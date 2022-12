«ETTERPÅKLOK»: Høyres Sveinung Stensland åpner for at det var feil av den Høyre-styrte regjeringen å gå inn for å bygge to nye fengsler på Sørlandet, deriblant Mandal fengsel (til venstre). Han mener det holdt å bygge ett.

Høyre-profil erkjenner feil pengebruk: Har gått ut over bemanningen i fengslene

Justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, sier det var feil av den Høyre-styrte regjeringen å bygge to nye fengsler på Sørlandet: – Vi brukte kanskje for mye energi på å få ned soningskøene, sier han etter VGs avsløring.

69 personer har siden 2008 tatt livet sitt i norske fengsler.

VG har gransket alle selvmordssakene, og publiserte søndag en sak om menneskene staten skulle ivareta i fengsel.

Kartleggingen avdekker manglende oppfølging av kjent selvmordsfare, systemer som ikke snakker sammen, og alvorlig psykisk syke som ikke får tilsyn på mange timer.

– Dette er rystende lesning, sier Andreas Sjalg Unneland, SVs justispolitiske talsperson, til VG.

– Dette er mennesker som er i statens varetekt, som har blitt sykere av å sone, og der mange mennesker har dødd. Staten har sviktet disse menneskene, sier han.

Unneland skylder på den tidligere, Høyre-styrte regjeringen.

– Jeg vil si at dette er en konsekvens av en sultefôring av kriminalomsorgen, som skjedde i de åtte årene Høyre styrte, med stadige kutt. Dette har ført til at vi ikke har tilstrekkelig bemanning, som kan gi innsatte det tilbudet de har krav på.

«RYSTENDE»: – Mennesker som sitter i statens varetekt, som blir sykere, og som i verste fall dør – i et så stort omfang som VG har kartlagt – det er rystende, sier Andreas Sjalg Unneland, SVs justispolitiske talsperson.

Unneland mener det er «nye toner» fra nåværende regjering, men har tidligere denne uken utfordret justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på mer aktivisering og hyppigere tilsyn, samt bedre kartlegging av selvmordsfare.

– For mye energi på soningskøene

– Jeg er enig med SV i at mer tilbud og aktivitet vil hjelpe. Hvis det er flere innsatte og færre folk på jobb, betyr jo dette mer isolasjon, sier Høyres Sveinung Stensland, nestleder i justiskomiteen på Stortinget, til VG.

Mellom 250 og 300 millioner kroner ble redusert i fengslenes driftsbudsjett fra 2015 til 2022, ifølge et brev fra Norsk fengsel- og friomsorgsforbund til justisministeren i sommer. Samtidig er det brukt rett under 1,1 milliarder kroner på to nye fengsler på Sørlandet, Agder fengsels avdelinger i Mandal og Froland. De nybygde fengslene åpnet dørene for til sammen 300 innsatte i september 2020.

– Er det ikke nettopp dette Høyre har bidratt til, i sin tid i regjeringen – flere innsatte og færre ansatte?

– Vi gjorde jo ting, vi bygde to nye fengsler, men brukte kanskje for mye energi på å få ned soningskøene, erkjenner Stensland.

– En av våre viktigste kampsaker var å få ned soningskøene – og det fikk vi til. En annen kampsak var kapasiteten. Vi får ikke til alt og sånn er politikken.

ANSVARLIG I ÅTTE ÅR: – Vi brukte kanskje for mye energi på å få ned soningskøene, sier Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre.

– Gått ut over bemanningen

– Hvordan skal vi sørge for at disse innsatte blir bedre ivaretatt?

– Det er vanskelig å skille mellom de som er sinte og frustrerte, og de som er syke. Der kan vi nok bli mye, mye bedre, sier Stensland og viser til helsetjenestens ansvar.

– Kartlegging av selvmordsfare, aktivisering og tilsyn på cellen har likevel kriminalomsorgen et selvstendig ansvar for. Hva tenker du om det?

– Foruten investeringen i flere store nybygg, er det ingen hemmelighet at kriminalomsorgen ikke har vært en budsjettvinner de siste årene.

Høyre var styrende regjeringsparti fra 2013 til oktober 2021, og utarbeidet i denne perioden budsjettforslagene.

– Burde dere gjort noe annerledes?

