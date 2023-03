LØSLATES I DAG: Her er Eirik Jensen avbildet på cella i Kongsvinger fengsel i fjor sommer.

Eirik Jensen stemplet soningsudyktig: Løslates fra fengsel

I juni 2020 ble den tidligere politilederen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel. Nå er han stemplet soningsudyktig og løslates fra fengsel i dag.

Det bekrefter eks-politimannens advokat, John Christian Elden, til VG.

– Vi har jobbet over tid med denne løslatelsen, som har vært svært viktig helsemessig for Jensen, og måttet prioriteres fremfor gjenåpningsspørsmålet. Nå vil han få tid til å arbeide videre med straffesaken i fred og ro, og gjenvinne sin helse. Det er en klok avgjørelse fra Kriminalomsorgens side, sier den tidligere politilederens advokat, John Christian Elden, til VG.

Jensen er innlagt på sykehus og stemplet soningsudyktig. Løslatelsen vil i første omgang vare i seks måneder, som et såkalt straffavbrudd, altså at han ikke trenger å være i fengsel i denne perioden.

Kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen skal avbrytes dersom domfeltes helsetilstand tilsier det, eller når det for øvrig foreligger særlig tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte.

– Kriminalomsorgen region øst har innvilget midlertidig soningsavbrudd for Eirik Jensen som følge av hans helsetilstand, bekrefter kommunikasjonsrådgiver ved kriminalomsorgen, Atle Syvertsen.

Ifølge VGs opplysninger løslates Jensen nå tidlig i ettermiddag.

I RETTEN: Ragna Vikre og Eirik Jensen i Oslo tingrett.

– Jeg er veldig glad for at Kriminalomsorgen har tatt en fornuftig avgjørelse. Det siste halvannet året har vært beintøft, Eirik har hatt det grusomt i fengselet, sier Eirik Jensens kjæreste, Ragna Vikre, til VG.

– Nå må han få slappet av og roet seg ned, så han får kommet seg på beina igjen, både fysisk og psykisk. Han er veldig redusert, fortsetter Vikre.

Også Jensens mangeårige venn og støttespiller, Jan Bøhle, er glad for beslutningen.

– Vi er kjempeglade for at noen har sett problematikken og tatt tak i den, sier Bøhle til VG.

Bøhle forteller at han kjenner godt til hvordan Jensen har hatt det i fengsel.

–Jeg er glad for at vi nå har kommet til en korsvei som gjør at ting kan bli bedre, fortsetter han.

LES DET SISTE VG-INTERVJUET MED JENSEN: VEIEN UT

19. juni 2020: Den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av store mengder hasj til Norge.

Halvannen time etter domfellelsen i Borgarting lagmannsrett ble Jensen pågrepet av Spesialenheten for politisaker og satt i fengsel. Siden den gang har den tidligere polititoppen sonet dommen i Kongsvinger fengsel, helt frem til desember i fjor:

Da ble Jensen overført til et sykehus på Østlandet på grunn av sin helsetilstand.

Info Eirik Jensen-saken * Den tidligere politimannen Eirik Jensen (62) ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. * Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt. * Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018, som den siste jurysaken i Norge. * 28. januar 2019 fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling. * Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. * 19. juni 2020 falt dommen i lagmannsretten. Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel. * Dommen mot Jensen ble anket til Høyesterett, som skulle ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet var i utgangspunktet endelig avgjort. Også Cappelen anket til Høyesterett, men trakk anken i august 2020. * Jensen har vært varetektsfengslet siden dommen falt. * 10. november 2020 nektet Høyesteretts ankeutvalg anken fremmet til behandling i Høyesterett. * 6. mai 2021 opplyste Eirik Jensen at han klager Norge inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for brudd på artikkel 6 og 6.3, som omhandler retten til rettferdig rettergang. * 26. mai overleverte Politidirektoratets eksterne granskingsutvalg sin rapport med evaluering og identifisering av læringspunkter etter den omfattende saken. (NTB) Vis mer

I januar i år ble Jensen tilbakeført til Kongsvinger fengsel, men etter et par dager var han tilbake på sykehuset.

I fjor sommer var VG på besøk i fengselet. Da hadde Jensen sonet to år av dommen. Den tidligere politilederen fortalte at han stort sett var på cellen og jobbet med å få straffesaken sin gjenopptatt.

Jensen mener fortsatt at han er uskyldig dømt.

– Er du redd for å bli ko-ko? Med inntak av alle måltider samme sted, ikke noe D-vitamin og dagslys?

– Jeg ... føler at jeg håndterer det. Problemet er at jeg har ikke noe måleparameter. Selvfølgelig blir jeg påvirket, men jeg er ikke i stand til å vurdere det selv, jeg lever i en boble der inne. Jeg har satt hele livet på vent, alt som er hyggelig og morsomt, er borte, så jeg må leve innenfor disse fire veggene, sa han da.

JOBBET MED SAKEN: Eirik Jensen har jobbet med sin egen sak fra cella. Han mener seg uskyldig dømt.

Det var i utgangspunktet 12 år til han kunne søke prøveløslatelse.

«Spørsmålet han stiller seg nå, er hvordan han skal komme seg ut.» står det i VG-intervjuet fra i fjor.

«– Jeg føler dette er så jævlig urettferdig.

Nå er det krigerinstinktet som driver ham.

– Men hva gjør man den dagen det instinktet svikter?

Jensen stopper opp, funderer på ordene.

– Altså, jeg har ikke noen intensjon om å sitte 12 år oppi bua her.»

I slutten av november 2020 stilte Eirik Jensen opp i et intervju med Avisa Oslo. Da hadde han sonet om lag seks måneder av dommen på 21 år. Jensen fortalte da at han blant annet hadde gått ned ni kilo i vekt.

– Det går ikke akkurat bra. Jeg sover dårlig og sitter på cellen 24 timer i døgnet. Stirrer på veggene og ut vinduet. Jeg spiser ikke, har ingen matlyst. Det er ikke noe som frister, sa Jensen til lokalavisen.

