KRAFT: Sylvi Listhaug, her utenfor elvekraftverket i Rendalen.

Varsler vannkraft-omkamper: − Ingenting kommer uten en kostnad

RENDALEN (VG) Frp-leder Sylvi Listhaug sier det haster å få bygget ut vannkraft - også i noen vernede vassdrag og sidevassdrag, for å unngå at Norge må importere enda mer dyr kraft fra Europa.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg tror det er på tide å stikke fingeren i jorda og innse at vi må ha mer kraftutbygging i Norge hvis vi på sikt skal få lavere priser. Ingenting kommer uten en kostnad, og da må vi se på hva vi kan gjøre som gir minst mulig inngrep i naturen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG, utenfor Hafslund Ecos vannkraftverk i Rendalen.

Europa skriker etter strøm, og Norge har i lang tid eksportert kraft gjennom de omstridte utenlandskablene. Det er noe blant annet Frp har krevd at begrenses på grunn av de skyhøye strømprisene.

Men Norge kan uansett gå fra kraftoverskudd til kraftunderskudd på få år med dagens utbyggingsplaner, ifølge Statnett. I så fall blir vi mer enda mer avhengig av import via kraftkablene deler av året.

VG har nylig gjennomgått alle planlagte utbyggingsprosjekter for kraft i Norge. Gjennomgangen viser at det er få gryteklare prosjekter som virkelig monner de nærmeste årene.

– Åpenbart mulig

Fra utsiden av kraftverket i Rendalen er er det meste gjemt. På innsiden av fjellet utnyttes et elvefall mellom Glomma ved Høyegga og Nordre Rena elv ved Lomnessjøen. Vannet går gjennom en 29 kilometer lang tunell.

Rendalen Kraftverk er også blant rundt halvparten av norske vannkraftverk som har blitt oppgradert de siste 20 årene. I 2013 ble det åpnet en ny kraftstasjon, som ifølge Hafslund Eco har økt produksjonen med 40 GWh i året.

Listhaug sier det er viktig at flere vannkraftverk oppgraderes, slik som her, men at dette heller ikke er nok.

– Det er helt åpenbart mulig å bygge ut mer vannkraft i Norge. Det finnes over 300 vernede vassdrag i Norge. Det vi ønsker er at man skal gå igjennom dem på nytt, og se på muligheten for å bygge ut der dette kan gjøres skånsomt, sier Frp-lederen.

MER: Listhaug sier hun vil bygge ut flere vernede vassdrag og sidevassdrag der det kan gjøres skånsomt

Ifølge NVE er det teknisk-økonomisk mulig å bygge ut omtrent 216 TWh vannkraft i Norge. Av dette er 64 prosent allerede bygget ut, mens 23 prosent er vernet.

Men opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraft vil bare gjøre at man kan hente ut 6–8 TWh ekstra, anslo NVE i et notat i 2020.

– Det kan fortsatt være et kraftunderskudd, om man ikke bygger ut andre former for kraft?

– Du må ikke bare se på hvordan du kan produsere mer kraft, men også på hvordan du bruker krafta. Da er det første vi må skrinlegge elektrifisering av sokkelen som koster enormt, og tar masse kraft fra land men som ikke gir lavere globale klimautslipp men høyere strømpris for folk og bedrifter på land. Jeg skulle ønske at Ap og Høyre, som tviholder på det, tar inn over seg realitetene og snur.

MER UT: Rendalen kraftverk produserer mer strøm enn før etter en oppgradering i 2013.

Heller vann enn vind

Det er langt fra ukontroversielt å bygge ut vernede vassdrag. SV og MDG har protestert kraftig mot det, og for to uker siden understreket lederen av Venstre i Rogaland at det ikke er rom for omkamper her.

I januar stemte Frp og Sp som de eneste partiene på Stortinget for et forslag om å øke norsk kraftproduksjon ved å åpne vernede vassdrag for utbygging.

– Kraftkrisen vi har nå viser behovet for å fortgang på kraftutbyggingen i Norge, og FrP kommer til å fremme flere forslag for å bygge ut mer vannkraft fremover, sier Listhaug.

Terje Aasland (Ap), som i dag er energiminister, sa samtidig at det ville være naturlig å diskutere spørsmålet i forbindelse med energikommisjonen, som skal levere en rapport i desember 2022. Men det ligger ingen konkrete planer på bordet.

– Man må tåle noen inngrep i naturen?

– Det er vel ingenting som kan produsere energi som ikke innebærer det. Jeg er forundret over at noen partier heier frem utbygging av vindkraft på land som raserer naturen, mens man er helt imot skånsom utbygging av vannkraft.

Ikke ødelegge for fisk

I Rendalen ligger det også et vernet vassdrag: Fiskeelven Mistra. Da Listhaug reiste rundt i kommunen for to uker siden, fikk hun klar beskjed om at dette var en elv som ikke måtte røres.

– Vi ønsker heller ikke å ødelegge for fiske og den typen ting. Men vi mener det er mulig å se på utnyttelsen av også flere sidevassdrag, sier Listhaug om det.

Hun understreker at Frp er mot vindkraft og mener det er noe man kun skal bygge ut hvis lokalbefolkningen i kommuner ønsker det i en folkeavstemning.

– Burde man få bestemme det selv lokalt også når det gjelder vernede vassdrag?

– Det er klart at det er viktig at man lokalt får lov til å si sitt.