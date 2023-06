STOOOR DIFFERANSE: Så stor var prisforskjellen mellom bensin og diesel ved Shell stasjonen i Konows gate i Oslo klokken 17.30 mandag.

Sjekk forskjellen! Hele seks kroner mellom diesel og bensin

Endelig noe som har blitt billigere i disse dyrtider. Stor konkurranse i Oslo-området presset en stakket stund dieselprisen ned på 16-tallet.

I tillegg bidrar økt etterspørsel etter bensin sommerstid til at bensinprisen nok en gang ligger over diesel. Store deler av vinteren har det vært motsatt.

– Sommerdieselen er dessuten litt rimeligere å produsere enn vinterdieselen mens det er motsatt for bensin. Men det er mange andre ting som også slår ut, opplyser Lillian Aasheim kommunikasjonssjef i St1 som eier og driver Shell-stasjonene i Norge.

Biokomponenten som inngår i diesel har for eksempel blitt rimeligere.

TIRSDAG: Grytidlig tirsdag morgen var forskjellen mellom bensin og diesel 5,80 kroner.

– Men prisene er hele tiden utsatt for lokal konkurranse i markedet, sier Aasheim.

– Er det det vi har sett i Oslo nå?

– Ja.

– Er det bare i Oslo-området at konkurransen er så stor at man får prisforskjeller på opptil seks kroner?

– Så vidt vi kan se, er det det.

Også Lillestrøm og Kolbotn hadde lave dieselpriser i helgen.

– Hva er det som har utløst denne konkurransen?

– Det kan jeg ikke gå inn på, sier Aasheim og legger til at prisene på drivstoffet utgjør 30 prosent av pumpeprisen mens avgifter står for 60 prosent og drift av nettverket for de resterende 10.

ONSDAG: Grytidlig onsdag morgen av forskjellen krympet til 2,63 kroner.

Aasheim forteller at det var spesielt stor konkurranse i helgen, men som VGs bilder viser fortsatte konkurransen både mandag og tirsdag. Onsdag morgen var forskjellen mellom de to drivstofftypene tilbake til to-tre kroner i favør av diesel.

Sommer- og vinterdrivstoffene er litt annerledes i sammensetningen for å tåle kulden. Og mens det gjør diesel dyrere om vinteren, gjør det bensinen dyrere om sommeren.

– Så hva skjer videre i sommer?

– Jeg har ikke lov til å si noe om fremtidige priser.

