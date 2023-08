Her drukner potetene til Thore Sigurd

Bøndene rammes hardt av ekstremværet «Hans.» Filmen viser hvordan flommen tar nesten alle småpotetene til Thore Sigurd Woll (36) i Grue.

Den lokale bondelagslederen fløy torsdag morgen en drone over jordene for å dokumentere skadene.

– Totalt sett er det ca. 100 mål med poteter som står under vann, og det er mange andre bønder som lider samme skjebne, sier Woll til VG.







– Hvor mye penger taper du?

– Det er vanskelig å si. Jordet på filmen er spesialproduksjon for å møte et voksende marked på småpoteter. Dette er små, gule poteter som er veldig dyre å dyrke fram fordi de krever mange flere planter per dekar, og krav til utseendet er strenge.

KJEDELIG DAG: Thore Sigurd Woll foran den oversvømte potetåkeren.

Woll anslår at han kunne ha omsatt småpotetene, som går under navnet Celandine, for et par millioner kroner. Men det er omsetning, altså ikke det bonden ville ha sittet igjen med.

– Potetene var ferdigvokst. De skulle bare stå og modne noen uker før de skulle høstes. Vi så målflagget, og så kom elven og tok alt. Det er kjempesynd at dette gikk galt. Jeg har hatt veldig store utlegg, sier Woll.

– Tror du at du får igjen pengene?

– Nei. Erstatningsordningene er ikke oppdatert, spesielt ikke når det gjelder potetproduksjon, sier Woll som dyrker Celandine på andre året.

Han forteller at bøndene i området er vant til å håndtere vårflommer.

– De venter vi ut. Men hvis må ta høyde for høstflommer er det store arealer som går ut av drift, sier Woll.

– Sover du godt om natten?

– Jeg ligger våken noen timer. Regnet har bløtt opp de fleste potetsengene. Jeg håper det går bedre med det resterende arealet, men det er for tidlig å si, sier Woll som drifter totalt 1400 dekar jord.

– Det er ikke morsomt å være potet i bakken nå.

TRIST SYN: Kornåkeren som Erling Olav Eriksmoen leier, ligger rett ved Glomma. Nå er den oversvømt.

Også bonde Erling Olav Eriksmoen (62) i Våler, hvor den oversvømte kraftstasjonen i Braskereidfoss ligger, ser avlingene bli tatt av flommen. Han dyrker, i likhet med Woll, både poteter og korn.

– Vi har også en del legde legde Korn eller gress som har lagt seg flatt på bakken. Årsaken er vanligvis mye nedbør og sterk vind. Kilde: Store norske leksikonetter det kraftige regnværet vi hadde i forkant, forteller Eriksmoen.

VÅTT: Bygg som skulle gå til dyrefor, ligger under vann.

– Kan kornet reddes?

– Det er litt avhengig av hvor mye jord og slam som legger seg på kornet. Det ser vi ikke før vannet trekker seg helt tilbake, sier Eriksmoen som drifter oppunder 2000 dekar.

Han forteller at det på det meste har stått rundt en meter vann på kornåkeren.

– Og nå skal vi snart skurtreske, sier Eriksmoen mismodig.

Han kan foreløpig ikke anslå hvor mye penger han taper på flommen.