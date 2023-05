KRAV: Dina Catharina Nordøy (18) synes staten bør kutte eller fjerne merverdiavgiften på bind og tamponger. I dag betaler norske kvinner 25 prosent merverdiavgift.

Dina (18) slakter prisene på bind og truseinnlegg: − Tjener penger på at vi blør hver måned

Dina Catharina Nordøy (18) fikk sjokk da hun så hva én pakke truseinnlegg koster.

18-åringen mener tamponger, bind og truseinnlegg bør være gratis på offentlige toaletter og skoler.

– Det er skammelig og urettferdig at det ikke allerede er det. Hvorfor skal folk tjene penger på at vi blør hver måned? Vi er tross alt i 2023, og lever i et ellers likestilt samfunn, sier Dina Catharina Nordøy til VG.

Det er opp til politikerne å finne en løsning på hvordan dette kan finansieres, ifølge Dina.

– Det starter med staten. Dopapir på offentlige toaletter er jo gratis.

Da Dina var innom Coop Extra i Kongsvinger for noen uker siden, reagerte hun. Prislappen viste 73,90 kroner for én pakke truseinnlegg, med en enhetspris på 1,37 kroner.

– Jeg synes det er ekstremt dyrt, sier Dina.

Ved Coop Prix koster det 59.90 kroner for en pakke med bind fra Libresse. Det er 4,99 kroner per bind. I VGs matbørs fra februar kostet én pakke tamponger 10,00 kroner hos Oda. Nå koster den 10,10 kroner.

En annen pakke koster 41,90 kroner, som tilsvarer 2,10 kroner per truseinnlegg. På Meny er pakken én krone dyrere.

18-åringen mener ikke at butikkene skal gi vekk bind gratis, men synes de tviholder på en unødvendig høy pris.

– Det er hundrevis av varer å tjene penger på. Vi betaler blodpris for bind og tamponger, sier Dina.

Andre alternativer er menskopp og mensentruse. Menskopp MenskoppMenskoppen er laget av medisinsk silikon. Den settes inn i skjeden. Når den er full må du ta den ut og tømme den. Deretter kan den brukes på nytt. koster rundt 200 kroner og kan brukes i opptil ti år. Mensentruse MensentruseMenstrusene kan brukes i opptil ti timer, og det er ikke nødvendig med ekstra beskyttelse. Når dagen er over, skyller og vasker du trusen. varierer i pris, og kan brukes igjen og igjen.

Flere butikker har også lavprisserier som tilbyr bind, tamponger og truseinnlegg for en billigere penge. Enhetsprisen på bind fra First Price er 0,89 kroner.

REAKSJONER: Dina har delt en video på sin TikTok-profil «bitxhbarbie» om prisene på bind og tamponger. 18-åringen har fått mye positiv respons, men det har også kommet hatkommentarer.

Rabattordninger

På Rema 1000 får Æ-kunder 50 prosent rabatt på bind, tamponger og truseinnlegg. Det er gratis å bli Æ-kunde.

Kiwi-kunder får hver andre pakke med bind, tamponger og truseinnlegg gratis. Du trenger et avtalekort, som er gratis.

– Alle lokker med tilbud. Det er helt greit. Men når det kommer til bind og tamponger burde det være mulig å få rabatt uten å bli medlem, selv om det fortsatt er veldig dyrt siden prisene er så høye fra før, sier 18 år gamle Dina.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

Medeiere i Coop får 50 prosent rabatt på bind, tamponger og truseinnlegg på Coop Prix eller Extra. Du må sette inn 300 kroner på din medlemskonto når du blir medlem. Denne summen får du tilbake hvis du melder deg ut.

– Dette er vårt bidrag for å gjøre bind og tamponger billigere. Til syvende og sist ligger dette på politikernes bord, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, til VG.

Slår skeivt ut

I blant annet Tyskland, Canada, Australia, Storbritannia og Italia har de fjernet eller redusert merverdiavgiften på bind og tamponger. I Norge er det 25 prosent merverdiavgift merverdiavgiftMerverdiavgift, også kalt moms, er en statlig avgift på kjøp og salg av de fleste varer og tjenester. på disse varene.

I 2020 ble Skottland det første landet i verden til å innføre gratis bind og tamponger. Senere innførte land som Frankrike og New Zealand samme ordning.

18 år gamle Dina synes det er skamfullt at Norge ligger bak. Hvis bind og tamponger hadde blitt mer tilgjengelig for kvinner, kunne det vært med på å bryte ned stigma knyttet til mensen, påpeker hun.

– Mange synes det er flaut å ha mensen. Da jeg var 13 år likte jeg ikke å spørre foreldrene mine om de kunne kjøpe bind for meg, selv om de er veldig snille på sånt. Det er ikke alle som har så greie foreldre.

Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Nord-Norge.

Forbrukerøkonom i Sparebank 1 Nord-Norge, Linda Tofteng Eliassen, påpeker at bind og tamponger er produkter kvinner ikke kan velge bort.

– Selv om det er opp til hver enkelt å få sitt budsjett til å gå opp, er dette en utgift som slår skeivt ut. Bind og tamponger blir en utgiftspost tidlig i livet. For studenter og familier som sliter med å få endene til å møtes, kan dette være en stor belastning, sier Eliassen til VG.

Info Hva koster mensen i løpet av et liv? I snitt har kvinner mensen fra de er 13 til 51 år, og det går vanligvis 28 dager fra første dag i en menstruasjon til første dag i neste menstruasjon. Som regel varer mensen i tre til syv dager.

Gjennomsnittskvinnen har derfor 456 menstruasjoner i løpet av livet, hvis vi regner med at kvinnen blør i fem dager. Totalt blir dette 2280 dager, som tilsvarer litt over seks år i sammenhengende dager.

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, anslår at en kvinne bruker rundt 60 kroner på bind og tamponger i måneden. I året blir det dermed 720 kroner, som blir rundt 27.400 kroner i løpet av livet, basert på dagens priser. Vis mer