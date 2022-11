Gro Harlem Brundtland (Ap) gjør comeback

Den tidligere statsministeren har sagt ja til å stå på valg for Oslo Ap neste år. Dermed kan hun bli bystyrerepresentant i hovedstaden.

Det skriver Avisa Oslo.

– Jeg svarte ja da nominasjonskomiteen tok kontakt for to dager siden. Jeg tenkte jeg får gjøre mitt lille bidrag. Thorvald (Stoltenberg, journ.anm.) gjorde det samme på min alder. Nå må vi alle trå til i forkant av det kommende valget, sier 83-åringen til avisen.

Hun er foreløpig innstilt på 65. plass, men innstillingen er ikke endelig.

Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister og første kvinnelige leder av Arbeiderpartiet.

Raymond på topp

Arbeiderpartiet har i dag 13 representanter i Oslo bystyre. Meningsmålingene har antydet at det kan bli færre enn dette etter lokalvalget neste år.

Raymond Johansen (61) topper som ventet listen. Rina Mariann Hansen (45) får annenplassen og er foreslått som Oslo Aps nye ordførerkandidat. Varaordfører Abdullah Alsabeehg (36) er plassert på tredjeplass.

– Vårt førsteutkast tar hensyn til partiets vedtekter og retningslinjer, og representerer etter vårt syn bredde, mangfold og representasjon, sier leder Trine Lise Sundnes i nominasjonskomiteen.

Til valget neste år stiller alle de tre byrådspartiene i Oslo med en egen kandidat til ordførervervet. I SV er kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal foreslått. MDG har nominert Rauand Ismail.

Nominasjonskomiteens forslag skal ut på høring i Aps lokallag i Oslo før en endelig liste vedtas 21. januar.

Evenrud på tiendeplass

Den tidligere Rødt-toppen Eivor Evenrud (40) i Oslo er satt opp på tiendeplass på førsteutkastet på Oslo Aps liste før kommunevalget til neste år.

Evenrud forlot Rødt tidligere i høst og fortalte i et intervju i Aftenposten i helgen at hun etter hvert forsto at hun befant seg i feil parti.

Hvis listen blir vedtatt, er Evenrud trolig sikret en plass i bystyret til neste år fordi hun er blant de ti som får stemmetillegg, skriver Aftenposten.