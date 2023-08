UNN: Leder på Kvinneklinikken Ingard Nilsen.

UNN etter barnedødsfall: Bemanningen var forsvarlig

Et barn døde uventet i det som var en hektisk uke på fødeavdelingen. Men lederen av Kvinneklinikken sier alle kvinner fikk forsvarlig hjelp i perioden.

Mandag ble det kjent at et barn døde uventet under fødsel ved sykehuset i Tromsø denne sommeren.

Dødsfallet skjedde i uke 30, i forbindelse med at fødselen ble satt i gang.

Sykehuset har selv opplyst at dette var en hektisk periode på fødeavdelingen, men at det er ikke mulig å si om dødsfallet kan settes i sammenheng med dette.

Lederen på Kvinneklinikken, Ingard Nilsen, sier de fulgte anbefalt grunnbemanning hele sommeren.

Men de hadde problemer med å hente inn ekstra folk de dagene det var mange fødsler.

Grunnbemanning består av åtte jordmødre på dagtid og fem på kveld og natt, med barnepleiere og assistenter. I tillegg er det to leger på vakt hele tiden.

Mener bemanningen var forsvarlig

Nilsen sier helsehjelpen som ble gitt den uken barnet døde var forsvarlig rent medisinsk, men at de ikke klarte å følge opp de fødende godt nok.

– Den planlagte bemanningen mener vi er forsvarlig, men vi ønsker oss en ordning med et bakvaktsjikt som kan tilkalles på kort tid. Det klarte vi ikke å skaffe nok personell til i år, så vi er allerede i gang med å se på muligheten for at noe slikt kan etableres. Vi har ikke mulighet til å forutse at ni personer kommer samtidig og føder på en dag. Det er sjeldent, vi vet at slike topper kommer årlig, men ikke nøyaktig når, sier Nilsen.

Gjennom året har sykehuset rundt 3 fødsler i døgnet. I sommer har det kommet rundt 4 barn til verden hver dag.

– Ikke kaotisk eller farlig

Flere kvinner har fortalt om hvordan de opplevde det å føde på Universitetssykehuset Nord-Norge denne sommeren.

– Vi skal gjøre evalueringer av sommeren, det gjør vi hvert år. Jeg sier ikke at vi har gjort alt riktig, vi har alltid rom for forbedringer og vi skal absolutt gå gjennom rutiner og vurdere om vi har gjort noe feil, sier Nilsen og legger til:

– Selv om noen beskriver at de ikke har hatt en god fødselsopplevelser, noe vi er svært leie oss for, så er det fortsatt trygt å føde ved UNN.

Sykehuset skal gjøre en full gjennomgang av hendelsesforløpet, og de vurderinger som ble gjort i behandlingen av kvinnen som mistet barnet sitt.

– Vi avventer i tillegg konklusjon og eventuell videre oppfølging fra statsforvalteren, sier Nilsen.

Fødselen ble igangsatt

Behandlingen kvinner får på fødeavdelingen sier Nilsen er medisinsk forsvarlig.

– Følelsen av trygghet kan imidlertid være ulik for ulike personer og i ulike omstendigheter. Vi vet at ikke alle har hatt en trygghetsfølelse i den mest hektiske perioden i sommer. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med at behandlingen har vært utrygg, sier han.

Det er så langt ikke mulig å si om dødsfallet i uke 30 kan settes i sammenheng med den hektiske perioden på fødeavdelingen.

– Dette var en fødsel som ble satt i gang. Kapasitetsutfordringer var oppgitt som medvirkende årsak til et forlenget forløp før fødselen kom i gang. I denne perioden tilkom intrauterin fosterdød intrauterin fosterdødBarnet døde i morens livmor., sier avdelingsdirektør ved Statens helsetilsyn Ingerid Helene Nygaard til VG.

