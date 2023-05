POPULÆR: Alibaba er en kjent grillrestaurant i Oslo. Her skal de tre terrorsiktede mennene, Zaniar Matapour, Arfan Bhatti og en barndomsvenn (36) av Bhatti ha møttes, tre uker før angrepet i Oslo i fjor sommer. VG har orientert innehaverne av restauranten om bruk av bildet til denne saken.

De tre terrorsiktede: Her skal de ha møttes før terroren

Tre uker før terroren rammet Oslo i fjor skal tre menn ha møttes på denne restauranten i hovedstaden. Nå er alle siktet for terror.

Kortversjonen Tre uker før Oslo-terrorangrepet i 2022 møttes Zaniar Matapour (43), Arfan Bhatti (45) og en barndomsvenn (36) av Bhatti på en restaurant i hovedstaden, ifølge politiet.

Politiet mener barndomsvennen til Bhatti medvirket til terrorangrepet, men han nekter straffskyld.

Barndomsvennens telefonnummer var et av fire nummer som ble funnet på Matapours SIM-kort etter angrepet, får VG opplyst.

Politiet peker i dag på Bhatti som hjernen bak angrepet. Bhatti selv nekter for dette. Vis mer

Om ettermiddagen søndag 5. juni i fjor har den populære grillrestauranten «Alibaba» holdt dørene åpnet i noen timer. Rundt klokken 17 kom tre menn som alle er kjent for politiet, får VG opplyst:

Zaniar Matapour (43). Arfan Bhatti (45). Og en barndomsvenn (36) av Bhatti.

Oslo forberedte seg på sommer og ferie, men tre uker etter dette restaurantbesøket smalt det.

Natt til 25. juni skjøt Matapour rundt seg i sentrum. To personer ble drept. Flere andre såret.

20 timer etter angrepet har politiet nøstet seg frem til en mann de mistenker å ha en rolle i terror-anslaget: Den 36 år gamle barndomsvennen til Bhatti.

Klokken 21.15 ble han stoppet av politiet og bedt om å bli med til vitneavhør.

Barndomsvennen er tidligere dømt for besittelse av samme type maskinpistol, en MP-40, som Matapour brukte under angrepet. De to er i omgangskrets med hverandre.

I politiavhøret forklarte barndomsvennen at han ble kjent med Matapour et par år tidligere gjennom venner. Men han ønsker ikke å oppgi navn på disse vennene, ifølge VGs opplysninger.

Barndomsvennen forklarte videre at han ikke hadde truffet Matapour siden restaurantbesøket noen uker tidligere - men han nevnte ikke Bhatti i denne sammenheng.

Politiet mener imidlertid at trafikkdata knytter alle de tre mennene til området rundt grillrestauranten, ifølge VGs opplysninger.

To dager etter dette møtet reiste Bhatti til Pakistan. Han har siden den gang blitt siktet for terror og internasjonalt etterlyst. Bhatti nekter straffskyld og nekter å bli returnert til Norge i håndjern.

TIDLIGERE DØMT: Barndomsvennen (36) til Arfan Bhatti er tidligere dømt for å være i besittelse samme type maskinpistol som terrorsiktede Zaniar Matapour brukte under barskytingen mot Per på hjørnet og London pub i fjor sommer. Maskinpistolen på bildet er den mannen ble dømt for å være i besittelse av.

Politiet: Taus om pengeuttak

24. juni i fjor, dagen før terrorangrepet, skal Matapour ha ringt til barndomsvennen for å låne penger, får VG opplyst. Det måtte han vente med til den kommende uken, har barndomsvennen forklart at han ga beskjed til Matapour om.

Men:

Klokken 22.40 og 22.41 samme kveld, drøyt to-tre timer før terrorangrepet, dro barndomsvennen til minibanken til Nordea Kaldbakken i Oslo, ifølge politiet.

Der tok han ut totalt 19.500 kroner, viser kontoutskrifter som politiet har hentet inn.

