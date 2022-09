Strides om «Jugenddronningen»: − En lite moderne måte å tenke byutvikling på

Etter at det nylig begynte å brenne i en bygård i jugendstil i Trondheim, er det blitt stor debatt rundt hva som bør skje med bygget.

27. august brant det i en ubebodd jugendgård i Elgeseter gate i Trondheim. 18 beboere i nabogården ble evakuert, og politiet mistenker at brannen kan ha vært påsatt.

I en kommentar til et Facebook-innlegg skriver Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (V) at bygården burde rives for å sikre tilkomst til Trondheim sørfra og levelige forhold for de som bor i gaten.

– Elgeseter gate er det gateløpet i Trondheim som etter mitt skjønn fremstår mest utrivelig og har dårligst bokvalitet, og der vi har størst problemer med å få til en fornuftig og miljøvennlig byutvikling. Årsaken til det er et altfor trangt gateløp, sier Borten Moe i Dagsnytt 18.

Borten Moe har sittet i bystyret i Trondheim i flere perioder.

BØR RIVES: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (V) ser på brannen som «en mulighet til å realisere fornuftig og miljøvennlig byutvikling.»

– Borten Moe har ingen argumenter

Bystyrerepresentant i Trondheim, Trond Åm (V), sier til VG at de ikke kan ha så god råd at verdifullt boligareal brukes til ingenting.

– Borten Moe har ingen argumenter. Alt koker ned til at han vil ha brede fortauer midt i byen. Dette er en lite moderne måte å tenke byutvikling på. Det er viktig å ta hensyn til andre ting en gateløp og bredden når man skal skape en god by, sier Åm.

Leder for byantikvaren i Trondheim, Mette Bye, mener det ikke er et spørsmål om hvorvidt man skal gjøre en rehabilitering av bygården, men om hvordan.

– Dette er absolutt mulig, og ikke et spørsmål om ingeniørkunst, men om vilje. Viljen har Trondheim allerede vist gjennom et politisk vedtak om bevaring, sier Bye.

IKKE ET SPØRSMÅL: Leder for byantikvaren i Trondheim, Mette Bye, sier de mener at jugendstil-bygården bør gjennomgå en omfattende restaureringsprosess.

Hun legger til at utredninger har vist at gateutforming ikke kommer i konflikt med bevaring.

– Her er mange forhold vurdert, og å kun ta hensyn til trafikk er å gå baklengs inn i fortiden – det er ikke vits å gå baklengs inn i fortiden med Borten Moes argumenter, sier Bye.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Trøndelag, Roar Aas, forteller til VG at bystyret har vedtatt at bygården skal bevares.

– Spørsmålet er om bygården er i en tilstand som gjør det mulig å bevare den. Fylkeskommunen eier bygården, så de må gjøre en grundig vurdering av kost og nytte, sier Aas.

SA JA: Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Trøndelag, Roar Aas, forteller at arbeiderpartiet stemte for vedtaket om at bygården skal bevares.

Stortingsrepresentant Borten Moe har ikke besvart VGs henvendelser vedrørende kritikken, men sier i Dagsnytt 18 at det faktum at bygården nå er brent opp bør være et utgangspunkt for å diskutere hvordan man kan få til skikkelig byutvikling.

1 / 5 FLAMMER: Bygården som brant i Trondheim den 27. august ble bygget i 1911. TRONDHEIM: Bygget ligger i Elgeseter gate. RØYKSKYER: Det strides nå om jugendgården burde rives eller restaureres. forrige neste fullskjerm FLAMMER: Bygården som brant i Trondheim den 27. august ble bygget i 1911.

– En politisk dragkamp

Bystyrerepresentant Åm (V) mener at «fylkeskommunen burde selge bygget til «noen private som er interessert i å ta vare på og rehabilitere gården.»

– Innfartsårene til Trondheim er definert som fylkesveier. Trondheim er reguleringsmyndighet, så fylket og kommunen må være enige på bokstaven om noe skal rustes opp. Det gjør at fylket blir interessent for bussene, mens politikerne tenker på byen. Det blir en politisk dragkamp som gjør at prosessene tar utrolig lang tid.

Gruppeleder Aas (Ap) kjenner seg ikke igjen i Åm sin kritikk av samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen:

– Det er sikkert private aktører som ønsker å ta over, men også de må gjennom en reguleringsprosess. Av og til har vi litt ulike syn på byutviklingen, men vi har en god dialog og inngår kompromiss, sier Aas.

SELG: Bystyrerepresentant Trond Åm (V) mener at bygården burde selges til noen utenom det offentlige.

Fylkesdirektør i Trøndelag fylkeskommune, Carl-Jakob Midttun, skriver i en e-post til VG at planen er å selge bygget når reguleringsarbeidet er ferdigstilt.

– Trøndelag fylkeskommune har vært eier av bygget siden 2020. Vi tar eierskapet på alvor, og synes det er tragisk at bygget ble utsatt for denne brannen. Vi har nå fokus på å avklare byggets tekniske status, skriver Midttun.

– Om fylkeskommunen hadde solgt bygget for én krone i 2020 ville det fortsatt stått som i dag, for reguleringsprosessen er langvarig, sier Aas, som er gruppeleder i Trøndelag Arbeiderparti.

ALVOR: Fylkesdirektør i Trøndelag fylkeskommune, Carl-Jakob Midttun, sier at de tar eierskapet av bygget på alvor.

«Jugenddronningen»

Bye, som er leder for byantikvaren, forteller at bygget, som har fått kallenavnet «Jugenddronningen», har stått tomt siden 2014.

– Det er viktig at bygården blir tatt i bruk. Vi ønsker flere beboere i et fotgjengervennlig sentrum, så da blir det feil å rive for å bygge vei. Bygården er for eksempel glimrende til studentboliger, sier Bye.

– Bygården ligger på et såpass strategisk sted i bybildet at den er viktig for et samlende bymiljø. Trondheim har over 300 jugendbygg, like mange som Ålesund. Akkurat dette bygget er et av de finere. Det er preget av tårn, dekorerte balkonger og glasskunst i vinduene, sier Bye.

Bye forteller at flere murgårder har brent i Trondheim tidligere, og at flere av disse brannene har vært omfattende. Bildene viser murgårder som har brent, men som har blitt gjenoppbygget innvendig og som står i dag, ifølge Bye:

1 / 6 RØYKSKYER: Magnus den Godes gate den 15. oktober 1953. TRONDHEIM: Museumsplass i Trondheim i brann. Bildet er tatt i 1927. 1968: Det brant i murgården Nonnegata 32 i Trondheim. NEDBRENT: Bergsligata 3 til 5, etter en brann i 1979. RESTAURERT: Bergsligata 3 til 5 i 1982, ferdig restaurert etter en brann i 1979. SLUKNINGSARBEID: Bergsligata 11, 31. DESEMBER 1979. forrige neste fullskjerm RØYKSKYER: Magnus den Godes gate den 15. oktober 1953.

Aas fra Arbeiderpartiet sier at mange av jugendgårdene i Trondheim er veldig godt bevart og fremstår som praktbygg, men at bygget som brant den 27. august er et av de som har stått for nedfall.

– Dette er ikke et unikt bygg i Trondheim, men samtidig ble vi enige om å verne tre gårder i Elgeseter gate, herav dette var det best bevarte. Det er større utfordringer med de to andre, på grunn av at det er veldig trangt med tanke på trafikksituasjonen, sier Aas.

Bye sier at det er planer om å bygge om Elgeseter gate for å bedre trafikken.

– Det er en veldig fin og interessant fasade fordi det er en hjørnegård.