– Hvis jeg skal være etterpåklok, var det som sagt kanskje feil å bygge to fengsler på Sørlandet, vi burde kanskje bare bygget ett. Vi vet at vår satsing har lagt stort press på kostnadsbildet i fengselssektoren, og gått ut over bemanningen. Om det gjelder for hele landet, kan jeg ikke svare på.

Stensland svarer ikke på hva den tidligere regjeringen i stedet kunne brukt pengene til, eller om det var andre konkrete forbedringspunkter på området.

– Jeg er ikke med på at vi ikke gjorde noen ting. Soningskøen gikk kraftig ned, og å vente på å skulle sone kan også være belastende, sier han.

Til SV-kritikken sier han følgende:

– SV må gjerne kritisere alt og alle, men de har faktisk stilt seg bak budsjettene og er ansvarlige.

Unneland peker på at SV har vært med på å styrke kriminalomsorgens årlige budsjett med cirka 150 millioner mer enn Solberg-regjeringen.

Skylder på hestehandel med KrF

Justispolitisk talsmann for Frp og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er ikke enig med Stensland.

– Hva Stenslands agenda her er, vet jeg ikke. Men han kan jo begynne med å være ærlig. Grunnen til at det ble to fengsler på Sørlandet, var kun for å blidgjøre Kjell Ingolf Ropstad slik at KrF skulle bli mer positive til å gå i regjering. Det var altså ikke Frp som ønsket denne modellen. Avgjørelsen ble tatt av Stensland sjef, Erna Solberg, sier han, og legger til:

– Vår overordnede prioritet var og er ofrene for kriminalitet, ikke de kriminelle.

«TENDENSIØST»: Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) går ut mot SVs beskyldninger, Høyres uttalelser om pengebruk og VGs journalistikk på selvmord i norske fengsler.

– Kunne den forrige regjeringen gjort mer for å forhindre at innsatte tar sitt eget liv i fengsel?

– Forskning viser at om lag 50 prosent av de som tar selvmord i norske fengsel er dømt for den mest alvorlige kriminaliteten som drap, vold og seksuelle overgrep. Jeg tror kanskje at noen ikke ønsker å leve videre med den ondskapen de har begått. Og har man først bestemt seg for å avslutte livet, får man det til før eller siden, sier Amundsen.

VGs kartlegging viser at 44 av de 69 som har tatt livet sitt i norske fengsler siden 2008, satt i varetekt, uten en rettskraftig dom.

– Brukte dere for mye penger på å få ned soningskøene og for lite på selve kriminalomsorgen og oppfølgingen av innsatte?

– Nei.

– Hva tenker du om kostnadskuttene og nedbemanning i fengslene, sett opp mot situasjonen i fengslene i dag, belyst av blant andre VG og NRK?

– Media i Norge har en veldig omsorg for de innsattes ve og vel. VG forsøker å fremstille en korrelasjon mellom soningsforhold og selvmord, uten at noen slik sammenheng er dokumentert. Det er tendensiøs og billig journalistikk. Fengsel er ikke et gode de kriminelle har rett på, men det skal oppleves som et onde på bakgrunn av valgene de kriminelle har gjort.

Amundsen mener SVs Unneland kommer med «grove antydninger han ikke har noen belegg for».

– Det er respektløst ovenfor de avdøde, deres pårørende og kriminalomsorgen som sådan, og får stå for hans egen regning.

Unneland, på sin side, kaller Amundsen naiv.

– Ansatte i kriminalomsorgen ropte varsku mot høyresidens kutt over flere år. De måtte løpe mer og strekke seg lengre enn forsvarlig. Å late som at det ikke har konsekvenser for innsatte, ansatte og samfunnet, er svært naivt, sier han.

Utfordrer Mehl

Unneland mener VGs selvmordskartlegging viser at mange innsatte blir kasteballer mellom kriminalomsorgen og psykiatrien.

Han mener de høye selvmordstallene er et uttrykk for et system som ikke fungerer og ber justisminister Mehl iverksette strakstiltak.

Mehl sier til VG at hun ikke kommer til å iverksette strakstiltak, men viser til at nåværende regjering har foreslått en varig økning i kriminalomsorgens budsjett på til sammen 145 millioner kroner.

Hun har også varslet at regjeringen skal fremme et nytt lovforslag for tilsynsordningen med kriminalomsorgen etter nyttår.