Politiet har også sikret overvåkningsvideo fra minibanken som viser at det er barndomsvennen til Bhatti som tar ut pengene, får VG opplyst.

I vitneavhøret etter angrepet ga Bhattis barndomsvenn en detaljert forklaring om sine bevegelser fra fredag 24. juni til lørdag 25. juni i fjor - men han nevnte ikke pengeuttaket, ifølge politiet.

Da politiet ransaket Matapour etter angrepet fant de 8000 kroner i 500-lapper på ham, får VG opplyst.

Telefoner og SIM-kort

Politiet fant også en Alcatel mobiltelefon, da de pågrep Matapour, ifølge VGs opplysninger.

Mobilen hadde ikke SIM-kort i. Men på innsiden av dekselet var det imidlertid tapet fast to SIM-kort.

Politiets gjennomgang av SIM-kortene viser at det ene kortet var tomt, mens det andre inneholdt fire telefonnummer.

To av numrene knyttes til Bhatti, et nummer knyttes til barndomsvennen til Bhatti og et nummer knyttes til en annen straffedømt mann.

Politiet mener disse fire kontaktene var helt sentrale for terrorsiktede Zaniar Matapour, også etter angrepet.

Politiet mener også at Matapour kan ha hatt kontakt med Bhatti og barndomsvennen på den krypterte kommunikasjonsplattformen Telegram, får VG opplyst.

– Jeg har ingen kommentarer til denne saken, sier Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson, til VG.

Skrev om avhør i terror-chat

VG har tidligere avslørt at en agent på oppdrag fra Etterretningstjenesten chattet med en etterlyst norsk islamist i Bhattis nettverk seks dager før terroren. Etter angrepet chatter agenten direkte med det politiet mener er Bhatti, og der sier han at han fikk hjelp fra «one other brother».

Politiet mener at «den andre broren» som nevnes i chatten, kan være barndomsvennen.

CHATTE-GRUPPE: VG har tidligere skrevet at terrorsiktede Zaniar Matapour var samme chat-gruppe som den voldsdømte islamisten Arfan Bhatti. Også den terrorsiktede barndomsvennen var i denne gruppen på WhatsApp, får VG opplyst.

Allerede i den første samtalen etter angrepet skal Bhatti være kjent med at barndomsvennen er avhørt av politiet i rundt tre timer. Slik beskriver Bhatti det politiet mener er barndomsvennen:

«Most trustworthy brother. Known since birth. On of the best. Has pass the test before also. And now this big goal. So no doubt in him.»

Nekter straffskyld

Politiet mener barndomsvennen til Bhatti medvirket til terrorangrepet.

– Jeg kommer ikke til å kommentere politiets tolkninger og vurderinger av noen enkeltmeldinger nå, særlig fordi det er mange spørsmål knyttet til meldingenes opphav, troverdighet, lovlighet og fordi vi regner med at saken mot ham henlegges, sier barndomsvennenes forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til VG.

– Alle de øvrige omstendigheter VG omtaler har naturlige årsaker, som ikke har noe med skytingen å gjøre. Min klient har hele tiden nektet straffeskyld, fortsetter forsvareren.

Bhattis forsvarer, John Christian Elden, sier til VG at politiet hindrer ham i å innhente opplysninger som kan danne grunnlag for kommentar til VGs påstander. Politiets begrunnelse er som følger, ifølge Elden:

«Politiet ønsker å tilby Bhatti muligheten til å forklare seg uten å ha lest relevante saksdokumenter på forhånd. Inntil han er i norsk politis varetekt og han har fått tid og anledning til å snakke med dere om hvordan han stiller seg til en politiforklaring, vil det i alt vesentligste av dokumenter være klausulert for han. Vi er klar over at media har omtalt deler av etterforskningsmaterialet, men kan ikke legge til grunn at Bhatti har hatt tilgang til media de siste månedene.»

– Det er derfor ikke mulig for Bhatti å kommentere VGs spørsmål gjennom meg, noe som er svært uheldig, sier Elden.

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt skriver i en e-post at de ikke ønsker å kommentere VGs opplysninger.

