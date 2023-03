Fullt trøkk i Kollen: − Festivalstemning

Femmila i Holmenkollen er ikke bare en gammel tradisjon. Stadig yngre trekker ut i skogen for å feste.

– Det er alltid god kok i Kollen, sier Oliver Andres Åsly Teigen (18).

Han står i en skrent med løssnø i Holmenkollen i Oslomarka omgitt av hundretalls andre unge lørdag formiddag.

Noen har valgt Nike-sneakers for anledningen, men den åpenbare trenden er fjellsko eller moonboots, Amundsen-nikkers med tilhørende boblevester, hvite pannebånd og sportsbriller.

Flere har tatt med seg bærbare boomblastere, og det er skikkelig feststemning og høy faktor av rusbrus og handleposer med øl.

TUSENVIS FEIRER: Det var full fest og god stemning under femmila i Kollen lørdag.

– Mest for fylla

Teigen og vennene har reist fra Drammen andre året på rad. De er to russebusser som vorset på toget inn til Oslo.

– Et par av oss har gått på ski, men vi er her mest for fylla og god stemning.

I år er det 121 år siden den aller første «ekte» 50 kilometeren på ski ble gått i Holmenkollen. Tradisjonen holder seg åpenbart godt blant de unge.

Teigen synes det er bedre stemning på femmila i år enn i fjor.

– Alle prater med alle, sier han til VG.

TAR SEG EN FEST: Emilie Løland (18), Oliver Andres Åsly Teigen (18) og Mathilde Røhne (18).

Heier på Norge

Da kommer to ukjente jenter bort, som vil slå av en prat med Teigen og stille opp i pressen.

– Vi har det veldig morsomt, sier Emilie Løland (18) og Mathilde Røhne (18) fra Bærum og Sandvika.

Det som foregår i skisporet noen meter unna, er de ikke så veldig opptatt av.

– Vi heier på Norge!

– Er Klæbo her i dag? Vi heier på ham, sier de.

Totaldominans

Og det er han.

Johannes Klæbo var blant favorittene. Det er tungt av nordmenn i verdenscuprennet denne lørdagen. Ikke overraskende: Av de 39 som stilte ved startstreken er 12 nordmenn.

De totaldominerte rennet, og til slutt var det Simen Hegstad Krüger som vant.

Norges dominans bekymrer ekspertene, de er usikre på fremtiden for langrennssporten.

«Bar Goldrielsen»

Men ved baren til far og sønn Gabrielsen, døpt til Bar Goldrielsen, perfekt plassert i en sving i Kollen med godt utsyn, er sportsinteressen på topp.

Seks ganger i løpet av femmila passerer skiløperne. Hver gang bryter jubelen løs.

Ørjan (30) og Roger (60) har skapt seg en familietradisjon i en sving i Kollenløypa. Her har de vært siden 2015, samme sted, samme opplegg. Men i år overgår de seg selv.

RIGGET SEG TIL: F.v.: Ørjan (30) og faren Roger Gabrielsen (60), sammen med den inngiftede slektningen Martin Løkken Kollenberg (37).

De har fått dratt inn en bar, som er en kjelke opp/ned, fullt av drikkevarer.

– Vi har alt fra øl til akevitt, rødvin, Champagne, irish coffee og dram. Og så lager vi egg og bacon på primusen. Og damene har bakt kanelboller, sier Roger.

Når VG møter dem, har selveste New York Times intervjuet dem. De kom frem til at femmila i Kollen var Norges svar på superbowl.

To netter sover de i telt. Der har de til og med fått satt opp en do:

– Vi er en sportselskende gjeng, og vi elsker å være ute. Dette er en bra kombo, og i tillegg får vi oss en fest, sier Ørjan.

Mest tro har de på Krüger – som viste seg å være rett.

Minst 24.000 oppmøtte

Sportsinteressen til tross, Kollen preges aller mest av fest og tenåringer denne lørdagen.

Innsatsleder for politiet, Svein Arild Jørundland, sier at de har ting under kontroll.

– Det er festivalstemning, med veldig mange unge mennesker og god stemning. Vi har hatt lite bråk, men et par episoder med slåsskamper.

INNSATSLEDER: Svein Arild Jørundland i Politiet.

Oslo kommune har registrert 24.000 mobiltelefoner i Holmenkollen lørdag.

Det er stort oppbud av politi, vektere, Røde Kors, brann og ambulansepersonell i Holmenkollen.

SANGKOR: Tåkeluren sangkor fra Marinteknikk på NTNU i Trondheim har kommet helt til Kollen for å feste. Tradisjon tro.

Fulle mugger

Innsatslederen sier at arrangementet er «gjennomplanlagt», og at de har gjort mye for å unngå lignende situasjoner som tidligere år, da folk begynte å vandre i T-banesporene for å komme seg hjem.

– Ruter kjører for fulle mugger, sier Jørundland.

Etter rennet, i 13-tiden, beveger folkemengdene seg ned mot byen. Solskinnet er blitt erstattet av snøvær, og festen er over for de fleste.

– Det er åpenbart mange under 18 år her som er beruset. Hvordan håndterer dere det?

– Det går ikke an å håndtere det at man ikke skal drikke på offentlig stad, men vi tar alkoholen til de som er overstadig beruset og vi er til stede.

Enkelte er blitt kjørt bort av Røde Kors på snøscooter.

Føler seg gamle

De som ikke føler seg så unge og lovende lenger, har trukket litt nedover mot sporet.

– Vi satt der oppe i skrenten for fem år siden. Nå har vi flyttet ned hit, sier Mikkel Berg (27).

– Vi føler oss gamle, sier han, og ser opp på de som fester.

VENNEGJENG: F.v.: Ola Langvands Bråthen (25), Mikkel Berg (27) og Yvonne Castle (23).

Men de «gamle» 20-åringene tar seg en fest de også. Kollen-tradisjon tro har de hatt vors og tatt karaoketaxi til rennet. Nå koser vennegjengen fra Østensjø seg i solen med en øl.

Yovnne Castle (23) er førstereis.

– Jeg er blitt kjæreste med en Kollen-gutt, sier hun, og ser bort på Berg.

