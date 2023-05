Underdirektør i Forbukertilsynet, Marit Evensen, opplyser om at tilsynsaksjonen har avdekket flere eksempler på ulovlig markedsføring – blant annet ved ulovlig bruk av før- og etterbilder.

Ulovlig reklame hos skjønnhetsklinikker: − Sjokkerte over omfanget

En større tilsynssak har avdekket ulovlig reklame hos 40 skjønnhetsklinikker.

Før påske gjennomførte myndighetene en målrettet jakt på skjønnhetsklinikker som markedsfører seg ulovlig.

Søndag kveld kom etatene ut med en felles pressemelding hvor de presenterte resultatene:

– Vår umiddelbare reaksjon er at vi var sjokkerte over omfanget av lovbrudd vi fant, sier underdirektør i Forbrukertilsynet, Marit Evensen, til VG.

Det var forbrukertilsynet, Legemiddelverket og Helsetilsynet som gikk sammen for å avdekke lovbruddene. Aksjonen kalte de «Aksjon Injeksjon».

– Det virker som klinikkene ikke har tenkt over plattformen de har brukt til markedsføring, sier Evensen.

Hun opplyser at barn har krav på et særskilt vern, spesielt for markedsføring som kan føre til kroppspress.

Bot på 800.000 kroner

Totalt har 40 klinikker nå mottatt brev fra en eller flere av tilsynsmyndighetene om å rette opp i ulovlig reklame.

To av klinikkene har fått varsel om bøter på rundt 800.000 kroner.

– Det vi har sett på TikTok, er at de bruker før-etter bilder, og at de bruker unge kvinner uten åpenbare behov for kosmetiske inngrep i reklamen. Det legges mye fokus på at man må begynne tidlig med forebyggende behandling, sier Evensen.

Hun forteller at flere klinikker har brukt virkemidler som gjerne appellere til barn:

– De bruker emojis, musikk og humor på plattformer hvor barn befinner seg, sier hun.

Anny Myhr, avdelingsdirektør i Helsetilsynet, opplyser om at klinikker må være varsomme i utforminge av markedsføring slik at det ikke retter seg mot mindreårige.

– Skaper usunt kroppsideal

Anne Myhr, avdelingsdirektør i helsetilsynet, opplyser at det ofte er helsepersonell selv som står bak markedsføringen.

– At helsepersonell bidrar til å skape et usunt kroppsideal, spesielt blant unge, ser vi svært alvorlig på, sier Myhr.

Hun sier at helsepersonell må være særlig varsomme i utforming av markedsføringen sin for kosmetiske inngrep, slik at den ikke retter seg mot mindreårige.

– Dette er måter å markedsføre på som kan lede til kroppspress og er ulovlig, sier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Anne Myhr.

Avdekket flere lovbrudd

I pressemeldingen står det at det er ulovlig å markedsføre reseptpliktige legemidler som botulinumtoksin (f.eks. Botox, Azzalure, Vistabel).

En klinikk kan for eksempel ikke publisere en TikTok-video der noen får injisert Botox.

Reklame for kosmetiske inngrep med medisinsk utstyr, som for eksempel fillere til leppene, er lovlig – men det er klare grenser for hvilke påstander og virkemidler det er lov å bruke.

Man kan for eksempel ikke vise før- og etterbilder, bruke negative kallenavn for naturlige kroppsvariasjoner eller unnlate å opplyse om mulig risiko ved bruk.

Aksjonen avdekket at mange bryter loven på disse punktene.

