FORNØYDE PARTER: Direktør Jørn Tommy Schjelderup i Private barnehagers landsforbund (til høyre) stilte opp på gruppebilde utenfor Riksmeklerens lokaler sammen med Anne Green Nilsen i Fagforbundet, Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet og Deltas leder Trond Ellefsen (helt til venstre).

Slutt på streiken i barnehagene - foreldre jubler

RIKSMEKLEREN (VG) Streiken i de private barnehagene er over. Etter én måned med streik kom partene frem til en løsning hos Riksmekleren onsdag morgen.

Frank Ertesvåg

Sven Arne Buggeland

– Barnehagene åpner igjen i morgen. Det lureste er å få alle på jobb igjen da, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundet til VG.

Hun synes den ordningen man kom frem til på pensjon og AFP er tilfredsstillende.

– Det er en lettelsens dag. Helt fantastisk. Nå kan foreldrene sende barna i barnehagen igjen fra torsdag, sier Jørn Tommy Schjelderup fra arbeidsgiversiden i PBL. - Endelig fant vi et kompromiss med god hjelp av Riksmekleren, legger han til.

Meklingen fra i går ettermiddag varte i til sammen 18 timer. Partene kom ut fra meklingen med brede smil onsdag morgen.

Også blant foreldrene til barna som har vært rammet av den måned lange streiken, er det stor lettelse:

FORELDRE-GLEDE: Sofia Benito (28) er glad og lettet over at hun slipper å ta ut ulønnet permisjon for å passe lille Selina (1). Streikeslutt betyr at ettåringen kan starte i barnehagen sin igjen, Ragnas hage, fra torsdag morgen.

– Halleluja! Vi har nærmest hatt fest i blokka her allerede, sier småbarnsmamma og sykepleier på Riksen, Sofia Benito til VG. Hun slipper nå å ta ulønnet permisjon fra nyfødt-intensiven på Rikshospitalet, der hun jobber.

– Vi er veldig lettet. Jeg hadde ikke så store forhåpninger om at streiken skulle ta slutt som følge av den tvungne meklingen, sier Benito.

– Løst på morgenkvisten

Riksmekler Mats Ruland beskriver meklingen det siste døgnet som krevende.

– Partene var innstilt på å løse meklingen. Partene hadde gode bidrag. Så hadde vi noen innspill som gjorde at vi fant løsningen nå på morgenkvisten. Nå skal det bli godt å få sove litt, sier Ruland.

LEGGER BORT VESTENE: De gule streikevestene til ansatte i de private barnehagene kan legges bort etter 31 dager med streik og stengte barnehager. Bildet er fra en av mange streikemarkeringer foran Stortinget.

Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet minner også om at lønnsoppgjøret ligger inne i resultatet.

– Det resultatet er vi også fornøyd med. Det aller viktigste var å få på plass en livsvarig AFP. Det fikk vi på plass. Hele denne streiken handler om at vi skal ha en rettferdig og god pensjon for våre medlemmer i private barnehager. Det har vi lykte smed.

– Hva vil du si til foreldrene som har vært rammet?

– Det har vært en tøff periode for dem. Det har vi vært lei oss for. Men en streik går ut over tredje person. I morgen er barnehagene åpne igjen. Da kan barna komme tilbake dit, svarer Skyvulstad som har forhandlet på vegne av barnehagelærere - og som er nestleder i forbundet.

Hans motpart, PBL-direktør Schjelderup, sier at merkostnadene for den pensjonsavtalen som de ansatte krevde, ble sett på med nye øyne.

– Selvfølgelig har det kostet. Mye måtte ryddes av veien. Ved hjelp av Riksmekleren fant vi en bærekraftig løsning som sikrer de ansatte AFP i kombinasjon med tjenestepensjon, sier PBL-direktøren til VG.

RIKSMEKLEREN: Mats Ruland ved lokalene til Riksmekleren i Grensen i Oslo. Han forteller VG at brikkene til en løsning falt på plass først onsdag morgen.

