Opplevde karakterpress: − Følte at alle andre var bedre

Unge VG har snakket med, forteller at det føles som om fremtiden står på spill om de ikke får gode karakterer på videregående. Mental Helses student-telefon opplever at mange tar kontakt på grunn av karakterpress.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Torsdag la Utdanningsdirektoratet frem karakterstatistikk for videregåendeelever forrige skoleår. Den viser at standpunktkarakterene er omtrent uendret fra året før. I alle de ti største fellesfagene er snittkarakteren 4 eller høyere.

VG har snakket med flere av elevene som gikk ut av videregående i vår om hvordan de opplevde presset om å få høye karakterer.

Stor konkurranse

En av dem er Anne Maria Andresen (19) fra Melhus utenfor Trondheim. Hun opplevde at karakterpresset ble større på grunn av pandemien.

– Vi måtte konkurrere om studieplasser mot to coronakull med høye karakterer, så det gjorde at det ble enda viktigere å prestere bra, sier hun til VG.

Tidligere hadde hun vært ganske sikker på å komme inn på drømmestudiet, psykologi på NTNU, men nå visste hun ikke lenger om det kom til å gå.

Og de 17 sekserne og tre femmerne holdt akkurat ikke til studieplassen hun ønsket seg. 19-åringen står på førsteplass på ventelisten, men har flyttet til Bergen for å starte på jusstudier isteden.

– Hadde det vært samme snitt som året før, ville jeg vært innenfor, sier hun.

Andresen forteller at karakterpresset først og fremst kom fra henne selv og ønsket om å komme inn på et studie med høyt snitt. Hun mener at det ikke er viktig i seg selv å få høye karakterer.

Ubehagelig å snakke om karakterer

Adrian Kojen (18) fra Porsgrunn forteller at han opplevde karakterene som en konkurranse om å være best.

– Om du ikke fikk høye karakterer, følte du at alle andre var bedre enn deg, sier han.

– Sammenlignet dere resultater?

– Ja. Lærerne sa ofte at vi ikke trengte å si høyt hva vi fikk, men de som var best sa det høyt, så da skjønte man jo at de som var stille ikke hadde fått karakterer de var fornøyd med.

– Opplevde du det som ubehagelig?

– Ja, i hvert fall når nære venner gjør det bedre enn deg.

Også Kojen mener at presset henger sammen med høye krav for å komme inn på mange studier. Selv følte han størst press i starten av videregående, før han bestemte seg for hva han ville studere.

– Det føles som om hele fremtiden står på spill. Men da jeg bestemte meg for å ta et studie hvor jeg visste at jeg ikke trengte altfor høyt snitt for å komme inn, ble det lettere, sier han.

18-åringen tror mange elever er opptatt av å få gode karakterer fordi det gir høyere status.

– Du er liksom smart hvis du får høye karakterer, og da kommer du til å få et bra liv.

Får mange henvendelser

At det er et stort press om høye karakterer, kommer ikke som en overraskelse for organisasjonen Mental Helse.

– Vi ser at mange henvendelser handler om karakterpress, jag og angsten for å ikke gjøre det bra nok, sier Ida Halvorsen Engelstad, veileder i Mental Helse.

Hun ser at mye av dette presset starter på ungdomsskolen, men at det strekker seg utover skolegangen. For ikke lenge siden åpnet de en egen studenttjeneste. Her kan man ta kontakt hvis man trenger å snakke om ting relatert til det å være student.

– Vi ser at vi stadig får nye henvendelser. Nå ligger vi på snitt 28 henvendelser i døgnet bare på studenttelefonen, sier Engelstad.

Hun forteller videre at mange som har fått dårlig karakter på en prøve, ikke klarer å dele det med andre.

– Vi ser at når om de får en karakter de ikke ønsket seg eller er uheldig å strøk på noe, så klarer de ikke dele det med noen rundt seg. Det blir litt sånn skambelagt, sier hun.

Hun mener det er viktig at unge forstår at man kan lykkes i livet uten de beste karakterene og at man også husker på å leve livet.

– Vi må kanskje bli flinkere til å få frem at det ikke er det du presterer på skolen eller på jobb som definerer hvem du er som menneske. Å lykkes i livet er ikke det samme som ha fått 20 seksere.