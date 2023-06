Lubna Jaffery fremstår i dag som mer aktuell som kultur- og likestillingsminister enn Hadia Tajik. Her avbildet sammen i vinter.

Kilder til VG: LO sier nei til Tajik

LO kommer til å kjempe kraftig imot hvis Hadia Tajik blir aktuell som kultur- og likestillingsminister. Lubna Jaffery seiler opp som favoritt til å tas over etter Trettebergstuen.

Hadia Tajik er aktuell kandidat etter at statsminister Jonas Gahr Støre har gitt positive signaler om at hun kan komme tilbake, etter at hun trakk seg som nestleder og statsråd i fjor, etter pendlerboligsaken.

Rogaland Ap lanserte Tajik som ny kultur- og likestillingsminister fredag, etter at Anette Trettebergstuen trakk seg etter at hun har bommet i en rekke habilitetssaker.

LO bidro sterkt til at Tajik måtte trekke seg i mars i fjor. De tre ledende toppene i LO, sto frem i VG like før hun trakk seg og stilte knallharde krav.

– Ikke tillit

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ledet valgkomiteen i Ap i forkant av landsmøtet i vår. En enstemmig valgkomité fant ikke plass til Tajik hverken som nestleder eller som sentralstyremedlem.

En viktig årsak var LOs motstand mot henne.

VG har fanget opp at en het kandidat er Lubna Jaffery, stortingsrepresentant fra Hordaland/Vestland.

KAN RYKKE OPP: Lubna Jaffery tar tidligere vært statssekretær i Kulturdepartementet.

Jaffery er tidligere arbeidsbyråd i Bergen, tidligere fungerende byrådsleder og tidligere statssekretær i nettopp Kulturdepartementet.

Kilder i LO sier til VG at hun er et godt navn.