Anne Green Nilsen i Fagforbundet som organiserer mange barnehageansatte, er fornøyd:

– Vi har fått på plass en AFP. Det er i tråd med hovedkravet vårt. Og resultatet er tilsvarende offentlig tjenestepensjon i de kommunale barnehagene, sier Fagforbundets representant.

I kompromisset i meklingen må de ansatte betale inn pensjon noe lenger enn det som de ansattes organisasjoner krevde i utgangspunktet.

Ny pensjonsordning

Partene har nå kommet fram til at ansatte i PBL senest innen 1. januar 2025 innlemmes i den nye AFP-ordningen.

I tillegg reduseres prosentsatsen som de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon fra 3 til 2,5 prosent fra 1. januar 2023, og deretter ned til 2 prosent når Fellesordningen for AFP etableres.

Arbeidsgivers andel økes tilsvarende.

– Selv om kravene opprinnelig var at både AFP i Fellesordningen og redusert prosentsats skulle innføres fra 1. januar 2023, er vi fornøyde med å ha kommet fram til en avtale som på sikt sikrer pensjonsrettighetene til ansatte i PBL-barnehagene, opplyser forhandlingslederne.

Løsningen hos Riksmekleren onsdag skal nå ut til uravstemning blant medlemmene i Fagforbundet.

Styrket meklerlaget

Fra klokken 15 tirsdag ettermiddag og gjennom kvelden og natt til onsdag pågikk meklingen i Riksmeklerens lokaler i Grensen i Oslo sentrum.

Senest sist mandag ble streiken i over 200 private barnehager trappet opp til å omfatte hele 3600 ansatte i barnehager tilknyttet Private barnehagers landsforbund (PBL) over hele landet.

Etter få tegn til bevegelse mellom partene og brudd i den frivillige meklingen sist uke, ble partene kalt inn til tvungen mekling i går.

Der satte riksmekler Mats Ruland inn seg selv i møtet med partene sammen med de to andre meklerne Geir Engebretsen og Inger-Marie Landfald.

Info Streiken i de private barnehagene Mandag 17. oktober gikk 1007 ansatte fra 112 private barnehager ut i streik.

Partene er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på arbeidstakersiden, og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på arbeidsgiversiden.

Private Barnehagers Landsforbund organiserer 72 prosent av de private barnehagene i Norge. Oppgjøret omfatter 29.500 ansatte i 1742 medlemsbarnehager.

Arbeidstakersiden krever en bedre pensjonsordning. Blant annet krever de at ansatte skal meldes inn i Fellesordningen for AFP (Avtalefestet pensjon), som vil sikre ansatte en livsvarig pensjonsutbetaling på toppen av tjenestepensjonen.

PBL har sagt at kravene vil bli svært kostbare og omfattende i en økonomisk krevende tid. De avviser også å ha lovet livsvarig pensjonsutbetaling.

Partene godtok frivillig mekling hos Riksmekleren 7. november, men meklingen ble brutt dagen etter - etter en drøy times møte.

Mandag 14. november førte et nytt streikeuttak til at totalt over 3600 barnehageansatte er i streik. Da hadde streiken vart i fire uker.

Tirsdag 15. november innkalte Riksmekleren partene til tvungen mekling - etter at streiken har vart i 30 dager.

(Kilder: VG, NTB, Riksmekleren, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, PBL) Vis mer



– Vi skal gjøre alt vi kan for å løse konflikten, og legger til grunn at partene stiller løsningsorienterte i dag, meldte Ruland til VG tirsdag.

Samme dag sørget kommunenes organisasjon KS for å legge litt press på arbeidsgiversiden ved å åpne for at kommuner kan trekke tilbake det kommunale tilskuddet til de streikende barnehagene under streiken.

Under streiken har en rekke foreldre som har vært streikerammet også lagt press på partene i streiken ved å beskrive store problemer med å få hverdagsliv, barnepass og arbeidsliv til å gå rundt.