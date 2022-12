GLAD OG LETTET: Takako Ellefsen (83) setter stor pris på at hun får feire jul og nyttår med sine nærmeste hjemme i Stavanger etter utsettelsen i saken hennes.

Takako (83) får saken opp på ny: − Den beste julegaven

Julefreden er sikret for Takako Ellefsen, den 83 år gamle japanske enken som skulle tvangsutsendes fra Norge innen 28. desember.

Utlendingsnemnda (UNE) utsetter iverksettelse mens saken behandles på nytt. UNE varsler at nytt vedtak vil foreligge i månedskiftet januar-februar.

– Frem til dette tidspunktet oppholder Takako seg lovlig i Norge, opplyser hennes advokat Alexander Nyheim Jenssen til VG.

Han sendte før helgen begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett, for inntil videre å få stanset utsendelsen av Takako Ellefsen.

UNE mottok kopi og behandler det som en begjæring om å få vedtaket omgjort.

– Julegave

Tatako Ellefsen (83) legger ikke skjul på at hun setter pris på beskjeden.

– Dette var den beste julegaven jeg kunne få, sier en beveget Takako Ellefsen til VG mandag ettermiddag.

Nå får hun oppleve både jule- og nyttårsfeiring sammen med sønnen som kommer til Norge fra Japan til jul.

– Dette var en mer gledelig nyhet enn jeg hadde turt å håpe på. Jeg er veldig emosjonell og glad nå. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, legger Takako til.

MISTET EKTEMANNEN: Takako Ellefsen ved graven til sin ektemann på Revheim kirkegård i Hafrsfjord ved Stavanger, sammen med datteren Klara.

Da utlendingsmyndighetene avslo 83-åringens søknad om opphold i Norge, var det utslagsgivende at sykeforsikringen hennes ikke er god nok.

Hennes advokat svarte at hun grunnet sin høye alder ikke har mulighet til å skaffe seg forsikringsdekningen de krever for at hun skal få bli i landet.

– Utlendingsnemndas vilkår kan hun ikke oppfylle. Derfor er vedtaket urimelig og aldersdiskriminerende, uttalte advokat Aleksander Nyheim Jenssen til VG.

Fem forsikringsselskaper ga skriftlig samme svar: 83-åringen er for gammel til å få heldekkende sykeforsikring.

HJEMME: Takako Ellefsen bor med datteren Klara på Tasta i Stavanger.

Takako Ellefsen ønsker å tilbringe sine siste leveår hos datteren Klara i Stavanger og bli stedt til hvile i graven til ektemannen Karsten Johan Ellefsen.

Hun tør ennå ikke ta for gitt at Utlendingsnemnda omgjør sin utsatte beslutning til et varig opphold for henne i Norge.

– Nei. Nå gleder jeg meg og er veldig lettet over at jeg kan feire jul og nyttår med mine nærmeste. Jeg merker at beslutningen om utsettelse virkelig har gitt meg «power» og ny energi, sier 83-åringen til VG.

Hennes datter Klara Ellefsen, deler gleden med moren.

– Dette var virkelig en god nyhet. Familien får være mest mulig samlet gjennom julen, romjulen og nyttårsdagene, sier Klara Ellefsen.

– Har du tro på en omgjøring av utsendelses-beslutningen?

– Det er vanskelig å si noe om. Vi forstår ikke helt jussen i dette – om hvorfor hun først ble besluttet sendt ut. Men nå har vi en god følelse knyttet til fortsettelsen, svarer Klara Ellefsen.

Norsk gift i 45 år

Takakos ektemann seilte i utenriksfart før han fikk jobb i Det Norske Veritas med base i Japan. De var gift i 45 år. Familien bodde utenlands, mest i Japan.

Karsten Ellefsen døde i Stavanger i 2009. Enken bodde i Stavanger til 2013, før hun flyttet med datteren – først til Japan, deretter til Spania i fem år.

UNE avslo 83-åringens søknad om oppholdstillatelse i Norge og mener det ikke foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge.

UNE legger til grunn at Ellefsen har bodd i Norge fra 2009 til 2013. Hun er japansk statsborger, mens de fire barna er norske statsborgere. Tre av dem bor i utlandet.

Selv betrakter hun Norge som sitt hjemland. De to eldste barna er født her og familien har hatt både hytte og hus i Norge under sine mange ferieopphold.

KASTES UT: Takako Ellefsen får ikke opphold i Norge, fordi sykeforsikringen hennes ikke er god nok.

Takako Ellefsens skjebne har vakt oppsikt landet over.

– Jeg er helt overveldet over støtten, sympatien og alle de fine meldingene fra folk. Dette hadde jeg ikke ventet, sa 83-åringen til VG tirsdag.