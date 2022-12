TRUSLER: Politiet definerte hendelsen på St. Hanshaugen som en PLIVO-hendelse, som står for pågående livstruende vold.

Havnet midt i knivdrama i Oslo: − Skummelt

Oslo-politiet pågrep fredag kveld en mann som truet tilfeldige personer med kniv. Én av dem var 25 år gamle Umeir.

Da VG snakker med 25-åringen like over midnatt er han akkurat ferdig i avhør hos politiet.

Hendelsen skjedde litt over klokken 22.00 fredag kveld, da Umeir stanset bilen han kjørte ved et fotgjengerfelt i området Alexander Kiellands plass.

– En mann stoppet opp foran meg og så på meg i noen sekunder, før jeg vinket ham bort. Da kom han opp på førersiden og tok frem en kniv, sier han til VG.

– Jeg fikk panikk og ga gass. Da jeg stoppet opp cirka fem meter lengre frem, så jeg at han beveget seg bortover mot St. Hanshaugen. Jeg åpnet opp bildøren og skrek «hva faen er det du holder på med?».

– Truende

Umeir forteller at han fikk en vond magefølelse, og at han ringte politiet samtidig som han fulgte nøye med på og etter mannen.

– Da han hadde kommet bort til St. Hanshaugen senter gikk han mot et ektepar. Han forsøkte å hilse på kvinnen, men ektemannen tok vekk hånden hans. Da tok han frem kniven igjen, sier Umeir.

– Ekteparet kom seg unna, og mannen begynte å bevege seg videre bortover mot St. Hanshaugen.

Umeir forteller at han opplevde hele situasjonen som truende.

– Da jeg ble truet satt jeg i en låst bil. Men da han tok frem kniven mot ekteparet, fikk jeg panikk. Det var skummelt.

Kjent for politiet

Klokken 22.30 meldte politiet at mannen, som er norsk og i 30-årene, var pågrepet.

Han er kjent for politiet fra før.

Da de første meldingene kom inn, definerte politiet det som en PLIVO-hendelse – som står for pågående livstruende vold.

Men etter pågripelsen sa politiet at det ikke var fare for publikum, og at de trodde at flere potensielle gjerningspersoner var involvert.

Politiet bekrefter at de har beslaglagt en kniv.

Ønsker kontakt med vitner

VG har forelagt det Umeir forteller til krimleder Mona Nordby.

– Vi sitter med det samme bildet som du opplyser om nå. Vi er ferdige på stedet. Det ble søkt etter skadede personer, men ikke funnet noen.

Nordby ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå ut med hvor mange som skal ha blitt truet, da det fortsatt er tidlig i etterforskningen.

– Vi vil gjerne komme i kontakt med vitner til hendelsen, eller personer som kan ha flere opplysninger, sier hun.

De kan kontakte politiet på telefon 02800.