VENNER: Arfan Bhatti og Zaniar Matapour skal være venner, og er nå siktet for terroren i Oslo i fjor sommer.

Politiet før terroren: Mente Bhatti og Matapour forfulgte SIAN-leder

Åtte uker før terrorangrepet i Oslo mente politiet at de så Arfan Bhatti og Zaniar Matapour forfølge SIAN-leder Lars Thorsen. Thorsen skulle brenne koranen utenfor en moské.

Fredag 22. april i fjor hadde Oslo-politiet egentlig satt ned foten for SIAN-markeringen.

Markeringen skulle skje samtidig som fredagsbønnen i Stovner moské og politiet begrunnet avslaget med «frykt for alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden».

Men SIAN ville gjennomføre demonstrasjonen likevel.

– Jeg kommer ikke til å anerkjenne dette. Jeg har rett til å brenne Koraner. Og da gjør jeg det, uttalte SIAN-leder Lars Thorsen til NRK før markeringen.

Rett i forkant av markeringen skulle SIAN-lederen hente en kvinne som skal være med på koran-brenningen. Han kjørte i sin gjenkjennbare Mercedes-Benz Geländewagen i militær utgave.

På vei mot moskeen på Stovner ble Thorsen stoppet av politiet.

– Jeg ble stoppet av to uniformerte biler, men det er ingen tvil om at jeg har hatt en sivil politibil etter meg forut for det. Det er ikke så uvanlig at jeg har det, spesielt ikke den dagen jeg har sagt at jeg ignorerer forbudet deres mot å tenne på koranen, sier Thorsen til VG i dag.

I samme område ble altså Arfan Bhatti (45) og Zaniar Matapour (43) observert og stoppet.

De er i dag begge siktet for terrorangrepet i Oslo sentrum 25. juni. Matapour for å ha drept to personer og skadet enda flere, Bhatti for å ha vært med på å planlegge angrepet.

Dagen SIAN-demonstrasjonen var planlagt, ble de begge stoppet fordi politiet fikk inntrykk av at de to fulgte etter Thorsen.

Det fremgår av en politirapport.

Bhatti satt bak rattet i bilen, Matapour i passasjersetet. I bagasjerommet fant politiet en kniv.

Bhatti ble pågrepet og satt på glattcelle.

Matapour skal ha nektet å la seg pågripe, og en politimann måtte rive ham ut av bilen med makt, står det i rapporten fra hendelsen.

Politimannen hadde så en lengre samtale med Matapour på stedet, før han ble bortvist.

I en egenrapport skriver politimannen at innholdet i samtalen ble «videreformidlet i de rette kanaler internt i politiet».

KORANBRENNING: Lars Thorsen er kjent for å brenne koraner.

Forsvarer: – Bhatti er renvasket

Bhatti ble siktet for oppbevaring av kniv på offentlig sted etter hendelsen, en siktelse som senere henlegges på bevisets stilling.

– Bhatti er renvasket i denne saken som er henlagt av politiet. Han avga forklaring senest til pakistansk politi sommeren 2022 etter anmodning fra Norge, og det har ikke dannet grunnlag for å anklage han for annet enn den henlagte påstanden om å bære kniv på offentlig sted, sier Bhattis advokat, John Christian Elden, til VG.

Marius Dietrichson, som forsvarer Zaniar Matapour, vil ikke kommentere denne saken.

Merket ingenting

– Jeg merket ingenting til dette, sier Thorsen i dag.

Han er ikke tidligere gjort kjent med at politiet skal ha trodd at Bhatti og Matapour forfulgte ham.

Etter episoden på Stovner hadde Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en bekymringssamtale med Zaniar Matapour. Årsaken var at han hadde «vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam», ifølge PST.

I denne samtalen fikk Matapour blant annet spørsmål om relasjonen til Bhatti, får VG opplyst.

Dette var den andre bekymringssamtalen som PST hadde med Matapour i fjor vår. Den første ble gjennomført i mars.

Matapour har nektet å snakke med norsk politi etter hendelsen. Politimannen som hadde en lengre samtale med Matapour på Stovner, var en av dem som pågrep Matapour terrornatten.

Han kjente igjen Matapour, og meldte dette videre i «riktige kanaler», står det i en politirapport.

Matapour hadde nummeret til Arfan Bhatti i lomma da han ble lagt i bakken av sivile og senere pågrepet utenfor Hotel Bristol, ifølge politiet.

Bhatti, som for tiden sitter fengslet i Pakistan, nekter skyld for terrorsiktelsen. Han nekter også for at det er han som chatter med agenten.

Bekymringssamtaler

PST uttalte etter angrepet at de på bakgrunn av samtalene ikke anså Matapour for å ha voldstanker, men at han hadde utfordringer knyttet til psykisk helse.

– Vi har ikke vurdert ham som en av de vi er mest bekymret for, med andre ord at vi sånn sett ikke har ligget tett på med tiltak rundt ham, sa daværende PST-sjef Roger Berg.

På direkte spørsmål om hva som fremkom i bekymringssamtalene, svarte Berg at PST ikke hadde en bekymring om at denne personen skulle begå voldelig terror.

– Vi hadde ikke den bekymringen, det var snarere tvert imot.

VG har vært i kontakt med PST. De ønsker ikke å kommentere denne saken. Det gjør heller ikke Oslo-politiet.

Hemmelig chat

VG har tidligere avslørt at en agent fra Etterretningstjenesten chattet med en norsk etterlyst islamist før terrorangrepet 25. juni. Senere chattet en agent også med det politiet mener er Bhatti, som da skal ha knyttet seg til angrepet.

Da angrepet fant sted var Bhatti i Pakistan. På Facebook-profilen til Bhatti var det bilde av brennende homoflagg med en tekst om oppfordring til drap på homofile.

Etter angrepet har flere aktører reist spørsmål om angrepet, som fant sted under Pride, burde ha vært avverget eller forhindret.

Noen har også stilt spørsmål om Etterretningstjenesten i chatten faktisk kan ha bidratt til at angrepet fant sted, en påstand tjenesten selv sier ikke har rot i virkeligheten.

