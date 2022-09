1 / 2 I SORG: (F.v.) Naboer Margit Langli Wiik og Hjørdis Maalen i samtale med ordfører Odd Jarle Svanem. I SORG: (F.v.) Naboer Margit Langli Wiik og Hjørdis Maalen. forrige neste fullskjerm I SORG: (F.v.) Naboer Margit Langli Wiik og Hjørdis Maalen i samtale med ordfører Odd Jarle Svanem.

Naboer i sjokk etter dødsskred i Trøndelag: − Dette tåler vi ikke

VALSØYFJORD/OSLO (VG) En kvinne i 80-årene mistet livet etter at et hus i Valsøyfjord ble tatt av et skred.

De pårørende er varslet, bekrefter fungerende tjenesteleder Randi Fagerholdt i Trøndelag politidistrikt.

VG traff lørdag formiddag to naboer av omkomne. Begge er rystet etter ulykken.







– Man blir handlingslammet. Man gjør det man må, men når man får tenkt seg om blir det vanskelig å sove, sier Margit Langli Wiik til VG.

Hun forteller at hun ikke så på TV da skredet gikk, men fikk sjokk da hun gikk ut for å se.

– Forferdelig utrivelig og uvirkelig. Det er bare trist.

Wiik innlosjerte flere av de skredrammede som ikke måtte til sykehus i en hytte hun tilfeldigvis hadde stående ledig på egen eiendom.

– Dette er kjentfolk og naboer, så det skulle bare mangle. Det blir mye følelser. Jeg tror ikke det har gått opp for oss hva som har skjedd.

Mye sprengningsarbeid

Hjørdis Maalen har bodd på stedet siden 1959 og kjente den avdøde kvinnen i 80-årene godt.

– Senest onsdag satt vi på verandaen og koste oss. Hun var et rolig, fornuftig menneske. Snill. Hun gjorde ikke noen fortred. Hun yppet ikke til strid, som en sa, forteller Maalen.

I området der skredet har gått bygges det ny E39, og også en anleggsvei er under bygging. Vegvesenet bekrefter at det fredag ble gravd 30–50 meter ovenfor huset som ble tatt, men årsaken til skredet er så langt ukjent.

Naboene forteller om mye sprengningsarbeid og aktivitet. De tror ulykken har en sammenheng med dette.

– Det smeller så huset rister. Jeg har sagt at vi tåler alt bare vi får ny vei. Men dette her tåler vi ikke. Så det er nok det (veiarbeidet, journ.anm.), ja, tror Maleen.

– Holder alle muligheter åpne

Innsatsleder Markus Ree er på ulykkesstedet lørdag. Han opplyser at politiet har krimteknikere på stedet som undersøker om noe straffbart kan ha utløst ulykken og om veiarbeid kan være en årsak.

– Det vet vi ikke ennå. Vi holder alle muligheter åpne. Sikkerheten i området må vurderes. Vi har fagfolk som bistår oss med det.

Store redningsressurser ble sendt til stedet da politiet klokken 19.14 fredag ble varslet om skredet, som var rundt 200 meter langt og 20 meter bredt.

Det var folk både like ved og inni huset, og i flere timer jobbet nødetatene med å lokalisere og frigjøre personene som var igjen.

Innsatsleder Markus Ree i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge politiet bodde kvinnen i 80-årene alene i huset, men hadde besøk. Ifølge innsatslederen var det til sammen syv personer involvert:

To som var ute, og fem inne. Av de som ble reddet ut, skal ingen være alvorlig skadet, forteller han.

– Så vidt jeg har forstått, har det blitt gjort en formidabel innsats for å redde liv, og de har også kanskje gjort noe utover det som må forventes i en hektisk, uoversiktlig og potensielt veldig farlig situasjon, sier Ree.

Naboer VG har snakket med tror veiarbeid og sprenging som en mulig årsak til skredet. Dette er også en av teoriene til politiet, bekrefter Randi Fagerholdt, fungerende tjenesteleder i Trøndelag politidistrikt, på telefon til VG.

– Ja, det kan være en av årsakene. Det har blitt jobbet med en anleggsvei tilknyttet nye E39 der de har fjernet en del vegetasjon, sier Fagerholdt.

– Det skal så vidt jeg vet ha blitt jobbet der de siste dagene. Nye E39 bygges ovenfor husene, mens anleggsveien er mellom huset og nye E39.

Avdelingsdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen sier at arbeidet med å bygge ny E39 kan ha påvirket stabiliteten i terrenget, men at det er for tidlig å konkludere.

– Årsakssammenheng er komplisert, så vi må bruke mer tid på å få klarhet i hva som har skjedd, sier han til VG.

– Tragisk

Ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) i Heim kommune var lørdag formiddag på skredstedet.

– Det er trist å komme hit å se de kreftene som har herjet. Det må ha vært en trasig opplevelse å være i huset da raset kom. Jeg har medfølelse for familien som har mistet en, og de rundt her som kjente vedkommende godt. Dette er trist for bygda, og helt uventet at noe sånt kan skje her, sier han til VG.

Kommunen har satt krisestab. Svanem forteller at han ikke har pratet med de pårørende ennå, men er åpen for at dette kan skje når de føler seg klare.

Reaksjonene blant befolkningen i distriktet er sterke.

– Folk synes jo det er tragisk at en dødsulykke forårsakes av et ras.