SAMHOLD: Kronprins Haakon oppfordrer storsamfunnet til å stå sammen med de skeive i landet. Her sammen med ordfører i Oslo Marianne Borgen og Oslo Pride-leder Dan Bjørke.

Kronprinsen om Pride: − Alvorlig bakteppe

Under årets flaggheising av regnbueflagget i Oslo kom kronprins Haakon med en tydelig beskjed om at alle skal føle seg trygge i Norge.

Fredag ettermiddag hadde et større antall mennesker tatt turen til Rådhuset i Oslo. Der skulle åpningen av Oslo Pride markeres, og flere hadde kledd seg i klær i regnbuens farger.

Til stede var også kronprins Haakon, ordfører Marianne Borgen, og leder i Oslo Pride, Dan Bjørke.

De tre fulgte nøye med da regnbueflagget ble heist utenfor rådhuset. Da flagget nådde toppen og veivet i vinden, kom det stor applaus blant de oppmøtte.

HEISTE FLAGGET: Flagget i regnbuens farger ble heist til musikken på rådhusplassen.

Etter markeringen brukte kronprinsen anledningen til å gi en beskjed til det skeive miljøet i Norge.

– I Norge står vi sammen om verdier som at man skal få lov til å være hvem man ønsker selv, og alle skal føle seg trygge i Norge, sa han til mediene som var til stede.

Samtidig trekker kronprinsen frem årets feiring som spesiell.

– Det er dessverre et alvorlig bakteppe for årets Pride. Det var et forferdelig angrep i fjor. Da er det viktig at vi i storsamfunnet står sammen med de skeive vennene våre. Det skal jo være trygt for alle i Norge uansett hvem man er og hvem man elsker, sier kronprinsen under markeringen.

Kronprinsen tror årets markering vil bli fin.

– Jeg tror det kommer til å bli en kjempefin Pride-feiring i år, sier kronprins Haakon.

– Kommer kronprinsen til å gå i prideparaden selv?

– Jeg er kun med på denne markeringen, svarer kronprinsen.

– Er ekstra viktig i år

Ordfører Marianne Borgen og leder i Oslo Pride, Dan Bjørke, sier til VG at de satt pris på kronprinsens oppmøte, og understreker viktigheten og symbolikken i det.

– Det er utrolig viktig, i dag har vi heist regnbuens flagg rundt hele rådhuset.

– Det å fargelegge Oslo i regnbuens farger det viser at vi ønsker å være en by som er raus og inkluderende, hvor folk skal få leve sine liv som de ønsker, elske den man vil og være den man er. Det ønsker vi å vise tydelig.

Bjørke beskriver markeringen foran Rådhuset som veldig fin.

– Det kom masse mennesker. vi er i gang, flagget på rådhuset er heist, som markerer starten. Det var veldig fint og ikke minst viktig at kronprinsen deltok. det sender et sterkt signal som er ekstra viktig i år.

– Hva tenker du om de som føler på frykt?

– Det skal overhodet ikke være noe skam over å føle at man ikke ønsker delta fordi man føler på uro. det er viktig å si, det er viktig å si. så skal vi som deltar skal tenke på at vi går litt for dem. At folk føler på uro i dag eller i år, det er helt naturlig.