overkant av 600 millioner kroner, skriver han.

– For bensin gir dette ingen endring i avgiftene, mens avgiftene på diesel til veitrafikk netto reduseres med 27 øre per liter.

Regjeringen øker samtidig omsetningskravet i veitrafikken, og det innføres et omsetningskrav for biodrivstoff for ikke vei-gående maskiner.

– Dette trekker i motsatt retning, men størrelsen på virkningen er usikker, siden den avhenger av utviklingen i markedsprisene på fossilt og biobasert drivstoff.