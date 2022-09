1 / 3 forrige neste fullskjerm

Hus tatt av ras i Trøndelag – én død

VALSØYFJORD/OSLO (VG) En person mistet livet etter at et hus i Valsøyfjord i Heim kommune fredag kveld ble tatt av et ras.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Raset var rundt 200 meter langt og 20 meter bredt.

– Det har vært et krevende redningsarbeid i samarbeid med brannvesenet og andre aktører. Huset er delvis knust, og det er jord og leire inne i huset, melder operasjonssentralen sent fredag kveld.







Ifølge politiet var det seks personer involvert. En person ble sent fredag kveld bekreftet omkommet, og de øvrige fem er tatt hånd om av helsevesenet.

Innsatsleder Håkon Flor sier til VGs fotograf på stedet like over midnatt at E39 holdes stengt gjennom natten.

– Hjelpemannskaper holder nå på å rydde sammen, så venter vi på dagslys.

Flor sier det vil bli tatt nye vurderinger av geologer, kriminaltekniske undersøkelser og avhør lørdag for å belyse saken på best mulig måte.

I området der raset har gått bygges det ny E39, og Vegvesenet bekrefter at det fredag ble gravd 30–50 meter ovenfor huset som ble tatt.

Grafikk: Einar Otto Stangvik, VG

Politiet ble varslet om raset klokken 19.14, og i flere timer jobbet nødetatene med å lokalisere og frigjøre personene som var igjen i det rasrammede huset.

Etter hvert ble det meldt at det var to personer igjen i huset.

– Vi har lokalisert de. Det er ikke direkte kontakt med de, sa redningsleder Andreas Ingsøy ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

UNDERSØKELSER: Innsatsleder Håkon Flor sier det vil bli gjort nye undersøkelser av rasområdet lørdag.

Han opplyste om at det var krevende forhold på stedet.

– Måten de har lokalisert de på er at de har hørt lyder, utover det er det vanskelige forhold å ha direkte kontakt med de. Det er ingen pågående samtale, men de har hørt livstegn.

Ved 22.20-tiden ble de to siste hentet ut av huset.

Det ble meldt at én person som satt fastklemt. Politiet opplyser til VG at vedkommende ikke var i huset, men befant seg på utsiden.

Se video fra skredet:

Satt krisestab

Heim kommune ligger sørvest i Trøndelag, på grensen til Møre og Romsdal.

Ordføreren i Heim kommune Odd Jarle Svanem bekreftet til VG at kommunen har satt krisestab.

– For oss som kommune er det krise. Vi har og kalt inn psykososialt kriseteam.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

– Et gedigent ras

VG snakket med en mann som var på rasstedet. Han kom tilfeldigvis kjørende forbi rasstedet fredag kveld, på vei hjem til Kristiansund.

Mannen fortalte til VG at halve huset er tatt av raset.

– Resten er borte. Også en garasje ser ut til å være tatt av raset, sa han.

Mannen anslo at raset er rundt 300 meter langt, og 50–100 meter bredt.

– Det ser ut til å være et jordskred. Raset har gått nesten helt i sjøen. Flere trær er også knekt.

Mannen fortalte at det var flere helikopteret på stedet.

En nabo sa til VG at brannvesenet lånte utstyr av han i forbindelse med redningsarbeidet.

– Jeg ser at det er et gedigent ras fra nye trassen til E39 som har tatt med seg et bolighus på vei ned mot gamle E39, sa naboen til VG.

– Brann jobber som bare det for å få dem ut, all ære til dem, for raset flytter seg fortsatt. Virkelig bra jobbet. De var her nettopp for å låne motorsag og bensin for å jobbe seg videre.

Statens vegvesen på vei

I området der raset har gått bygges det nå ny E39. Betna–Stormyra er en samlet utbygging av tre strekninger som vil gi 26 km ny vei.

Divisjonsdirektør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, sa til VG like før at han ikke vet hvor nær veianlegget ligger rasstedet.

– Vi har våre folk på vei dit nå, sa han.

Davik ville ikke spekulere i om det kan være en sammenheng mellom veibyggingen og raset.

– Det har jeg ingen kommentar til, det er altfor tidlig å spekulere i. Det viktigste nå er å redde folk. Det er første prioritet, sa Davik.