To politibetjenter mistenkt etter dødsfallet i Ålesund

Lørdag døde en mann i Ålesund etter å ha vært i fysisk konflikt med politiet. Nå har to politibetjenter status som mistenkt.

Lørdag rykket politiet ut til melding om en blodig mann i veibanen i Ålesund sentrum.

Politiet så seg så nødt til å bruke fysisk makt for å få kontroll på mannen.







Det ble deretter forsøkt livreddende førstehjelp på personen, før han ble fraktet til og erklært død på Ålesund sykehus.

Spesialenheten for politisaker etterforsker nå politiets rolle i saken.

– Per nå er det ingen holdepunkter for å sikte noen i saken. I øyeblikket er det to politibetjenter som vil bli avhørt med status som mistenkt, sier påtaleansvarlig etterforskningsleder i spesialenheten, Thomas Arntsen, til VG.

Han forteller at de to mistenkte betjentene er de to sivile politibetjentene som var på stedet da hendelsen fant sted, og legger til at det er for tidlig å si noe om hvorfor de sivile betjentene var på stedet.

Arntsen forteller videre at mye av den videre etterforskningen vil avhenge av obduksjonsrapporten, som foreløpig ikke er klar.

– Vi må ta et skritt av gangen, og obduksjonen vil fort si om dette er noe for oss eller ikke, sier Arntsen.

Han forteller at spesialenheten har et inntrykk av at det har vært et forløp i forkant av politiets involvering. De prøver å få et lite overblikk over dette, men samtidig er ikke dette spesialenhetens hovedfokus:

– Vår etterforskning vil være rettet mot politiets inngripen. Dødsårsaken er også veldig relevant, og da må vi ha obduksjon. Det er også andre elementer som faller utenfor vår etterforskning som politiet etterforsker, sier Arntsen.

– Har dere noen formening om politiarbeidet som vises på videoene?

– Vi må få mer oversikt. Jeg har sett noen videoer og ønsker å se flere. Det er for tidlig å kunne mene så mye om dette, svarer Arntsen.