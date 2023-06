Maren Walvik Johnsen bisettes i Oslo Domkirke mandag 26.juni.

I dag bisettes Maren Walvik Johnsen i Oslo domkirke

Maren Walvik Johnsen sto frem og fortalte om hvordan kreftprøven hennes ble tolket feil. I juni døde hun - bare 29 år gammel.



Som 25-åring testet hun seg for livmorhalskreft, som anbefalt, men celleprøven hennes ble feiltolket.

Kreften ble først oppdaget to år senere. Da hadde den spredt seg.

Maren Walvik Johnsen døde av kreft fredag 16. juni, 29 år gammel.

– Maren var en inspirator for mange, også for meg. Husk at Maren ønsker vi skal feire livet og minnene, alt det morsomme – det som gir oss glede. Også nå som hun er borte, skrev faren i et innlegg da 29-åringen gikk bort.

Historien til Maren ble først kjent gjennom TV 2-serien «Norge bak fasaden» og etter kreftdiagnosen jobbet Maren for en rekke tiltak mot kreften.

Hun mente blant annet Norge burde bytte vaksinen som brukes mot virusgruppen (HPV) som er nært forbundet med livmorhalskreft.

Norge bruker også en annen HPV-vaksine enn sine skandinaviske naboer.

Siden Maren fikk påvist kreft, har Norge forbedret testrutinene sine. Fra og med 1. januar i år skal livmorhalsprøvene til kvinner mellom 30 og 69 år undersøkes med en HPV-test.

