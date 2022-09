FIN HELG: Vestlandet får god temperatur til helgen. Her Bryggen i Bergen i april i fjor.

Masse sol å se: Her er helgens værvinner

Meteorologisk institutt melder at Nord-Norge nok er ferdig med 20-tallet på gradestokken. Der kan man pakke ned sommerklærne, mens Vestlandet, Trøndelag og etter hvert Østlandet har flere velvokste varmegrader i vente.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Er høsten her nå?

– Det kommer an på hvem du spør – nordlendinger eller søringer, sier en spøkefull vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis i Tromsø da VG ringer fredag morgen.

– Det er i hvert fall et høytrykk som dominerer været i hele landet, så i dag er det masse sol å se. Det er stort sett gode solforhold over alt, sier han.

Det er riktignok ventet noen byger på Østlandet og i Finnmark fredag, men resten av landet får en solrik start på helgen.

Høsttemperatur i Nord-Norge

– I nord er det ikke så mye å skryte av når det gjelder varme. Der har nok høsten kommet for godt når det gjelder temperaturen. Ut fra prognosene nå, må man glemme 20-tallet i Nord-Norge fremover, melder Sarchosidis.

SOMMERSLUTT: I Nord-Norge kan man nok glemme temperaturer over 20 grader fremover. Her Sandnessundet i Tromsø i oktober i fjor.

Men andre deler av landet kan fortsatt se 20-tallet på gradestokken.

– Fredag kan Trøndelag og indre Sørlandet nå 20-tallet. Det blir også en del sol der. Mens det blir mer overskyet og byger på Østlandet.

Meteorologen forteller at han kom på jobb fredag ble overrasket over at det fortsatt er såpass høye temperaturer flere steder i landet.

Vestlandet værvinner

– Vestlandet får faktisk 20–22 grader lørdag. Mellom Mandal og Florø langs kysten. Det vil dukke opp noen regnbyger i indre strøk i Sør- Norge, stort sett Østafjells.

OGSÅ FINT: Også i Trøndelag blir det fint og ganske varmt flere dager i helgen. Her Bakklandet i Trondheim i oktober 2020.

Også søndag vil det holde seg fint vest i landet.

– Vestlandet er helgens værvinner med 20 – opptil 22 grader. I Trøndelag ser det også veldig fint ut med 20 grader fredag og søndag, påpeker Sarchosidis.

Varmen vender tilbake

Østlandet må belage seg på ustabilt småbygevær i helgen, og overskyet til og med mandag, men så snur det igjen.

– Der må de vente til mandag eller tirsdag, da ser det ut som også Østlandet kan få 20 grader. Men Vestlandet har nå førsteprioritet etter ganske mye dårlig vær i sommer, understreker meteorologen.

KAN FORTSATT BADE: på Tjuvholmen er det 20 grader i vannet fortsatt. Dette bildet ble tatt i juli.

Fortsatt badetemperatur

I havet er det fortsatt relativt varmt til norsk sensommer å være.

– I september forandrer temperaturen i havet seg mye langsommere enn på land. Det er fortsatt 18 og 20 grader rundt om i Agder og Oslo. Og på natten er det varmere i vannet enn i luften, sier han.

– Jeg synes ikke høsten er kommet til Sør-Norge ennå. Selv om noen synes det blåser litt kjølig vind langs Sørlandet.

Minusgrader

Natt til fredag var det minusgrader i høyden i Folldal i innlandet (-2,2) og på Hoveden i Agder (-0,6). Også lavere i Gartland i Trøndelag (-1) ble det under frysepunktet, og i Bardufoss (-2,2).

– Det er observert rim på bilrutene flere steder her i nord. Det må man også regne med de neste dagene når det er skyfri himmel på natten og tidlig morgen. forteller meteorologen.

GODE SOLFORHOLD: Store deler av landet får sol fredag og videre i helgen. Her solnedgang på Vågen i Bergen i juli 2002.

– Pakke vekk sommerklær

– Må man finne frem vinterjakken i nord?

– I hvert fall på tidlig morgen. I Troms blir det ikke mer enn 10–12 grader på det meste i helgen. Og det blir ikke over 15 grader i nord. Det er Nordland som får det varmest. Vi kan nok pakke vekk sommerklær med tårer i øynene, sier han muntert og legger til:

– Østafjells må vente litt på varmegradene, men de trenger ikke gråte som oss her i nord.