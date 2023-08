Foreløpige funn om nødvarsler: Derfor fikk noen nødvarsel mange ganger

Politiet undersøker hvorfor en rekke mobiler fikk nødvarsler flere ganger.

Mandag besluttet politiet å sende ut nødvarsel til innbyggere i seks politidistrikt med rødt farenivå.

Ved en feil ble det sendt ut varsel til beboere utenfor området med rødt farevarsel.

Flere opplevde gjentagende nødvarsel gjennom natten.

Politiet varslet allerede tirsdag at bruken av nødvarsler skal gjennomgås.

I en pressemelding deler politiet foreløpige funn i gjennomgangen:

Nødvarslene om ekstremværet er sendt ut i flere politidistrikter, noe som medfører dekningsmessig overlapp i noen områder.

Publikum som har oppholdt seg eller reist gjennom områder med overlappende dekning, kan dermed ha mottatt nødvarsel fra flere politidistrikter.

Abonnenter som har to sim-kort eller som gjester flere ulike nett kan få nødvarsel fra flere mobilnett, dersom telefonen bytter nett mens det fortsatt sendes ut aktive varsler.

Utsendingen av Nødvarsel baserer seg på signaler fra mobilmaster, og disse signalene «skyter» i flere retninger, understreker politiet.

Derfor er det ikke mulig å nøyaktig begrense et varsel til et skarpt avgrenset geografisk område

– Det ble bare sendt ut nødvarsler i én omgang per politidistrikt, likevel opplevde mange i publikum at det ble sendt mange likelydende varsler. Vi har full forståelse for at publikum har reagert på dette. Her må vi se på om rutinene, spesielt ved regional varsling, bør innrettes på en måte som gjør at vi unngår dette ved senere utsendelser, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektorate i pressemeldingen.

