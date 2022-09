Hus tatt av ras i Trøndelag – to personer kommet seg ut

Et hus i Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag har fredag kveld blitt tatt av et ras. To personer har kommet seg ut. Én er fortsatt fastklemt.

– Halve huset skal være tatt av raset. Det raser fortsatt i området. Det skal være fire personer som bor i huset, uten at vi kan bekrefte det med sikkerhet, sa vaktleder Roger Gjersvik ved 110-sentralen Midt Norge til VG.







Politiet meldte først om hendelsen klokken 19.33.

– Det er litt uavklart hvor mye av huset som er tatt, men det er gått et ras rundt som har tatt med seg deler av huset, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i politiet.

– En person er fastklemt fremdeles. Det jobbes fortsatt med å få kontroll på alle som er på stedet. To personer har kommet seg ut på egen hånd. Vi er usikre på omfanget, hvor stort det kommer til å bli og om flere må evakueres fra denne grenda.

Skadeomfanget på de som har kommet seg ut er ukjent.

Hovedredningssentralen i Sør-Trøndelag sier til VG at redningshelikopter har blitt sendt.

E39 er stengt på stedet etter raset, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Heim kommune ligger sør-vest i Trøndelag, på grensen til Møre og Romsdal.

Ordføreren i Heim kommune Odd Jarle Svanem sier til VG at kommunen har satt krisestab.

– Et gedigent ras

VG har snakket med en mann som er på rasstedet. Han kom tilfeldigvis kjørende forbi rasstedet fredag kveld, på vei hjem til Kristiansund.

Mannen sier til VG at halve huset er tatt av raset.

– Resten er borte. Også en garasje ser ut til å være tatt av raset, sier han.

Mannen anslår at raset er rundt 300 meter langt, og 50–100 meter bredt.

– Det ser ut til å være et jordskred. Raset har gått nesten helt i sjøen. Flere trær er også knekt.

Mannen forteller at det nå er tre helikoptre på stedet. Et redningshelikopter og to ambulansehelikoptre.

En nabo sier til VG at brannvesenet har lånt utstyr av han i forbindelse med redningsarbeidet.

– Jeg ser at det er et gedigent ras fra nye trassen til E39 som har tatt med seg et bolighus på vei ned mot gamle E39, sier en nabo til VG.

– Brann jobber som bare det for å få dem ut, all ære til dem, for raset flytter seg fortsatt. Virkelig bra jobba. De var her nettopp for å låne motorsag og bensin for å jobbe seg videre.