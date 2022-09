En person alvorlig skadet etter mulig knivstikking

Oslo-politiet er på Furuset med store ressurser etter melding om en knivstikking.

Klokken 16:50 meldte politiet i Oslo om hendelsen.

Politi og ambulanse er framme ved T-banestasjonen, etter melding om knivstikking på stedet.







– Skadeomfanget på han som er skadet fremstår som alvorlig, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG.

Hekkelstrand opplyser at det er store mengder nødetater på stedet, og anbefaler reisende å unngå T-banestoppet om mulig.

Fornærmede blir fraktet til sykehus.

KJØRT TIL SYKEHUS: En person er kjørt til sykehus etter en mulig knivstikking på Furuset i Oslo.

Et øyenvitne forteller VG klokken 16.55 at en person får behandling på stedet, like ved nedgangen til T-banen på Furuset, ved Trygve Lies plass.

Vitnet beskriver at det er syv politibiler og to ambulanser på stedet.

Kort tid før hendelsen ble det også meldt om slåssing på T-banestoppet ved Tveita, der det også ble meldt at enkelte av de involverte bar på kniv.

– Har politiet opplysninger om at disse hendelsene kan ha en sammenheng?

– Vi har ingen konkrete opplysninger som vi ønsker å dele offentlig om det akkurat nå, svarer operasjonsleder Hekkelstrand.

– Vi jobber på mange forskjellige måter om hendelsen, og på steder som kan ha tilknytning til T-banen, sier han.