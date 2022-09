RASET GIKK HER: Ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) er lørdag formiddag på rasstedet.

Hus tatt av ras i Trøndelag: − Folk synes jo det er tragisk

VALSØYFJORD/OSLO (VG) En person mistet livet etter at et hus i Valsøyfjord i Heim kommune fredag kveld ble tatt av et ras.

Raset var rundt 200 meter langt og 20 meter bredt. Årsaken til skredet er ikke kjent:

– Det er for tidlig for oss å konkludere i forhold til årsaken til skredet. Vi er nettopp ferdig med redningsinnsatsen og skal nå inn med kriminalteknikere, sier operasjonsleder Anne Birgitte Arras til VG lørdag morgen.







– Det ble ikke jobbet så mye i natt på grunn av mørket, men geologer vil også starte arbeidet i dag.

Det ligger lørdag morgen fortsatt løsmasser over veien, og det er derfor usikkert når E39 vil åpne.

STORE ØDELEGGELSER: Slik så det ut lørdag morgen på eiendommen som ble rammet av raset. ISOPORVEI: Isoporplater sørger for fremkommelighet til ulykkesstedet for dødsulykken etter raset fredag kveld. SPREDT BOSETNING: Raset gikk i et område med spredd bosetning. Ifølge ordføreren bor det bare noen titalls personer i bygden. POLITISPERRING: E39 var lørdag formiddag fremdeles sperret på stedet.

Randi Fagerholdt, fungerende tjenestestedleder i Politiet i Trøndelag, sier i et telefonintervju med VG lørdag formiddag at politiet har vakthold på stedet.

– Vi har patrulje og innsatsleder fysisk tilstede, primært for vakthold til geologer og annet fagpersonell kommer og vurderer situasjonen og jobber for å finne årsaken til raset, sier Fagarholdt.

Personene som kom seg ut av det rasrammede huset på egen hånr, skal være lettere skadet.

– Det er snakk om lettere hodeskade og klemskade. Jeg har ikke statsus for 2-åringen som ble hentet ut i live og kjørt rett til St. Olav, sier Fagerholdt.

Ordføreren: – Tragisk

Ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) i Heim kommune er lørdag formiddag på rasstedet.

– Jeg drar for å danne meg et inntrykk med egne øyne om hva som har skjedd, fortalte han til VG på veien dit.

Kommunen har satt krisestab. Svanem forteller at han ikke har pratet med de pårørende ennå, men er åpen for at dette kan skje når de føler seg klare.

Reaksjonene blant befolkningen i distriktet er sterke.

– Folk synes jo det er tragisk at en dødsulykke forårsakes av et ras. Mine tanker går til dem som er berørte, både pårørende og andre. Det er aldri trivelig når noe sånt skjer i en liten bygd, presiserer han.

Ifølge ordføreren er alle de fem skadede innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim.

E39 STENGT: Raset som fredag kveld traff et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag gikk over E39 ved Hennset. UKJØRBART: E39 ble sperret av raset. ØDELAGT: Dette huset ble fredag kveld truffet av et ras i Valsøyfjorden i Heim kommune.

Store redningsressurser ble sendt til stedet da politiet klokken 19.14 fredag ble varslet om at raset hadde feid med seg deler av et hus.

Det var folk både like ved og inni huset, og i flere timer jobbet nødetatene med å lokalisere og frigjøre personene som var igjen.

Sent fredag kveld bekreftet politiet at en person mistet livet, og at de øvrige fem er tatt hånd om av helsepersonell. ’

– Det har vært et krevende redningsarbeid i samarbeid med brannvesenet og andre aktører. Huset er delvis knust, og det er jord og leire inne i huset, meldte operasjonssentralen sent fredag kveld.

NØDETATENE PÅ PLASS: Nødetatene rykket ut etter dødsraset i Heim kommune. REDNINGSARBEID: Dette huset ble truffet av skredet. STENGT: Det gikk ikke an å kjøre videre på E39 etter raset. MANNSTERKE: Alle nødetatene rykket ut fredag etter ulykken i Valsøyfjord.

I området der raset har gått bygges det ny E39, og Vegvesenet bekrefter at det fredag ble gravd 30–50 meter ovenfor huset som ble tatt.

To personer var lenge sperret inne i det rasrammede huset. Redningsleder Andreas Ingsøy ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge fortalte om krevende arbeidsforhold.

– Vi har lokalisert dem. Det er ikke direkte kontakt med dem, sa han om de på dette tidspunktet savnede fredag kveld.

– Måten de har lokalisert dem på er at de har hørt lyder, utover det er det vanskelige forhold å ha direkte kontakt med de. Det er ingen pågående samtale, men de har hørt livstegn.

Ved 22.20-tiden ble de to hentet ut av huset.

Det ble meldt at én person satt fastklemt, og politiet opplyste til VG at vedkommende ikke var i huset, men befant seg på utsiden.

– Et gedigent ras

VG har snakket med en mann som var på rasstedet. Han kom tilfeldigvis kjørende forbi rasstedet fredag kveld, på vei hjem til Kristiansund.

Mannen fortalte til VG at halve huset er tatt av raset.

– Resten er borte. Også en garasje ser ut til å være tatt av raset, sa han.

Mannen anslo at raset er rundt 300 meter langt, og 50–100 meter bredt.

– Det ser ut til å være et jordskred. Raset har gått nesten helt i sjøen. Flere trær er også knekt.

Mannen fortalte at det var flere helikopteret på stedet.

En nabo sa til VG at brannvesenet lånte utstyr av han i forbindelse med redningsarbeidet.

– Jeg ser at det er et gedigent ras fra nye trassen til E39 som har tatt med seg et bolighus på vei ned mot gamle E39, sa naboen til VG.

– Brann jobber som bare det for å få dem ut, all ære til dem, for raset flytter seg fortsatt. Virkelig bra jobbet. De var her nettopp for å låne motorsag og bensin for å jobbe seg videre.