Emma Ellingsen vitner i retten: − Han så nesten forskrekket ut

Influencer Emma Ellingsen ble et tilfeldig vitne da Bård Lanes ble skutt i Tønsberg i april 2021.

Forrige uke startet rettssaken mot de fire mennene som er tiltalt for drapet på 33-åringen. Bård Lanes ringte selv til politiet og fortalte at han var skutt. Få timer senere døde han på Tønsberg sykehus.

Tre av de fire tiltalte mennene ble pågrepet kort tid etter drapet. Den fjerde, en brasiliansk mann i 20-årene, ble pågrepet i mars i fjor i en stor politiaksjon.

Før rettssaken nektet alle fire straffskyld, men nå har en 27 år gammel mann erkjent å ha skutt 33-åringen. Han hevder imidlertid at han ikke mente å drepe.

En av de som vitner i Vestfold tingrett onsdag, er influencer Emma Ellingsen. Hun er selv fra Tønsberg, og skal ha blitt et tilfeldig vitne til drapet.

– Jeg og en venninne satt i en bil og så en mann komme løpende mot bilen. Jeg husker ikke helt hva han sa, men han sa et eller annet til oss, sier Ellingsen under vitneforklaringen.

Hverken hun eller venninnen har noen tilknytning til Bård Lanes.

I tidligere avhør har Ellingsen forklart til politiet at Lanes oppsøkte dem mens de kjørte inn på industriområdet på Kilen. Hun fortalte da at hun hørte at Lanes ba om hjelp, og at han så paranoid ut.

– Han så nesten forskrekket ut. Det så ut som noe hadde skjedd, utdyper Ellingsen i retten onsdag.

Ellingsen forklarer videre at hun ikke så noen andre personer i nærheten, og at det var mørkt ute.

– Vi ble redde

På spørsmål om Lanes forsøkte å vise dem hva han ønsket, forklarer Ellingsen at han løftet opp genseren sin, men at de ikke så noe.

Videre sier hun at de ble redde da de ble oppsøkt av Lanes, og at de dermed snudde bilen sin og kjørte av gårde.

– Det var så sent på kvelden og det var ingen andre rundt oss. Vi tenkte ikke over at vi skulle hjelpe han eller slippe han inn i bilen, sier hun.

– Vi ble redde for at han hadde andre grunner for å ta kontakt med oss.

I et annet politiavhør skal Ellingsen tidligere også ha fortalt at Lanes også pekte bak seg etter at han ropte på hjelp. I retten sier Ellingsen at hun ikke husker detaljene rundt dette i dag.

SKUTT OG DRPET: Bård Lanes (t.v.) og broren.

Ellingsen ble også spurt om hun husker å ha sett Lanes legge seg ned på bakken. Hun har i avhør forklart at hun snudde seg i bilen og observerte Lanes mens de kjørte vekk fra stedet. Han skal da ifølge forklaringen ha satt seg ned på bakken, og sett fortvilet ut.

– Du snur deg og får med deg at han legger seg ned på bakken?

– Ja, nå som du sier det, så husker jeg det.

Ifølge opplysninger til Nettavisen forsøkte Ellingsen og venninnen å ringe politiet i Tønsberg to ganger etter hendelsen, uten å få svar. De skal ikke ha ringt 112, da de ikke trodde det var snakk om et nødstilfelle.

Mener drapet var planlagt

Bård Lanes var på Brun og blid med samboeren sin da han av uvisse ukjente årsaker gikk ut av solstudioet igjen før han hadde lagt seg i en solseng.

Politiet mener at drapet var godt planlagt, og at det ble gjennomført på oppdrag fra en 32 år gammel mann ved navn Lasse. Han har selv forklart at han har vært i en personlig konflikt med Lasse.

I mars 2021, måneden før Lanes ble drept, ba politiet ham om å skaffe dem opplysninger om Lasse, som ifølge påtalemyndigheten var oppdragsgiveren for drapet.

Flere spor i etterforskningen kan indikere at informantrollen kan ha vært en del av motivet bak drapet.

