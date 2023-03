NEDBRENT: Kari Tisjø foran det nedbrente hovedhuset lørdag ettermiddag.

Skulle bare brenne ned uthuset, så brant også hovedhuset opp: − Jeg tenkte jøye meg

Alt gikk ikke etter planen da Kari Tisjø skulle brenne ned det falleferdige uthuset.

– Det er veldig flaut, men jeg får stå i det og sette det i læringsbanken min, sier hun.

På gårdsplassen ved Merkebekk i Drangedal i Telemark driver brannvesenet fortsatt med etterslukking når VG snakker med henne i 16-tiden lørdag ettermiddag.

Fylkesvei 38 som ligger tett på er fortsatt delvis stengt, forteller Tisjø.

Det var Telemarksavisa som fortalte historien først.

Lørdagen ble forsiktig sagt ikke helt som Tisjø hadde forestilt seg da hun i 13.30-tiden helte litt diesel og satte en fyrstikk til vedstabelen i enden av det råtne uthuset fra 30-tallet.

– Jeg tenkte det var midt i blinken.

RASKT: Det tok ikke lang tid før hovedhuset var overtent, forteller huseier Kari Tisjø.

– Skulle grille

Her er Tisjøs oppsummering av dagen:

– Siden det var blikkstille og vi fortsatt har mye snø, tenkte jeg at det var greit å brenne ned uthuset. Det ligger i god avstand til hovedhuset og jeg tenkte at det ville være borte i løpet av en halvtime, sier Tisjø.

Mens uthuset brant ned skulle hun og søsteren grille pølser og gjøre litt forskjellige ting. Hun forteller at både uthuset og hovedhuset var rivningsklare, og at det skal bygges nytt på tomten.

– Men du vet, vi på landsbygda «skal bare» og tar oss litt til rette. Jeg tenkte også at det ikke gjorde noe om den ene veggen i hovedhuset skulle bli litt brun.

– Spredte seg på to minutter

Det tok litt tid før uthuset tok skikkelig fyr.

For sikkerhets skyld tok hun en telefon til brannvesenet «for å bekjenne sine synder», og fortelle at hun hadde kommet i skade for å sette fyr på uthuset, forteller hun.

– Han ba meg følge med på hovedhuset og gi beskjed om brannen skulle utvikle seg.

Det gjorde den.

– Etter 15–20 minutter tok det skikkelig fyr i uthuset. Så tok det bare et par minutter før det tok fyr i endeveggen på hovedhuset. Da ringte jeg brannvesenet på nytt.

I løpet av rundt 20 minutter kom det ambulanse og tre brannbiler.

– Jeg tenkte jøye meg da sykebilen kom, men det er sikkert rutine. Fylkesveien ble helt stengt på grunn av varmeutviklingen. Jeg var ikke beredt på at det skulle balle sånn på seg, så jeg ble litt satt ut.

Avhørt

Kari Tisjø forteller at hun «la seg helt flat» i avhøret med politiet.

– Jeg vet jo at det ikke er lov til å brenne noe. Men jeg hadde ikke tent på uthuset dersom hovedhuset var bebodd eller av verdi.

Hovedhuset var nemlig tømt, strømmen tatt og vinduene fjernet.

– Det var klargjort for å rives forteller Tisjø.

Brannvesenet har lørdag ettermiddag latt bygningene brenne ned.

– Jeg hadde brannvesenet her tidligere for å spørre om de kunne brenne det ned som en øvelse. De ville gjerne det, men hadde ikke tid før i mai-juni. Så lang tid hadde ikke jeg.

– Hvordan gikk det med pølsegrillingen?

– Vi rakk faktisk å fyre opp engangsgrillen, men det ble så varmt på grunn av brannen at vi måtte gå ifra den. Vi kjørte i stedet til bensinstasjonen i Sannidal og tok oss en pølse der.

– Lov å være uheldig

Brannvesenet sier til VG klokken fem lørdag ettermiddag at det er fortsatt pågår etterslukking.

– Det er lov å være uheldig. Det kan skje hvis man ikke har tenkt over at strålevarme kan smitte til nærliggende bygg, som det jo gjorde her, sier vaktleder Arild Reinhardtsen i Sør-Øst 110-sentral.

Entreprenør dirigerer trafikken på stedet, opplyser de.

Sør-Øst politidistrikt bekrefter at de har opprettet sak.

– Vi kan bekrefte at det var en nedbrenning som kom ut av kontroll og at uthus og et annet hus er brent ned. Det har vært en patrulje på stedet og avhørt vedkommende, sier operasjonsleder Erik Ullhaug Olsen.

– Blir det noe etterspill her?

– Det er opp til politiadvokat eller jurist å avgjøre om det er snakk om uaktsomhet eller ikke.

