To kritisk skadet etter knivstikking: Teori om sammenheng er styrket

FURUSET (VG) To menn er kritisk skadet etter to knivstikkinger forskjellige steder på Furuset. Ingen er så langt pågrepet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Klokken 16.42 fikk politiet melding om en knivstikking på Furuset i Oslo. Et vitne forteller til VG at mannen som ført ble knivstukket, ble knivstukket nær inngangen til T-banen, før han løp cirka 30 meter lenger bort til en sitteplass utenfor Furuset senter.







VGs reporter på stedet kan se at det går blodspor fra T-baneinngangen og hele veien bort til denne benken.

Kort tid etterpå fikk politiet melding om en annen knivstikking på Furuset, denne på en privatadresse. Politiets operasjonsleder tvitrer at foreløpige undersøkelser styrker teorien om at de to knivepisodene har en sammenheng.

Hele eller deler av hendelsen er fanget på video, opplyser politiets innsatsleder Svein Arild Jørundland til VG.

– Begge er kritisk skadet, sier han videre.

På benken er det en del blod og flere eiendeler som politiet nå har sikret som bevis.

– Vi kan ikke utelukke at de er i sammenheng, sa innsatsleder Jørundland om de to knivhendelsene tidligere mandag ettermiddag. Meldingen om knivstikkingen på en privatadresse kom etter knivstikkingen ved Furuset T-bane.

Samtidig er politiet også på Tveita, bare få T-banestopp fra Furuset. Der har de har rykket ut til melding om en slåsskamp.

– Det er ingenting som kobler dette sammen per nå, men det kan vi ikke utelukke, sier innsatsleder Jørundland.

Fremstår alvorlig

Jørundland sier at det per nå er to fornærmede, der begge er knivstukket. Også den andre fornærmede, som skal være knivstukket på en privatadresse, er kjørt til sykehus.

– Politiet jobber nå med å avhøre vitner, sier innsatslederen.

TO ÅSTEDER: Politiet er også tilstede på en adresse i nærheten av Furuset senter.

Begge som skal ha blitt knivstukket er unge menn mellom 18–25 år. Ingen er blitt pågrepet i forbindelse med hendelsene, ifølge politiet.

Hekkelstrand opplyser at det er store mengder nødetater på stedet, og anbefaler reisende å unngå T-banestoppet om mulig.

Et øyenvitne forteller VG klokken 16.55 at en person får behandling på stedet, like ved nedgangen til T-banen på Furuset, ved Trygve Lies plass.

Vitnet beskriver at det er syv politibiler og to ambulanser på stedet.

Slåssing på Tveita

Kort tid før hendelsen ble det også meldt om slåssing på T-banestoppet ved Tveita, der det også ble meldt at enkelte av de involverte bar på kniv.

– Har politiet opplysninger om at disse hendelsene kan ha en sammenheng?

– Vi har ingen konkrete opplysninger som vi ønsker å dele offentlig om det akkurat nå, svarer operasjonsleder Hekkelstrand.

– Vi jobber på mange forskjellige måter om hendelsen, og på steder som kan ha tilknytning til T-banen, sier han.